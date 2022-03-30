На чужой половине поля Франко прямой ногой заехал в ногу Макаллистеру. Судья тут же наказал желтой карточкой нарушителя.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Макаллистер. Потребуется ему помощь медиков.

Вынужденная замена в составе аргентинцев произошла. Вместо травмированного Алексиса Макаллистера на поле вышел Эксекиэль Паласиос.

Двойная замена также у хозяев произошла. Вместо Франко и Ибарры на поле вышли Валенсия и Мена.

С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Мена, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

Быструю атаку провели хозяева, которую Кайседо замыкал дальним ударом, но мяч прошел рядом со штангой.

На чужой половине поля заехал Де Паулю по ногам в подкате Груэсо. Штрафной удар исполнять будут аргентинцы.

Зацепился за мяч Гонсалес у лицевой линии и прострелил в центр под удар Месси, но выстрел последнего накрыли защитники.

В грубейшем подкате снес Макаллистера в центре поля Кайседо, за что тут же получил от арбитра желтую карточку.

Ушел от соперника по флангу Де Пауль и низом покати в штрафную на Альвареса, но тому пробить не позволил Эступиньян.

Диагональ исполнял Кайседо на левый фланг, куда забегал Ибарра, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

Забросил на чужую половину поля Монтьель на ход Альваресу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Зацепился Ибарра в штрафной соперника за мяч после паса от Франко, но вот его удар заблокировали защитники.

Подавал в штрафную с фланга Кастилло на Ибарру, но тому добраться до мяча в борьбе с защитниками не удалось.

Прорывался по флангу Кастилло и отдал пас вперед на Франко, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Мягко забросил Кайседо в штрафную на Ибарру, но тот проиграл борьбу за мяч Отаменди и не смог пробить.

Первый тайм

— Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне аргентинцев!

45' С угла поля Месси навесил на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Отаменди, но проиграл он борьбу за мяч Инкапье.

45' Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.

44' Диагональ исполнял Кайседо на фланг, куда забегал Плата, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Тальяфико.

43' Забросил в штрафную соперника Паредес на ход Альваресу, но того грамотно к мячу не пустил корпусом Эступиньян.

42' С угла поля навесил Де Пауль в центр штрафной, где головой пробил Отаменди, но мяч полетел рядом со штангой.

41' Отобрал мяч на чужой половине поля Гонсалес и тут же забросил вперед на Месси, но этот пас перехватил в последний момент Инкапье.

40' На фланге по ногам сопернику в подкате заехал Кастилло. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

39' Убегал в контратаку по флангу Ибарра, сместился в штрафную, но здесь в чистом подкате сферу вынес в сторону Мартинес.

38' Долго катают мяч в центре поля аргентинцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

37' Вырезал с центра поля Месси вперед на ход Альваресу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

36' С угла поля Эступиньян навесил на ближнюю штангу, но здесь Монтьель спокойно вынес снаряд далеко в центр поля.

35' С левого фланга Гонсалес низом покатил в центр на Месси, который пробил по воротам вторым касанием, но угодил в защитника.

34' Убежал по правому флангу Алата, но перед штрафной оказался на газоне в борьбе с Отаменди. Судья проигнорировал этот эпизод.

33' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Гонсалес и в итоге нарушил правила в борьбе против Кастилло.

32' Сместился с фланга в штрафную Плата и пробил с острого угла по воротам, но мяч в сторону удалось отбить Рульи.

31' С углового навесил Ибарра на дальнюю штангу, но вышел из ворот Рульи и кулаками вынес сферу на фланг.

30' В центре поля грамотно подставился Кайседо и заработал для своей команды перспективный стандарт.

29' Фабра протащил мяч к штрафной и отдал поперек на Ибарру, но спокойно перехватил этот пас в подкате Отаменди.

28' Мягко забросил Паредес в штрафную на Месси, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить по воротам.

26' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хулиан Альварес! Неожиданно вышли вперед аргентинцы. Подключился к атаке своей команды по флангу Тальяфико и прострелил низом в штрафную на Альвареса, который смог в падении протолкнуть снаряд в нижний угол ворот.

25' Тонко вырезал Макаллистер в штрафную на Гонсалеса, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за лицевую линию.

24' В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

23' Ушел от соперника по флангу Эступиньян и прострелил вдоль ворот, но Рульи на выходе перехватил этот пас.

22' Месси пасом запустил в штрафную соперника Гонсалеса, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

21' Со штрафного Кайседо навесил на дальнюю штангу, где Арболеда скинул головой в центр, но до удара дело так и не дошло.

20' В центре поля получил по ногам Ибарра от Макаллистера. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

19' Ушел от соперника по флангу Месси и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

18' Исполнял заброс в штрафную соперника Паредес на ход Месси, но тот проиграл борьбу за мяч Арболеде.

17' Прорывался к воротам соперника по центру Плата и пробил издали, но на пути мяча оказались защитники.

16' В центре поля грамотно подставился Плата и вынудил нарушить правила в верховой борьбе Паредеса.

15' С угла поля навесил Кайседо в центр штрафной, но Рульи уверенно на выходе кулаками отбил мяч подальше от ворот.

14' Сместился с фланга в штрафную соперника Франко и пробил с острого угла, но в подкате Мартинес перевел на угловой.

13' С угла поля Кайседо навесил на дальнюю штангу, но грамотно сыграл на выходе Рульи и спокойно забрал мяч в руки.

12' С центра поля забросил Плата на ход Эстраде в штрафную, но тому не хватило скорости чтобы догнать мяч в пределах поля.

11' Диагональ исполнял теперь уже Паредес на левый фланг, куда открывался Месси, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.

10' По флангу забросил Эступиньян на Ибарру, но того опередил Монтьель и вынес сферу головой в аут.

9' Убежал на скорости по левой бровке и прострелил вдоль ворот Эступиньян, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

8' С угла поля навесил от Кайседо последовал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

7' Навесил со штрафного Франко на дальнюю штангу, где головой пробил Арболеда, но мяч с линии вынес ногами Мартинес.

6' Убегал по флангу на скорости Ибарра, но оказался на газоне в борьбе против Монтьеля. Штрафной удар исполнят хозяева.

5' Дальний заброс исполнял Инкапье на ход Плате, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

4' Грубо начали эквадорцы, снова досталось Де Паулю, на этот раз против него нарушил правила Кайседо.

3' Налетел Эступиньян на фланге прямой ногой в ногу Де Паулю. Штрафной удар в пользу аргентинцев назначил судья.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.