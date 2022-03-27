Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Боливия
Бразилия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боливия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Марсело
|10 (2)
|0.59
|Арсэ Хуан Карлос
|3
|0.18
|Бехарано Диего
|1
|0.06
|Сауседо Фернандо
|1
|0.06
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0.06
|Рамальо Родриго
|1
|0.06
|Сеспедес Борис
|1
|0.06
|Миранда Бруно
|1
|0.06
|Вака Рамиро
|1
|0.06
|Абрего Виктор
|1
|0.06
|Эноумба Марк
|1
|0.06
|Фернандес Роберто II
|1
|0.06
|Флорес Хорхе
|0
|0
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
|Сааведра Эрвин
|0
|0
|Вака Хенри
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|8 (4)
|0.5
|Ришарлисон
|4
|0.25
|Рафинья Диас
|3
|0.19
|Фирмино Роберто
|3
|0.19
|Коутиньо Филиппе
|3 (1)
|0.19
|Маркиньос Маркос
|2
|0.13
|Антони
|2
|0.13
|Рибейро Эвертон
|2
|0.13
|Пакета Лукас
|2
|0.13
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.13
|Каземиро Карлос
|1
|0.06
|Мело Артур
|1
|0.06
|Винисиус Жуниор
|1
|0.06
|Родриго
|1
|0.06
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
Карточки
Боливия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустиниано Леонель
|3
|1
|Альгараньяс Кармело
|1
|2
|Джузино Эдриан
|4
|0
|Карраско Хосе
|3
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|3
|0
|Вака Хенри
|1
|1
|Морено Марсело
|2
|0
|Рамальо Родриго
|2
|0
|Сааведра Эрвин
|2
|0
|Хакин Луис II
|2
|0
|Эноумба Марк
|2
|0
|Флорес Хорхе
|1
|0
|Бехарано Диего
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Монтеро Ронни
|1
|0
|Кампос Джасмани
|1
|0
|Торрес Сауль
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Рибера Оскар
|1
|0
|Вальверде Габриэль
|1
|0
|Миранда Бруно
|1
|0
|Сагредо Хесус
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Jhon Garcia
|1
|0
|Гонсалес Франц
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Сабала Леонардо
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|4
|0
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
41%
5
38%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
7
22
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
43%
3
14%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
1
14%
6
27%
61-75
2
29%
5
23%
76-90
Пропущено
27
2
15 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 2
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
26%
1
50%
61-75
2
7%
1
50%
76-90
Забито
24
35
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
4%
4
11%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
1
4%
9
26%
61-75
9
38%
10
29%
76-90
Пропущено
37
6
18 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 5
5
14%
2
33%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
5
14%
1
17%
46-60
8
22%
2
33%
61-75
6
16%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боливия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0
Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0
Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|36 - 5
|42
|2.
|Аргентина
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|26 - 7
|38
|3.
|Эквадор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 18
|25
|4.
|Уругвай
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|5.
|Перу
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|6.
|Колумбия
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 19
|20
|7.
|Чили
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|8.
|Парагвай
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 24
|16
|9.
|Боливия
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 38
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|14 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|23 - 1
|24
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Колумбия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|4.
|Эквадор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|5.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|Чили
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|7.
|Колумбия
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 28
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 21
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
Прогнозы на матч Боливия - Бразилия
Исход игры
Боливия
0% (0)
Ничья
2.7% (1)
Бразилия
97.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (19)
Меньше
47.22% (17)
Обе команды забьют
Да
55.56% (20)
Нет
44.44% (16)
Популярный счёт
0:2 Бразилия
32.4% (12)
1:3 Бразилия
24.3% (9)
1:2 Бразилия
24.3% (9)
0:1 Бразилия
10.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!