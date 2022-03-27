Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Эквадор
Аргентина
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстрада Майкл
|6
|0.35
|Плата Гонсало
|3
|0.18
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.18
|Кайседо Мойсес
|2
|0.12
|Мена Анхель
|2
|0.12
|Эступиньян Первис
|2
|0.12
|Торрес Феликс
|2
|0.12
|Арболеда Роберт
|1
|0.06
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|Banner Caicedo
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Груэсо Карлос
|1 (1)
|0.06
|Кайседо Хорди
|1 (1)
|0.06
|Bryan Angulo
|0
|0
|Леон Луис
|0
|0
|Byron Castillo
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|7
|0.44
|Месси Лионель
|7 (2)
|0.44
|Ди Мария Анхель
|3
|0.19
|Гонсалес Николас
|3
|0.19
|Корреа Хоакин
|2
|0.13
|Де Пауль Родриго
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|1
|0.06
|Корреа Анхель
|1
|0.06
|Ромеро Кристиан
|1
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Дибала Пауло
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|5
|0
|Плата Гонсало
|3
|1
|Кайседо Мойсес
|4
|0
|Домингес Александр
|2
|1
|Мена Анхель
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Byron Castillo
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Сорноса Хуниор
|0
|1
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Пресиадо Эдуар
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Рохас Хоао III
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Паредес Леандро
|4
|0
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
22%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
27
26
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
6
22%
6
23%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
6
22%
8
31%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
8
30%
30%
4
15%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парагвай - Эквадор 3:1 Перу - Эквадор 1:1 Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1
Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0
Аргентина
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0
Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|36 - 5
|42
|2.
|Аргентина
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|26 - 7
|38
|3.
|Эквадор
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 18
|25
|4.
|Уругвай
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|5.
|Перу
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|6.
|Колумбия
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 19
|20
|7.
|Чили
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|8.
|Парагвай
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 24
|16
|9.
|Боливия
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|23 - 38
|15
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|14 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|23 - 1
|24
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Колумбия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|7.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|8.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Парагвай
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|4.
|Эквадор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|5.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|Чили
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|7.
|Колумбия
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 13
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 28
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 21
|0
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Прогнозы на матч Эквадор - Аргентина
Исход игры
Эквадор
5.4% (2)
Ничья
10.8% (4)
Аргентина
83.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
45.9% (17)
0:2 Аргентина
13.5% (5)
0:1 Аргентина
13.5% (5)
1:1 Ничья
10.8% (4)
2:1 Эквадор
5.4% (2)
1:3 Аргентина
5.4% (2)
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