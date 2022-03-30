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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Боливия
FIFA #78
0:2
Второй тайм: 66'
Бразилия
FIFA #2
0'
0:1
24' Гол
Пакета Лукас
0:2
45' Гол
Ришарлисон
66'

Ход матча

24'
0:1
Пакета Лукас
(Гимараэс Бруно)
45'
0:2
Ришарлисон
(Антони)
46'
Yesit Martinez Salazar
Хосе Херрейра
 
46'
Вака Рамиро
Вильямиль Габриэль
 
46'
Гонсалес Франц
Чура Хейсон
 
54'
 
Мартинелли Габриэл
Коутиньо Филиппе

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 114
Боливия 1.8% (2)
X 2.6% (3)
Бразилия 95.6% (109)
0
выиграет Бразилия, со счетом 0:3
В составе Бразилии идет серьезная борьба за место в основе, что добавит мотивации игрокам. Предполагаем... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Бразилия
7.15
4.25
1.60
Все Коэффициенты
Новости
12
Кордано
Рубен
6
Хосе
Херрейра
2
Кинтерос
Хайро
5
Карраско
Хосе
21
Сагредо
Хесус
17
Фернандес
Роберто
II
20
Вака
Хенри
18
Вильямиль
Габриэль
8
Вильярроэль
Мойзес
II
13
Чура
Хейсон
9
Морено
Марсело
1
Алиссон
Бекер
13
Алвес
Даниэл
4
Маркиньос
Маркос
14
Милитао
Эдер
6
Теллес
Алекс
15
Фабиньо
Энрике
17
Гимараэс
Бруно
18
Антони
7
Пакета
Лукас
11
Коутиньо
Филиппе
9
Ришарлисон
Боливия
5-4-1
Бразилия
4-2-3-1

История личных встреч

Боливия
Бразилия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЮА
5:0
КА
3:0
ОМЮА
0:0
ОМЮА
5:0
ММ
0:4
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марсело 10 (2) 0.56
Арсэ Хуан Карлос 3 0.17
Бехарано Диего 1 0.06
Сауседо Фернандо 1 0.06
Вильярроэль Мойзес II 1 0.06
Рамальо Родриго 1 0.06
Сеспедес Борис 1 0.06
Миранда Бруно 1 0.06
Вака Рамиро 1 0.06
Абрего Виктор 1 0.06
Эноумба Марк 1 0.06
Фернандес Роберто II 1 0.06
Флорес Хорхе 0 0
Чумасеро Алехандро 0 0
Сааведра Эрвин 0 0
Вака Хенри 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (4) 0.47
Ришарлисон 5 0.29
Рафинья Диас 3 0.18
Фирмино Роберто 3 0.18
Пакета Лукас 3 0.18
Коутиньо Филиппе 3 (1) 0.18
Антони 2 0.12
Маркиньос Маркос 2 0.12
Рибейро Эвертон 2 0.12
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.12
Каземиро Карлос 1 0.06
Мело Артур 1 0.06
Винисиус Жуниор 1 0.06
Родриго 1 0.06
Гимараэс Бруно 0 0
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустиниано Леонель 3 1
Альгараньяс Кармело 1 2
Джузино Эдриан 4 0
Карраско Хосе 3 0
Вильярроэль Мойзес II 3 0
Вака Хенри 1 1
Морено Марсело 2 0
Рамальо Родриго 2 0
Сааведра Эрвин 2 0
Хакин Луис II 2 0
Эноумба Марк 2 0
Флорес Хорхе 1 0
Бехарано Диего 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Монтеро Ронни 1 0
Кампос Джасмани 1 0
Торрес Сауль 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Рибера Оскар 1 0
Вальверде Габриэль 1 0
Миранда Бруно 1 0
Сагредо Хесус 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jhon Garcia 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Сабала Леонардо 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 4 0
Каземиро Карлос 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Пакета Лукас 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Милитао Эдер 2 0
Антони 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Рафинья Диас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
41%
5
38%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

7
22
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
43%
3
14%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
1
14%
6
27%
61-75
2
29%
5
23%
76-90

Пропущено

27
2
15 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 2
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
26%
1
50%
61-75
2
7%
1
50%
76-90

Забито

24
35
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
4%
4
11%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
1
4%
9
26%
61-75
9
38%
10
29%
76-90

Пропущено

37
6
18 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 5
5
14%
2
33%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
5
14%
1
17%
46-60
8
22%
2
33%
61-75
6
16%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0
Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0
Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 17 14 3 0 38 - 5 45
2. Аргентина 1:0 Заявка 17 12 5 0 27 - 7 41
3. Уругвай 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 22 26
4. Эквадор 0:1 Заявка 18 7 4 7 26 - 19 25
5. Перу 2:0 Заявка 18 7 3 8 19 - 22 24
6. Колумбия 1:0 Заявка 18 5 8 5 20 - 19 23
7. Чили 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
8. Парагвай 0:2 Заявка 18 3 7 8 12 - 26 16
9. Боливия 0:2 Заявка 18 4 3 11 23 - 40 15
10. Венесуэла 0:1 Заявка 18 3 1 14 14 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 8 8 0 0 23 - 1 24
2. Аргентина 1:0 Заявка 9 6 3 0 14 - 2 21
3. Эквадор 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 7 17
4. Уругвай 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Перу 2:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
6. Колумбия 1:0 Заявка 9 3 4 2 11 - 7 13
7. Боливия 0:2 Заявка 9 4 1 4 17 - 12 13
8. Чили 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
9. Парагвай 0:2 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Венесуэла 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 9 6 3 0 15 - 4 21
2. Аргентина 1:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
3. Колумбия 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
4. Перу 2:0 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
5. Уругвай 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
6. Эквадор 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
7. Чили 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
8. Парагвай 0:2 Заявка 9 1 3 5 2 - 15 6
9. Боливия 0:2 Заявка 9 0 2 7 6 - 28 2
10. Венесуэла 0:1 Заявка 9 0 0 9 3 - 21 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Второй тайм
  • 66'
    ГОЛ! 0:3!
  • 65'
    Пакета с левой стороны послал мяч в штрафную, а Кордано неуверенно его отразил, но ровно на добивании никого не было.
  • 64'
    Арбитр показал продолжать играть, никакого пенальти не будет.
  • Видеоповтор
    63'
    Пакета свидетельствует о том, что Роберто Фернандес сыграл рукой, лёжа на газоне. Судья слушает свой наушник.
  • 63'
    Удар Пакеты с линии штрафной сразу же заблокирован.
  • 61'
    Дани Алвес не спешит вбросить аут, пинает мяч. Так можно и жёлтую получить.
  • 60'
    Маркиньос пришёл на чужую половину, хорошо поборолся, отдал мяч партнёру и побежал вперёд дальше.
  • 59'
    Хозяева больше атакуют, они хотят уйти от поражения.
  • 57'
    Длительная позиционная атака боливийцев с несколькими аутами.
  • Травма, повреждение
    56'
    Дани Алвес получает медпомощь.
  • Угловой
    55'
    Маркиньос прервал подачу Хенри Ваки, угловой будет.
  • Замена
    54'
    Мартинелли вышел на замену вместо Коутиньо в составе сборной Бразилии.
  • Опасный момент
    53'
    Алиссон отбил дальний удар Рамиро Ваки с рикошетом, было достаточно опасно.
  • 52'
    Даниэл Алвес с правого угла штрафной по дуге закинул мяч в направлении дальней девятки, где его выловил Кордано.
  • 51'
    Кордано играет на выходе, в прыжке выбивая руками подальше подачу Дани Алвеса.
  • 50'
    Алиссон выбил мяч за боковую. Не совсем в своей тарелке Беккер сейчас находится.
  • Угловой
    49'
    Маркиньос отдал низом пас назад Алиссону, а тот скорректировал мяч на угловой. Хорошо, что не в створ. Для бразильцев хорошо. Корнер гостей получился неопасным.
  • Опасный момент
    47'
    Опасный удар нанёс со второго этажа Морено после подачи корнера слева, и Алиссон вытащил мяч из левого от себя угла.
  • Угловой
    47'
    Антони выбил мяч из-под ног Роберто Фернандеса на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Тройная замена в составе сборной Боливии: Рамиро Вака, Мартинес Салазар и Франц Гонсалес вместо Хосе Херрейры, Хейсона Чуры и Вильямиля.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья даёт свисток на перерыв.
  • Угловой
    45'
    Коутиньо подал угловой с левого фланга, и мяч выбил в аут головой Морено.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Ришарлисон!
    Антони вошёл в штрафную с правой стороны и прострелил на дальнюю. Мяч задел ногу защитника хозяев, после чего его переправил в сетку Ришарлисон.
  • 43'
    Вильярроэль пробил низом со стандарта, и Алиссон не зафиксировал мяч с первого раза, но со второго окончательно справился.
  • Фол, нарушение
    42'
    Милитао уронил Хери Ваку на левом фланге обороны.
  • 41'
    Хейсон Чура откликнулся на доставку с левого фланга, но пробил с 16 метров вне створа.
  • 39'
    Алиссон выбьет мяч от своих ворот.
  • 38'
    Дистанционный удар Вильяррроэля после передачи Хенри Ваки с правого края - левее, чем створ.
  • Офсайд
    37'
    От Коутиньо мяч отскочил сильно, да и в офсайде он находился.
  • 36'
    Дальний удар Антони смотрелся плохо подготовленным, мяч просвистел выше и левее створа.
  • 36'
    Коутиньо с правого фланга отправил мяч куда-то на трибуну.
  • 34'
    Ни у одной из команд нет большого игрового преимущества над другой.
  • 33'
    Хенри Вака всё-таки сохранил мяч в правой части чужой штрафной, однако подачу выдал безадресную.
  • 32'
    Не хватило "пентакампеонам" взаимопонимания, чтобы создать острый момент с левого фланга.
  • Угловой
    31'
    Вильярроэль подал угловой с левого края, и Морено вторым этажом неопасно пробил правее створа.
  • 30'
    Дани Алвес приложился с дальней дистанции и переместил мяч в руки Кордано.
  • 29'
    Гости пребывают в атаке, но безо всякой спешки.
  • Офсайд
    28'
    Офсайд у бразильцев на левом фланге.
  • Фол, нарушение
    27'
    Морено возле штрафной соперника подтолкнул Фабиньо.
  • 26'
    Правофланговая боливийская атака не получилась опасной, хозяева сделали передачу в руки Алиссона.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Лукас Пакета!
    Атака гостей по центру, короткий проникающий пас Бруно Гимараэса, и Пакета чётко решает рандеву с Кордано.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хенри Вака сфолил против Алекса Теллеса около чужой штрафной.
  • 21'
    Опять же, "пентакампеонам" недостаёт собранности и концентрации.
  • Опасный момент
    21'
    Маркиньос упустил мяч возле своей штрафной и навлёк опасную боливийскую атаку, в которой после удара Хери Ваки бразильцев выручил Алиссон.
  • 19'
    Заброс гостей из центра поля завершил свой путь в руках Кордано.
  • Офсайд
    18'
    Морено во "вне игры" принял передачу на левом полуфланге.
  • 17'
    Пакета нанёс дальний выстрел, мяч пролетел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    16'
    Сагредо подтолкнул Пакету в середине поля.
  • 15'
    Столкнулись Антони и Вильямиль - два 18 номера.
  • Фол, нарушение
    14'
    Коутиньо пострадал на фланге от толчка Хосе Херрейры.
  • 13'
    Дальняя попытка Роберто Фернандеса, и Алиссон вылавливает мяч в правом от себя углу.
  • 12'
    Антони из правого угла штрафной перспективно крутил в левую девятку, но недокрутил.
  • 11'
    Прямо скажем, игра на данный момент неинтересная.
  • 10'
    Алекс Теллес вбросит мяч из аута недалеко от штрафной гостей.
  • 9'
    Бразильцы невнимательно играют на своей половине, допускают потери.
  • 8'
    Подобие дальнего удара со стороны Хосе Херрейры - по кручёной траектории мимо створа.
  • 7'
    Боливийцы действуют в позиционной атаке также вдали от чужих ворот.
  • 6'
    Пересекли хозяева границу середины поля, но не закрепились впереди.
  • 5'
    В турнирном плане этот матч ни на что не повлияет: Бразилия уже квалифицировалась на мундиаль в Катар, а Боливия туда точно не поедет - по крайней мере, играть.
  • 4'
    В основном происходящее таково: бразильцы катают мяч на собственной половине поля.
  • 3'
    Сверхдальний удар Коутиньо параболой выше створа.
  • 3'
    Антони на правом фланге начал дриблинг и быстро его закончил, решив не рисковать возможной потерей.
  • 2'
    Ришарлисон неудачно поорудовал впереди на левом полуфланге, упустив мяч за лицевую.
  • 1'
    Боливийцы в зелёно-белом, бразильцы в жёлто-синем.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В южноамериканском отборочном матче к чемпионату мира между собой выяснят отношения сборные Боливии и Бразилии. Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 114
Боливия 1.8% (2)
X 2.6% (3)
Бразилия 95.6% (109)
0
выиграет Бразилия, со счетом 0:3
В составе Бразилии идет серьезная борьба за место в основе, что добавит мотивации игрокам. Предполагаем... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Бразилия
7.15
4.25
1.60
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Где смотреть матч Боливия 0:2 Бразилия онлайн

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Прогнозы на матч Боливия 0:2 Бразилия

Исход игры
Боливия
1.8% (2)
Ничья
2.6% (3)
Бразилия
95.6% (109)
Тотал 2.5
Больше
50.48% (53)
Меньше
49.52% (52)
Обе команды забьют
Да
41.9% (44)
Нет
58.1% (61)
Популярный счёт
0:2 Бразилия
35.1% (40)
1:2 Бразилия
20.2% (23)
1:3 Бразилия
14.9% (17)
0:3 Бразилия
9.6% (11)
0:1 Бразилия
8.8% (10)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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