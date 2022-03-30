Удар Пакеты с линии штрафной сразу же заблокирован.

Пакета свидетельствует о том, что Роберто Фернандес сыграл рукой, лёжа на газоне. Судья слушает свой наушник.

Арбитр показал продолжать играть, никакого пенальти не будет.

Пакета с левой стороны послал мяч в штрафную, а Кордано неуверенно его отразил, но ровно на добивании никого не было.

61' Дани Алвес не спешит вбросить аут, пинает мяч. Так можно и жёлтую получить.

60' Маркиньос пришёл на чужую половину, хорошо поборолся, отдал мяч партнёру и побежал вперёд дальше.

59' Хозяева больше атакуют, они хотят уйти от поражения.

57' Длительная позиционная атака боливийцев с несколькими аутами.

56' Дани Алвес получает медпомощь.

55' Маркиньос прервал подачу Хенри Ваки, угловой будет.

54' Мартинелли вышел на замену вместо Коутиньо в составе сборной Бразилии.

53' Алиссон отбил дальний удар Рамиро Ваки с рикошетом, было достаточно опасно.

52' Даниэл Алвес с правого угла штрафной по дуге закинул мяч в направлении дальней девятки, где его выловил Кордано.

51' Кордано играет на выходе, в прыжке выбивая руками подальше подачу Дани Алвеса.

50' Алиссон выбил мяч за боковую. Не совсем в своей тарелке Беккер сейчас находится.

49' Маркиньос отдал низом пас назад Алиссону, а тот скорректировал мяч на угловой. Хорошо, что не в створ. Для бразильцев хорошо. Корнер гостей получился неопасным.

47' Опасный удар нанёс со второго этажа Морено после подачи корнера слева, и Алиссон вытащил мяч из левого от себя угла.

47' Антони выбил мяч из-под ног Роберто Фернандеса на угловой.

46' Второй тайм начался.