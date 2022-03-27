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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Эквадор
FIFA #55
 
Позже
Аргентина
FIFA #6
Прогнозы 37
Эквадор 5.4% (2)
X 10.8% (4)
Аргентина 83.8% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Аргентина
3.85
3.38
2.29
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эквадор
Аргентина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

КА
3:0
ОМЮА
1:0
ТМС
6:1
ОМЮА
1:3
ОМЮА
0:2
ТМС
2:1
ММ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:4
ТМС
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 6 0.35
Плата Гонсало 3 0.18
Валенсия Эннер 3 (1) 0.18
Кайседо Мойсес 2 0.12
Мена Анхель 2 0.12
Эступиньян Первис 2 0.12
Торрес Феликс 2 0.12
Арболеда Роберт 1 0.06
Арреага Хавьер 1 0.06
Banner Caicedo 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Груэсо Карлос 1 (1) 0.06
Кайседо Хорди 1 (1) 0.06
Bryan Angulo 0 0
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 0.44
Месси Лионель 7 (2) 0.44
Ди Мария Анхель 3 0.19
Гонсалес Николас 3 0.19
Корреа Хоакин 2 0.13
Де Пауль Родриго 1 0.06
Паредес Леандро 1 0.06
Корреа Анхель 1 0.06
Ромеро Кристиан 1 0.06
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Акунья Маркос 0 0
Молина Науэль 0 0

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 5 0
Плата Гонсало 3 1
Кайседо Мойсес 4 0
Домингес Александр 2 1
Мена Анхель 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Byron Castillo 2 0
Франко Алан 2 0
Торрес Феликс 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Рохас Хоао III 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Паредес Леандро 4 0
Ромеро Кристиан 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Акунья Маркос 2 0
Песселья Херман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
22%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

27
26
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
6
22%
6
23%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
6
22%
8
31%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
8
30%
30%
4
15%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парагвай - Эквадор 3:1 Перу - Эквадор 1:1 Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1
Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0
Аргентина
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0
Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 16 13 3 0 36 - 5 42
2. Аргентина Заявка 16 11 5 0 26 - 7 38
3. Эквадор Заявка 17 7 4 6 26 - 18 25
4. Уругвай Заявка 17 7 4 6 20 - 22 25
5. Перу Заявка 17 6 3 8 17 - 22 21
6. Колумбия Заявка 17 4 8 5 19 - 19 20
7. Чили Заявка 17 5 4 8 19 - 24 19
8. Парагвай Заявка 17 3 7 7 12 - 24 16
9. Боливия Заявка 17 4 3 10 23 - 38 15
10. Венесуэла Заявка 17 3 1 13 14 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 8 0 0 23 - 1 24
2. Аргентина Заявка 9 6 3 0 14 - 2 21
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Колумбия Заявка 9 3 4 2 11 - 7 13
6. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
7. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
8. Перу Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Парагвай Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
10. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
4. Эквадор Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
5. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6. Чили Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
7. Колумбия Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 8 1 3 4 2 - 13 6
9. Боливия Заявка 9 0 2 7 6 - 28 2
10. Венесуэла Заявка 9 0 0 9 3 - 21 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Эквадор 5.4% (2)
    X 10.8% (4)
    Аргентина 83.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Аргентина
    3.85
    3.38
    2.29
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эквадор - Аргентина онлайн

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    Прогнозы на матч Эквадор - Аргентина

    Исход игры
    Эквадор
    5.4% (2)
    Ничья
    10.8% (4)
    Аргентина
    83.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    45.9% (17)
    0:2 Аргентина
    13.5% (5)
    0:1 Аргентина
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    2:1 Эквадор
    5.4% (2)
    1:3 Аргентина
    5.4% (2)
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    Эквадор
    Аргентина

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