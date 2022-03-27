Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Чили
Уругвай
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|5
|0.29
|Видаль Артуро
|4 (1)
|0.24
|Пульгар Эрик
|3
|0.18
|Бреретон Бен
|3
|0.18
|Исла Маурисио
|1
|0.06
|Менесес Хеан
|1
|0.06
|Нуньес Марселино
|1
|0.06
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (5)
|0.41
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5 (1)
|0.29
|Кавани Эдинсон
|2
|0.12
|Перейро Гастон
|1
|0.06
|Бентанкур Родриго
|1
|0.06
|Вальверде Федерико
|1
|0.06
|Макси Гомес
|1
|0.06
|Нуньес Дарвин
|1
|0.06
|Альварес Агустин
|1
|0.06
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Карточки
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|6
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Вегас Себастьян
|4
|0
|Арангис Чарлес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Кортес Брайан
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Босежур Жан
|1
|0
|Вальдес Диего
|1
|0
|Баэса Клаудио
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Jimenez Luis III
|1
|0
|Менесес Хеан
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Диас Николас
|1
|0
|Монтесинос Хоакин
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Пельистри Факундо
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
2
11%
3
15%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
16%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
24%
6
27%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бразилия - Чили 4:0 Боливия - Чили 2:3 Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1
Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1
Уругвай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0
Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|36 - 5
|42
|2.
|Аргентина
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|26 - 7
|38
|3.
|Эквадор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 18
|25
|4.
|Уругвай
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|5.
|Перу
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|6.
|Колумбия
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 19
|20
|7.
|Чили
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|8.
|Парагвай
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 24
|16
|9.
|Боливия
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 38
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|14 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|23 - 1
|24
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Колумбия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|4.
|Эквадор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|5.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|Чили
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|7.
|Колумбия
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 28
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 21
|0
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Прогнозы на матч Чили - Уругвай
Исход игры
Чили
36.1% (13)
Ничья
41.7% (15)
Уругвай
22.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
40% (14)
Меньше
60% (21)
Обе команды забьют
Да
77.14% (27)
Нет
22.86% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (13)
2:1 Чили
22.2% (8)
1:2 Уругвай
13.9% (5)
1:0 Чили
11.1% (4)
0:1 Уругвай
5.6% (2)
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