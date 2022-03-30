В этом матче встречаются участники предстоящего ЧМ-2022 и соседи по турнирной таблице. Мы считаем, что... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстрада Майкл
|6
|0.33
|Плата Гонсало
|3
|0.17
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.17
|Кайседо Мойсес
|2
|0.11
|Мена Анхель
|2
|0.11
|Эступиньян Первис
|2
|0.11
|Торрес Феликс
|2
|0.11
|Арболеда Роберт
|1
|0.06
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|Banner Caicedo
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Груэсо Карлос
|1 (1)
|0.06
|Кайседо Хорди
|1 (1)
|0.06
|Bryan Angulo
|0
|0
|Леон Луис
|0
|0
|Byron Castillo
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|7
|0.41
|Месси Лионель
|7 (2)
|0.41
|Ди Мария Анхель
|3
|0.18
|Гонсалес Николас
|3
|0.18
|Корреа Хоакин
|2
|0.12
|Де Пауль Родриго
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|1
|0.06
|Корреа Анхель
|1
|0.06
|Ромеро Кристиан
|1
|0.06
|Альварес Хулиан
|1
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Дибала Пауло
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|5
|0
|Кайседо Мойсес
|5
|0
|Плата Гонсало
|3
|1
|Домингес Александр
|2
|1
|Byron Castillo
|3
|0
|Мена Анхель
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Сорноса Хуниор
|0
|1
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Пресиадо Эдуар
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Рохас Хоао III
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Паредес Леандро
|4
|0
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|2:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|38 - 5
|45
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|17
|12
|5
|0
|27 - 7
|41
|3.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 22
|26
|4.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 19
|25
|5.
|Перу
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|19 - 22
|24
|6.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 19
|23
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|8.
|Парагвай
|0:2 Заявка
|18
|3
|7
|8
|12 - 26
|16
|9.
|Боливия
|0:2 Заявка
|18
|4
|3
|11
|23 - 40
|15
|10.
|Венесуэла
|0:1 Заявка
|18
|3
|1
|14
|14 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|2:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|23 - 1
|24
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 7
|17
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Перу
|2:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Боливия
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|8.
|Чили
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|9.
|Парагвай
|0:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Венесуэла
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 4
|21
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|3.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|4.
|Перу
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|5.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|6.
|Эквадор
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|7.
|Чили
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|8.
|Парагвай
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|2 - 15
|6
|9.
|Боливия
|0:2 Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 28
|2
|10.
|Венесуэла
|0:1 Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 21
|0