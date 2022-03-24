РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Енисей
Факел
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.21
|Саная Анзор
|5 (3)
|0.18
|Зотов Александр
|4
|0.14
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.14
|Кичин Валерий
|4 (4)
|0.14
|Окладников Андрей
|3
|0.11
|Иванов Егор
|2
|0.07
|Марков Николай
|2
|0.07
|Лапшов Иван
|2
|0.07
|Раздорских Никита
|2
|0.07
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.07
|Масловский Александр
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Рукас Андрюс
|1
|0.04
|Сухомлинов Максим
|1
|0.04
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.04
|Канаплин Александр
|1
|0.04
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|12 (1)
|0.44
|Акбашев Роман
|7
|0.26
|Аппаев Хызыр
|6
|0.22
|Разборов Андрей
|4
|0.15
|Мендель Андрей
|3
|0.11
|Черов Василий
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|1
|0.04
|Дядюн Владимир
|1
|0.04
|Брызгалов Сергей
|1
|0.04
|Суслов Кирилл
|1
|0.04
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.04
|Шаваев Алихан
|1
|0.04
|Кулишев Артём
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|5
|2
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Феррейра Херман
|7
|0
|Зотов Александр
|6
|0
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Иванов Егор
|5
|0
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|11
|0
|Акбашев Роман
|9
|0
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Дашаев Аслан
|5
|0
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Магаль Руслан
|5
|0
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Пейчинович Неманья
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Смирнов Михаил
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
29%
2
10%
61-75
7
33%
6
29%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Забито
22
21
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
8
38%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Пропущено
27
12
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
2
17%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
7
26%
4
33%
76-90
Забито
43
42
15 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 18
4 Не забивали 8
3
7%
2
5%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
7
16%
13
31%
31-45
4
9%
4
10%
46-60
11
26%
5
12%
61-75
13
30%
9
21%
76-90
Пропущено
41
28
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
5
12%
4
14%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
9
22%
4
14%
31-45
5
12%
3
11%
46-60
5
12%
6
21%
61-75
11
27%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4
Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3
Факел
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0
Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ФК Кубань - Факел 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|2
|7
|46 - 19
|59
|2.
|Факел
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|45 - 25
|52
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|27
|13
|12
|2
|49 - 30
|51
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|32 - 27
|45
|7.
|Енисей
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|43 - 41
|44
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|33 - 36
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|32 - 44
|37
|12.
|Томь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 44
|37
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|27 - 35
|36
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 31
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 54
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|24 - 48
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 15
|25
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|10.
|Енисей
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 17
|23
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|4.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|5.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|6.
|Факел
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|5 - 24
|4
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Прогнозы на матч Енисей - Факел
Исход игры
Енисей
53.6% (30)
Ничья
30.4% (17)
Факел
16.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
2:1 Енисей
28.6% (16)
1:1 Ничья
19.6% (11)
1:0 Енисей
16.1% (9)
1:2 Факел
7.1% (4)
0:1 Факел
5.4% (3)
2:2 Ничья
5.4% (3)
2:0 Енисей
5.4% (3)
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