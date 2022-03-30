В составе Бразилии идет серьезная борьба за место в основе, что добавит мотивации игрокам. Предполагаем... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Марсело
|10 (2)
|0.56
|Арсэ Хуан Карлос
|3
|0.17
|Бехарано Диего
|1
|0.06
|Сауседо Фернандо
|1
|0.06
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0.06
|Рамальо Родриго
|1
|0.06
|Сеспедес Борис
|1
|0.06
|Миранда Бруно
|1
|0.06
|Вака Рамиро
|1
|0.06
|Абрего Виктор
|1
|0.06
|Эноумба Марк
|1
|0.06
|Фернандес Роберто II
|1
|0.06
|Флорес Хорхе
|0
|0
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
|Сааведра Эрвин
|0
|0
|Вака Хенри
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|8 (4)
|0.47
|Ришарлисон
|5
|0.29
|Рафинья Диас
|3
|0.18
|Фирмино Роберто
|3
|0.18
|Пакета Лукас
|3
|0.18
|Коутиньо Филиппе
|3 (1)
|0.18
|Антони
|2
|0.12
|Маркиньос Маркос
|2
|0.12
|Рибейро Эвертон
|2
|0.12
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.12
|Каземиро Карлос
|1
|0.06
|Мело Артур
|1
|0.06
|Винисиус Жуниор
|1
|0.06
|Родриго
|1
|0.06
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустиниано Леонель
|3
|1
|Альгараньяс Кармело
|1
|2
|Джузино Эдриан
|4
|0
|Карраско Хосе
|3
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|3
|0
|Вака Хенри
|1
|1
|Морено Марсело
|2
|0
|Рамальо Родриго
|2
|0
|Сааведра Эрвин
|2
|0
|Хакин Луис II
|2
|0
|Эноумба Марк
|2
|0
|Флорес Хорхе
|1
|0
|Бехарано Диего
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Монтеро Ронни
|1
|0
|Кампос Джасмани
|1
|0
|Торрес Сауль
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Рибера Оскар
|1
|0
|Вальверде Габриэль
|1
|0
|Миранда Бруно
|1
|0
|Сагредо Хесус
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jhon Garcia
|1
|0
|Гонсалес Франц
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Сабала Леонардо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|4
|0
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|2:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|38 - 5
|45
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|17
|12
|5
|0
|27 - 7
|41
|3.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 22
|26
|4.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 19
|25
|5.
|Перу
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|19 - 22
|24
|6.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 19
|23
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|8.
|Парагвай
|0:2 Заявка
|18
|3
|7
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Боливия
|0:2 Заявка
|18
|4
|3
|11
|23 - 40
|15
|10.
|Венесуэла
|0:1 Заявка
|18
|3
|1
|14
|14 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|2:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|23 - 1
|24
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 7
|17
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Перу
|2:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Боливия
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|8.
|Чили
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|9.
|Парагвай
|0:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Венесуэла
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 4
|21
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|3.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|4.
|Перу
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|5.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|6.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|8.
|Парагвай
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|2 - 15
|6
|9.
|Боливия
|0:2 Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 28
|2
|10.
|Венесуэла
|0:1 Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 21
|0