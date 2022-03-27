Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Перу
Парагвай
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэва Кристиан
|5
|0.29
|Каррильо Андре
|3
|0.18
|Лападула Джанлука
|2
|0.12
|Пенья Серхио
|2
|0.12
|Флорес Эдисон
|2
|0.12
|Тапия Ренато
|2
|0.12
|Адвинкула Луис
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|0
|0
|Герреро Паоло
|0
|0
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|4 (2)
|0.24
|Гамарра Алехандро
|2
|0.12
|Санабрия Антонио
|1
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.06
|Альмирон Мигель
|1
|0.06
|Мартинес Эктор II
|1
|0.06
|Моралес Роберт
|1
|0.06
|Эспинола Альберто
|0
|0
|Санчес Ричард II
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
Карточки
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трауко Мигель
|5
|1
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Йотун Йошимар
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Корсо Альдо
|2
|0
|Куэва Кристиан
|2
|0
|Гарсия Расиель
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Агино Педро
|2
|0
|Каседа Карлос
|0
|1
|Каррильо Андре
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Карвальо Хосе
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Коста Габриэль
|1
|0
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|5
|1
|Алонсо Хуниор
|6
|0
|Кубас Андрес
|4
|1
|Альдерете Омар
|3
|1
|Альмирон Мигель
|4
|0
|Морель Хорхе
|4
|0
|Вильясанти Матиас
|4
|0
|Перес Эрнан
|3
|0
|Риверос Блас
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Лусена Анхель
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Лескано Дарио
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
2
18%
6
46%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
27%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
2
12%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
1
4%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
5
23%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0
Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0
Парагвай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Парагвай - Эквадор 3:1 Бразилия - Парагвай 4:0 Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0
Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|36 - 5
|42
|2.
|Аргентина
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|26 - 7
|38
|3.
|Эквадор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 18
|25
|4.
|Уругвай
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|5.
|Перу
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|6.
|Колумбия
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 19
|20
|7.
|Чили
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|8.
|Парагвай
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 24
|16
|9.
|Боливия
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 38
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|14 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|23 - 1
|24
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Колумбия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|4.
|Эквадор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|5.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|Чили
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|7.
|Колумбия
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 28
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 21
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
Прогнозы на матч Перу - Парагвай
Исход игры
Перу
73% (27)
Ничья
21.6% (8)
Парагвай
5.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
1:0 Перу
32.4% (12)
2:1 Перу
29.7% (11)
1:1 Ничья
18.9% (7)
2:0 Перу
8.1% (3)
1:2 Парагвай
5.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!