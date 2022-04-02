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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
ПСВ
0'
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Бренет Джошуа
1:0
13' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
18'

Ход матча

4'
Бренет Джошуа
 
13'
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ПСВ
4.40
3.78
2.02
Все Коэффициенты
Новости
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
7
Захави
Эран
Твенте
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
ПСВ

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

28 матчей

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (5) 0.43
Проппер Робин 5 0.18
Лимниос Димитрис 4 0.14
Влап Михел 3 0.11
Manfred Ugalde 3 0.11
Daan Rots 3 0.11
Бренет Джошуа 3 0.11
Мисиджан Вирджил 2 0.07
Зерруки Рамиз 2 0.07
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (1) 0.29
Захави Эран 8 0.29
Винисиус Карлос 6 0.21
Вертессен Йорбе 6 0.21
Брума Арминду 6 0.21
Доан Рицу 6 0.21
Гётце Марио 3 0.11
Мадуэке Нони 3 0.11
Рамальо Андре 3 0.11
Мвене Филипп 3 0.11
Сангаре Ибрахим 3 0.11
Боскальи Оливье 3 0.11
Верман Йоэй 2 0.07
Жуниор Мауро 2 0.07
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 5 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
30
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
5
28%
5
17%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
6
33%
7
23%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

23
39
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
4
17%
5
13%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
6
26%
4
10%
31-45
3
13%
9
23%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
5
22%
10
26%
76-90

Пропущено

21
19
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
10%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
29%
5
26%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Забито

41
69
21 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 19
2 Не забивали 2
9
22%
10
14%
1-15
5
12%
12
17%
16-30
7
17%
7
10%
31-45
5
12%
14
20%
46-60
4
10%
9
13%
61-75
11
27%
17
25%
76-90

Пропущено

30
30
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
3
10%
5
17%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
6
20%
2
7%
46-60
7
23%
7
23%
61-75
8
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0
Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 0:0 28 21 2 5 68 - 31 65
3. Фейеноорд 27 17 4 6 61 - 27 55
4. Твенте 0:0 28 16 7 5 41 - 30 55
5. АЗ Алкмаар 27 16 4 7 52 - 32 52
6. Витесс 26 12 5 9 33 - 42 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 27 6 9 12 30 - 43 27
15. Виллем II 27 6 5 16 23 - 46 23
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 0:0 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. Твенте 0:0 14 8 5 1 19 - 8 29
5. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
16. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 0:0 14 10 2 2 28 - 13 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 0:0 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • Первый тайм
  • 19'
    Твенте начинает контратаку
  • 18'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Верман Йоэй из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 15'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Твенте: 54%, ПСВ: 46%.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает ударом с правой ноги!
  • 13'
    Лимниос Димитрис из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    Отличные скиллы показывает Лимниос Димитрис, обводя своих соперников
  • 13'
    Влап Михел из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 11'
    Даан Ротс из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • Травма, повреждение
    11'
    Гутьеррес Эрик возвращается на поле.
  • 10'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    10'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гутьеррес Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 10'
    Контроль мяча: Твенте: 50%, ПСВ: 50%.
  • Травма, повреждение
    9'
    Гутьеррес Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Бренет Джошуа из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Гутьеррес Эрик пострадал.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Садилек Михал
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Бренет Джошуа задерживает мяч рукой
  • 6'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Твенте, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    5'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Контроль мяча: Твенте: 51%, ПСВ: 49%.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О О Л! Твенте забивает! Бренет Джошуа отличился.
  • 4'
    Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Верман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бренет Джошуа
  • 3'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Твенте контролирует мяч.
  • 1'
    Гётце Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ПСВ
4.40
3.78
2.02
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Где смотреть матч Твенте 1:0 ПСВ онлайн

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ПСВ

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