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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Чили
FIFA #21
 
Позже
Уругвай
FIFA #15
Прогнозы 36
Чили 36.1% (13)
X 41.7% (15)
Уругвай 22.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чили
Ничья
Уругвай
2.34
3.40
3.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Чили
Уругвай

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

КА
1:1
ОМЮА
2:1
КА
0:1
ОМЮА
3:1
ОМЮА
3:0
КА
1:0
ММ
1:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
4:0
КА
1:1
ТМС
2:0
ТМС
2:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.29
Видаль Артуро 4 (1) 0.24
Пульгар Эрик 3 0.18
Бреретон Бен 3 0.18
Исла Маурисио 1 0.06
Менесес Хеан 1 0.06
Нуньес Марселино 1 0.06
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (5) 0.41
Де Арраскаэта Джорджиан 5 (1) 0.29
Кавани Эдинсон 2 0.12
Перейро Гастон 1 0.06
Бентанкур Родриго 1 0.06
Вальверде Федерико 1 0.06
Макси Гомес 1 0.06
Нуньес Дарвин 1 0.06
Альварес Агустин 1 0.06
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Родригес Брайан II 0 0

Карточки

Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 6 0
Марипан Гильермо 4 0
Вегас Себастьян 4 0
Арангис Чарлес 2 1
Видаль Артуро 2 1
Медель Гари 3 0
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Браво Клаудио 2 0
Кортес Брайан 2 0
Роко Энсо 2 0
Диас Пауло 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Бреретон Бен 2 0
Санчес Алексис 1 0
Босежур Жан 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Менесес Хеан 1 0
Моралес Иван 1 0
Диас Николас 1 0
Монтесинос Хоакин 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Касерес Мартин 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Коатес Себастьян 2 0
Весино Матиас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Пельистри Факундо 2 0
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Суарес Луис 1 0
Хименес Хосе 1 0
Оливера Матиас 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Макси Гомес 1 0
Араухо Рональд 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
2
11%
3
15%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
16%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
24%
6
27%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бразилия - Чили 4:0 Боливия - Чили 2:3 Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1
Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1
Уругвай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0
Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 16 13 3 0 36 - 5 42
2. Аргентина Заявка 16 11 5 0 26 - 7 38
3. Эквадор Заявка 17 7 4 6 26 - 18 25
4. Уругвай Заявка 17 7 4 6 20 - 22 25
5. Перу Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
6. Колумбия Заявка 17 4 8 5 19 - 19 20
7. Чили Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
8. Парагвай Заявка 17 3 7 7 12 - 24 16
9. Боливия Заявка 17 4 3 10 23 - 38 15
10. Венесуэла Заявка 17 3 1 13 14 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 8 0 0 23 - 1 24
2. Аргентина Заявка 9 6 3 0 14 - 2 21
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Колумбия Заявка 9 3 4 2 11 - 7 13
6. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
4. Эквадор Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
5. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6. Чили Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия Заявка 9 0 2 7 6 - 28 2
10. Венесуэла Заявка 9 0 0 9 3 - 21 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Чили 36.1% (13)
    X 41.7% (15)
    Уругвай 22.2% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чили
    Ничья
    Уругвай
    2.34
    3.40
    3.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чили - Уругвай онлайн

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    Прогнозы на матч Чили - Уругвай

    Исход игры
    Чили
    36.1% (13)
    Ничья
    41.7% (15)
    Уругвай
    22.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (14)
    Меньше
    60% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (27)
    Нет
    22.86% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (13)
    2:1 Чили
    22.2% (8)
    1:2 Уругвай
    13.9% (5)
    1:0 Чили
    11.1% (4)
    0:1 Уругвай
    5.6% (2)
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    Чили
    Уругвай

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