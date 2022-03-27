  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Перу
FIFA #24
 
Позже
Парагвай
FIFA #38
Прогнозы 37
Перу 73% (27)
X 21.6% (8)
Парагвай 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Парагвай
1.58
3.94
7.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Перу
Парагвай

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

КА
3:3
ОМЮА
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:0
ОМЮА
1:4
ОМЮА
1:0
КА
2:0
ММ
2:1
ММ
2:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0
ТМС
0:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 5 0.29
Каррильо Андре 3 0.18
Лападула Джанлука 2 0.12
Пенья Серхио 2 0.12
Флорес Эдисон 2 0.12
Тапия Ренато 2 0.12
Адвинкула Луис 1 0.06
Трауко Мигель 0 0
Герреро Паоло 0 0
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.24
Гамарра Алехандро 2 0.12
Санабрия Антонио 1 0.06
Хименес Гастон 1 0.06
Альмирон Мигель 1 0.06
Мартинес Эктор II 1 0.06
Моралес Роберт 1 0.06
Эспинола Альберто 0 0
Санчес Ричард II 0 0
Энсисо Хулио 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трауко Мигель 5 1
Гонсалес Кристофер 5 0
Адвинкула Луис 3 0
Йотун Йошимар 3 0
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Корсо Альдо 2 0
Куэва Кристиан 2 0
Гарсия Расиель 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Каррильо Андре 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Карвальо Хосе 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 5 1
Алонсо Хуниор 6 0
Кубас Андрес 4 1
Альдерете Омар 3 1
Альмирон Мигель 4 0
Морель Хорхе 4 0
Вильясанти Матиас 4 0
Перес Эрнан 3 0
Риверос Блас 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Лусена Анхель 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Matias Rojas II 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
2
18%
6
46%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
27%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
1
4%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
5
23%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0
Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0
Парагвай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парагвай - Эквадор 3:1 Бразилия - Парагвай 4:0 Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0
Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 16 13 3 0 36 - 5 42
2. Аргентина Заявка 16 11 5 0 26 - 7 38
3. Эквадор Заявка 17 7 4 6 26 - 18 25
4. Уругвай Заявка 17 7 4 6 20 - 22 25
5. Перу Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
6. Колумбия Заявка 17 4 8 5 19 - 19 20
7. Чили Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
8. Парагвай Заявка 17 3 7 7 12 - 24 16
9. Боливия Заявка 17 4 3 10 23 - 38 15
10. Венесуэла Заявка 17 3 1 13 14 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 8 0 0 23 - 1 24
2. Аргентина Заявка 9 6 3 0 14 - 2 21
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Колумбия Заявка 9 3 4 2 11 - 7 13
6. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
4. Эквадор Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
5. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6. Чили Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия Заявка 9 0 2 7 6 - 28 2
10. Венесуэла Заявка 9 0 0 9 3 - 21 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Парагвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Перу 73% (27)
    X 21.6% (8)
    Парагвай 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Парагвай
    1.58
    3.94
    7.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Перу - Парагвай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Перу - Парагвай

    Исход игры
    Перу
    73% (27)
    Ничья
    21.6% (8)
    Парагвай
    5.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    1:0 Перу
    32.4% (12)
    2:1 Перу
    29.7% (11)
    1:1 Ничья
    18.9% (7)
    2:0 Перу
    8.1% (3)
    1:2 Парагвай
    5.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Перу
    Парагвай

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     