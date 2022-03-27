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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Боливия
FIFA #78
 
Позже
Бразилия
FIFA #2
Прогнозы 37
Боливия 0% (0)
X 2.7% (1)
Бразилия 97.3% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Бразилия
6.68
4.44
1.54
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Боливия
Бразилия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЮА
5:0
КА
3:0
ОМЮА
0:0
ОМЮА
5:0
ММ
0:4
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марсело 10 (2) 0.59
Арсэ Хуан Карлос 3 0.18
Бехарано Диего 1 0.06
Сауседо Фернандо 1 0.06
Вильярроэль Мойзес II 1 0.06
Рамальо Родриго 1 0.06
Сеспедес Борис 1 0.06
Миранда Бруно 1 0.06
Вака Рамиро 1 0.06
Абрего Виктор 1 0.06
Эноумба Марк 1 0.06
Фернандес Роберто II 1 0.06
Флорес Хорхе 0 0
Чумасеро Алехандро 0 0
Сааведра Эрвин 0 0
Вака Хенри 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (4) 0.5
Ришарлисон 4 0.25
Рафинья Диас 3 0.19
Фирмино Роберто 3 0.19
Коутиньо Филиппе 3 (1) 0.19
Маркиньос Маркос 2 0.13
Антони 2 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.13
Пакета Лукас 2 0.13
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.13
Каземиро Карлос 1 0.06
Мело Артур 1 0.06
Винисиус Жуниор 1 0.06
Родриго 1 0.06
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустиниано Леонель 3 1
Альгараньяс Кармело 1 2
Джузино Эдриан 4 0
Карраско Хосе 3 0
Вильярроэль Мойзес II 3 0
Вака Хенри 1 1
Морено Марсело 2 0
Рамальо Родриго 2 0
Сааведра Эрвин 2 0
Хакин Луис II 2 0
Эноумба Марк 2 0
Флорес Хорхе 1 0
Бехарано Диего 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Монтеро Ронни 1 0
Кампос Джасмани 1 0
Торрес Сауль 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Рибера Оскар 1 0
Вальверде Габриэль 1 0
Миранда Бруно 1 0
Сагредо Хесус 1 0
Вака Рамиро 1 0
Jhon Garcia 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Сабала Леонардо 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 4 0
Каземиро Карлос 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Пакета Лукас 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Милитао Эдер 2 0
Антони 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Рафинья Диас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
41%
5
38%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

7
22
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
43%
3
14%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
1
14%
6
27%
61-75
2
29%
5
23%
76-90

Пропущено

27
2
15 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 2
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
26%
1
50%
61-75
2
7%
1
50%
76-90

Забито

24
35
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
4%
4
11%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
1
4%
9
26%
61-75
9
38%
10
29%
76-90

Пропущено

37
6
18 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 5
5
14%
2
33%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
5
14%
1
17%
46-60
8
22%
2
33%
61-75
6
16%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Колумбия - Боливия 3:0 Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0
Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0
Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 16 13 3 0 36 - 5 42
2. Аргентина Заявка 16 11 5 0 26 - 7 38
3. Эквадор Заявка 17 7 4 6 26 - 18 25
4. Уругвай Заявка 17 7 4 6 20 - 22 25
5. Перу Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
6. Колумбия Заявка 17 4 8 5 19 - 19 20
7. Чили Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
8. Парагвай Заявка 17 3 7 7 12 - 24 16
9. Боливия Заявка 17 4 3 10 23 - 38 15
10. Венесуэла Заявка 17 3 1 13 14 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 8 0 0 23 - 1 24
2. Аргентина Заявка 9 6 3 0 14 - 2 21
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Колумбия Заявка 9 3 4 2 11 - 7 13
6. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
4. Эквадор Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
5. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6. Чили Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия Заявка 9 0 2 7 6 - 28 2
10. Венесуэла Заявка 9 0 0 9 3 - 21 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Боливия - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Боливия 0% (0)
    X 2.7% (1)
    Бразилия 97.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Бразилия
    6.68
    4.44
    1.54
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    Новости
    Где смотреть матч Боливия - Бразилия онлайн

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    Прогнозы на матч Боливия - Бразилия

    Исход игры
    Боливия
    0% (0)
    Ничья
    2.7% (1)
    Бразилия
    97.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (19)
    Меньше
    47.22% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (20)
    Нет
    44.44% (16)
    Популярный счёт
    0:2 Бразилия
    32.4% (12)
    1:3 Бразилия
    24.3% (9)
    1:2 Бразилия
    24.3% (9)
    0:1 Бразилия
    10.8% (4)
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    Бразилия

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