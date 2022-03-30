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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Эквадор
FIFA #55
0:1
Второй тайм: 62'
Аргентина
FIFA #6
0'
18' Желтая карточка
Макаллистер Алексис
0:1
24' Гол
Альварес Хулиан
37' Желтая карточка
Byron Castillo
49' Желтая карточка
Кайседо Мойсес
56' Желтая карточка
Франко Алан
62'

Ход матча

18'
 
Макаллистер Алексис
24'
0:1
Альварес Хулиан
37'
Byron Castillo
 
49'
Кайседо Мойсес
 
56'
Франко Алан
 
59'
Арреага Хавьер
Груэсо Карлос
 
60'
 
Паласиос Эксекиэль
Макаллистер Алексис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 117
Эквадор 3.4% (4)
X 16.2% (19)
Аргентина 80.3% (94)
0
выиграет Аргентина, со счетом 1:3
В этом матче встречаются участники предстоящего ЧМ-2022 и соседи по турнирной таблице. Мы считаем, что... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Аргентина
3.64
3.29
2.38
Все Коэффициенты
Новости
1
Галиндес
Хернан
6
Byron
Castillo
4
Арболеда
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
7
Эступиньян
Первис
21
Франко
Алан
8
Груэсо
Карлос
23
Кайседо
Мойсес
19
Плата
Гонсало
11
Эстрада
Майкл
10
Ибарра
Ромарио
23
Рульи
Херонимо
4
Монтьель
Гонсало
2
Мартинес
Лукас
II
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
8
Макаллистер
Алексис
9
Альварес
Хулиан
10
Месси
Лионель
15
Гонсалес
Николас
Эквадор
4-3-3
Аргентина
4-3-3

История личных встреч

Эквадор
Аргентина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

КА
3:0
ОМЮА
1:0
ТМС
6:1
ОМЮА
1:3
ОМЮА
0:2
ТМС
2:1
ММ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:4
ТМС
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 6 0.33
Плата Гонсало 3 0.17
Валенсия Эннер 3 (1) 0.17
Кайседо Мойсес 2 0.11
Мена Анхель 2 0.11
Эступиньян Первис 2 0.11
Торрес Феликс 2 0.11
Арболеда Роберт 1 0.06
Арреага Хавьер 1 0.06
Banner Caicedo 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Груэсо Карлос 1 (1) 0.06
Кайседо Хорди 1 (1) 0.06
Bryan Angulo 0 0
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 0.41
Месси Лионель 7 (2) 0.41
Ди Мария Анхель 3 0.18
Гонсалес Николас 3 0.18
Корреа Хоакин 2 0.12
Де Пауль Родриго 1 0.06
Паредес Леандро 1 0.06
Корреа Анхель 1 0.06
Ромеро Кристиан 1 0.06
Альварес Хулиан 1 0.06
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Акунья Маркос 0 0
Молина Науэль 0 0

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 5 0
Кайседо Мойсес 5 0
Плата Гонсало 3 1
Домингес Александр 2 1
Byron Castillo 3 0
Мена Анхель 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Франко Алан 2 0
Торрес Феликс 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Рохас Хоао III 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Паредес Леандро 4 0
Ромеро Кристиан 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Акунья Маркос 2 0
Песселья Херман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
22%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

27
26
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
6
22%
6
23%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
6
22%
8
31%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
8
30%
30%
4
15%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парагвай - Эквадор 3:1 Перу - Эквадор 1:1 Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1
Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0
Аргентина
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0
Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 17 14 3 0 38 - 5 45
2. Аргентина 1:0 Заявка 17 12 5 0 27 - 7 41
3. Уругвай 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 22 26
4. Эквадор 0:1 Заявка 18 7 4 7 26 - 19 25
5. Перу 2:0 Заявка 18 7 3 8 19 - 22 24
6. Колумбия 1:0 Заявка 18 5 8 5 20 - 19 23
7. Чили 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
8. Парагвай 0:2 Заявка 18 3 7 8 12 - 26 16
9. Боливия 0:2 Заявка 18 4 3 11 23 - 40 15
10. Венесуэла 0:1 Заявка 18 3 1 14 14 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 8 8 0 0 23 - 1 24
2. Аргентина 1:0 Заявка 9 6 3 0 14 - 2 21
3. Эквадор 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 7 17
4. Уругвай 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Перу 2:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
6. Колумбия 1:0 Заявка 9 3 4 2 11 - 7 13
7. Боливия 0:2 Заявка 9 4 1 4 17 - 12 13
8. Чили 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
9. Парагвай 0:2 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Венесуэла 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 9 6 3 0 15 - 4 21
2. Аргентина 1:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
3. Колумбия 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
4. Перу 2:0 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
5. Уругвай 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
6. Эквадор 0:1 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
7. Чили 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
8. Парагвай 0:2 Заявка 9 1 3 5 2 - 15 6
9. Боливия 0:2 Заявка 9 0 2 7 6 - 28 2
10. Венесуэла 0:1 Заявка 9 0 0 9 3 - 21 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Второй тайм
  • 63'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Мена, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
  • Замена
    61'
    Двойная замена также у хозяев произошла. Вместо Франко и Ибарры на поле вышли Валенсия и Мена.
  • Замена
    60'
    Вынужденная замена в составе аргентинцев произошла. Вместо травмированного Алексиса Макаллистера на поле вышел Эксекиэль Паласиос.
  • 59'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Макаллистер. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    58'
    На чужой половине поля Франко прямой ногой заехал в ногу Макаллистеру. Судья тут же наказал желтой карточкой нарушителя.
  • 57'
    Мягко забросил Кайседо в штрафную на Ибарру, но тот проиграл борьбу за мяч Отаменди и не смог пробить.
  • 56'
    Прорывался по флангу Кастилло и отдал пас вперед на Франко, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 55'
    Подавал в штрафную с фланга Кастилло на Ибарру, но тому добраться до мяча в борьбе с защитниками не удалось.
  • 54'
    Зацепился Ибарра в штрафной соперника за мяч после паса от Франко, но вот его удар заблокировали защитники. 
  • 53'
    Забросил на чужую половину поля Монтьель на ход Альваресу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 52'
    Диагональ исполнял Кайседо на левый фланг, куда забегал Ибарра, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 51'
    Ушел от соперника по флангу Де Пауль и низом покати в штрафную на Альвареса, но тому пробить не позволил Эступиньян.
  • Желтая карточка
    50'
    В грубейшем подкате снес Макаллистера в центре поля Кайседо, за что тут же получил от арбитра желтую карточку.
  • 49'
    Зацепился за мяч Гонсалес у лицевой линии и прострелил в центр под удар Месси, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 48'
    На чужой половине поля заехал Де Паулю по ногам в подкате Груэсо. Штрафной удар исполнять будут аргентинцы.
  • 47'
    Быструю атаку провели хозяева, которую Кайседо замыкал дальним ударом, но мяч прошел рядом со штангой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне аргентинцев!
  • 45'
    С угла поля Месси навесил на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Отаменди, но проиграл он борьбу за мяч Инкапье.
  • 45'
    Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.
  • 44'
    Диагональ исполнял Кайседо на фланг, куда забегал Плата, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Тальяфико.
  • 43'
    Забросил в штрафную соперника Паредес на ход Альваресу, но того грамотно к мячу не пустил корпусом Эступиньян.
  • 42'
    С угла поля навесил Де Пауль в центр штрафной, где головой пробил Отаменди, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 41'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Гонсалес и тут же забросил вперед на Месси, но этот пас перехватил в последний момент Инкапье.
  • Желтая карточка
    40'
    На фланге по ногам сопернику в подкате заехал Кастилло. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 39'
    Убегал в контратаку по флангу Ибарра, сместился в штрафную, но здесь в чистом подкате сферу вынес в сторону Мартинес.
  • 38'
    Долго катают мяч в центре поля аргентинцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 37'
    Вырезал с центра поля Месси вперед на ход Альваресу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 36'
    С угла поля Эступиньян навесил на ближнюю штангу, но здесь Монтьель спокойно вынес снаряд далеко в центр поля.
  • 35'
    С левого фланга Гонсалес низом покатил в центр на Месси, который пробил по воротам вторым касанием, но угодил в защитника.
  • 34'
    Убежал по  правому флангу Алата, но перед штрафной оказался на газоне в борьбе с Отаменди. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 33'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Гонсалес и в итоге нарушил правила в борьбе против Кастилло.
  • 32'
    Сместился с фланга в штрафную Плата и пробил с острого угла по воротам, но мяч в сторону удалось отбить Рульи.
  • 31'
    С углового навесил Ибарра на дальнюю штангу, но вышел из ворот Рульи и кулаками вынес сферу на фланг.
  • 30'
    В центре поля грамотно подставился Кайседо и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 29'
    Фабра протащил мяч к штрафной и отдал поперек на Ибарру, но спокойно перехватил этот пас в подкате  Отаменди.
  • 28'
    Мягко забросил Паредес в штрафную на Месси, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить по воротам.
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хулиан Альварес! Неожиданно вышли вперед аргентинцы. Подключился к атаке своей команды по флангу Тальяфико и прострелил низом в штрафную на Альвареса, который смог в падении протолкнуть снаряд в нижний угол ворот.
  • 25'
    Тонко вырезал Макаллистер в штрафную на Гонсалеса, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за лицевую линию.
  • 24'
    В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 23'
    Ушел от соперника по флангу Эступиньян и прострелил вдоль ворот, но Рульи на выходе перехватил этот пас.
  • 22'
    Месси пасом запустил в штрафную соперника Гонсалеса, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.
  • 21'
    Со штрафного Кайседо навесил на дальнюю штангу, где Арболеда скинул головой в центр, но до удара дело так и не дошло.
  • Желтая карточка
    20'
    В центре поля получил по ногам Ибарра от Макаллистера. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 19'
    Ушел от соперника по флангу Месси и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 18'
    Исполнял заброс в штрафную соперника Паредес на ход Месси, но тот проиграл борьбу за мяч Арболеде.
  • 17'
    Прорывался к воротам соперника по центру Плата и пробил издали, но на пути мяча оказались защитники.
  • 16'
    В центре поля грамотно подставился Плата и вынудил нарушить правила в верховой борьбе Паредеса.
  • 15'
    С угла поля навесил Кайседо в центр штрафной, но Рульи уверенно на выходе кулаками отбил мяч подальше от ворот.
  • Угловой
    14'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Франко и пробил с острого угла, но в подкате Мартинес перевел на угловой.
  • 13'
    С угла поля Кайседо навесил на дальнюю штангу, но грамотно сыграл на выходе Рульи и спокойно забрал мяч в руки.
  • 12'
    С центра поля забросил Плата на ход Эстраде в штрафную, но тому не хватило скорости чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 11'
    Диагональ исполнял теперь уже Паредес на левый фланг, куда открывался Месси, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
  • 10'
    По флангу забросил Эступиньян на Ибарру, но того опередил Монтьель и вынес сферу головой в аут.
  • 9'
    Убежал на скорости по левой бровке и прострелил вдоль ворот Эступиньян, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 8'
    С угла поля навесил от Кайседо последовал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 7'
    Навесил со штрафного Франко на дальнюю штангу, где головой пробил Арболеда, но мяч с линии вынес ногами Мартинес.
  • 6'
    Убегал по флангу на скорости Ибарра, но оказался на газоне в борьбе против Монтьеля. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • Офсайд
    5'
    Дальний заброс исполнял Инкапье на ход Плате, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 4'
    Грубо начали эквадорцы, снова досталось Де Паулю, на этот раз против него нарушил правила Кайседо.
  • 3'
    Налетел Эступиньян на фланге прямой ногой в ногу Де Паулю. Штрафной удар в пользу аргентинцев назначил судья.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на матч отбора к Чемпионату мира, в котором встретятся  сборные Эквадора и Аргентины. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 117
Эквадор 3.4% (4)
X 16.2% (19)
Аргентина 80.3% (94)
0
выиграет Аргентина, со счетом 1:3
В этом матче встречаются участники предстоящего ЧМ-2022 и соседи по турнирной таблице. Мы считаем, что... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Аргентина
3.64
3.29
2.38
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Где смотреть матч Эквадор 0:1 Аргентина онлайн

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Прогнозы на матч Эквадор 0:1 Аргентина

Исход игры
Эквадор
3.4% (4)
Ничья
16.2% (19)
Аргентина
80.3% (94)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (58)
Меньше
44.23% (46)
Обе команды забьют
Да
71.15% (74)
Нет
28.85% (30)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
36.8% (43)
0:1 Аргентина
17.9% (21)
1:1 Ничья
14.5% (17)
0:2 Аргентина
6.8% (8)
1:3 Аргентина
6% (7)
2:1 Эквадор
3.4% (4)
2:3 Аргентина
1.7% (2)
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