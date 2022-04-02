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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
3:3
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
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Бренет Джошуа
1:0
13' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
19' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
3:0
25' Гол
Влап Михел
3:1
35' Гол
Верман Йоэй
42' Желтая карточка
Садилек Михал
3:2
53' Гол
Гакпо Коди
59' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
59' Желтая карточка
Рамальо Андре
71' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
78' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
80' Желтая карточка
Винисиус Карлос
3:3
90' Гол
Боскальи Оливье
90'+8

Ход матча

4'
Бренет Джошуа
 
13'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Лимниос Димитрис)
1:0
19'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Daan Rots)
2:0
25'
Влап Михел
(Daan Rots)
3:0
35'
3:1
Верман Йоэй
(Захави Эран)
42'
Садилек Михал
 
46'
 
Рамальо Андре
Тезе Джордан
46'
 
Гакпо Коди
Доан Рицу
46'
 
Мадуэке Нони
Гутьеррес Эрик
53'
3:2
Гакпо Коди
(Гётце Марио)
59'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
59'
 
Рамальо Андре
69'
Бош Йессе
Влап Михел
 
69'
Черны Вацлав
Daan Rots
 
69'
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
 
71'
 
Сангаре Ибрахим
72'
 
Винисиус Карлос
Захави Эран
78'
Зерруки Рамиз
 
80'
 
Винисиус Карлос
88'
Mees Hilgers
Лимниос Димитрис
 
90'
 
Вертессен Йорбе
Жуниор Мауро
90'
3:3
Боскальи Оливье

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
7
Захави
Эран
Твенте
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
ПСВ

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

28 матчей

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 14 (5) 0.5
Проппер Робин 5 0.18
Влап Михел 4 0.14
Лимниос Димитрис 4 0.14
Daan Rots 3 0.11
Manfred Ugalde 3 0.11
Мисиджан Вирджил 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Зерруки Рамиз 2 0.07
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (1) 0.32
Захави Эран 8 0.29
Винисиус Карлос 6 0.21
Вертессен Йорбе 6 0.21
Брума Арминду 6 0.21
Доан Рицу 6 0.21
Боскальи Оливье 4 0.14
Гётце Марио 3 0.11
Верман Йоэй 3 0.11
Мадуэке Нони 3 0.11
Рамальо Андре 3 0.11
Мвене Филипп 3 0.11
Сангаре Ибрахим 3 0.11
Жуниор Мауро 2 0.07
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0
Проппер Робин 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Винисиус Карлос 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Рамальо Андре 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
33
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
6
29%
5
15%
1-15
5
24%
4
12%
16-30
1
5%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
6
29%
8
24%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

23
39
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
17%
5
13%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
6
26%
4
10%
31-45
3
13%
9
23%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
5
22%
10
26%
76-90

Пропущено

21
19
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
10%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
29%
5
26%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Забито

44
72
24 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 42
20 Забивали первыми 19
2 Не забивали 2
10
23%
10
14%
1-15
7
16%
12
17%
16-30
7
16%
8
11%
31-45
5
11%
15
21%
46-60
4
9%
9
13%
61-75
11
25%
18
25%
76-90

Пропущено

33
33
10 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
3
9%
6
18%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
7
21%
7
21%
61-75
9
27%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0
Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 0:0 28 17 5 6 61 - 27 56
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 0:0 28 6 6 16 23 - 46 24
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
4. Фейеноорд 0:0 14 9 3 2 32 - 12 30
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 0:0 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 0:0 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
11. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Виллем II 0:0 14 2 3 9 11 - 26 9
16. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Контроль мяча: Твенте: 35%, ПСВ: 65%.
  • 49'
    Команда Твенте играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 48'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 47'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Захави Эран из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Твенте: 35%, ПСВ: 65%.
  • 45'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 45'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Твенте контролирует мяч.
  • 44'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ в офсайде
  • 43'
    Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    42'
    Садилек Михал из команды Твенте получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    42'
    Садилек Михал из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Доан Рицу пострадал.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Твенте: 38%, ПСВ: 62%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Боскальи Оливье из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Зерруки Рамиз
  • 39'
    Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Твенте контролирует мяч.
  • 36'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 36'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 35'
    Захави Эран сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Верман Йоэй из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 35'
    Плегесуэло Хулио ошибается в защите.
  • 35'
    Контроль мяча: Твенте: 39%, ПСВ: 61%.
  • 35'
    Твенте контролирует мяч.
  • 34'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 33'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 32'
  • 32'
  • 32'
  • 32'
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Твенте: 45%, ПСВ: 55%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 30'
    Какой промах! Захави Эран имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 30'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Зерруки Рамиз из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Гутьеррес Эрик.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 28'
    Захави Эран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 27'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 26'
    Контроль мяча: Твенте: 48%, ПСВ: 52%.
  • 25'
    Даан Ротс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Влап Михел забивает с правой ноги!
  • 25'
    Даан Ротс из команды Твенте делает отличный кросс...
  • 25'
    Даан Ротс из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Даан Ротс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 24'
    Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Смал Гийс из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Лимниос Димитрис из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Макс Филипп из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Садилек Михал из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
  • 21'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Лимниос Димитрис нанес удар в каркас ворот!
  • 21'
    Влап Михел из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Контроль мяча: Твенте: 53%, ПСВ: 47%.
  • 19'
    Даан Ротс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!
  • 19'
    ШАНС! Ван Волфсвинкель Рикки вышел один на один с голкипером...
  • 19'
    Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Даан Ротс разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 19'
    Твенте начинает контратаку
  • 18'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Верман Йоэй из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 15'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Твенте: 54%, ПСВ: 46%.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 13'
    Лимниос Димитрис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!
  • 13'
    Лимниос Димитрис из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    Отличные скиллы показывает Лимниос Димитрис, обводя своих соперников
  • 13'
    Влап Михел из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 11'
    Даан Ротс из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • Травма, повреждение
    11'
    Гутьеррес Эрик возвращается на поле.
  • 10'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    10'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гутьеррес Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 10'
    Контроль мяча: Твенте: 50%, ПСВ: 50%.
  • Травма, повреждение
    9'
    Гутьеррес Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Бренет Джошуа из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Гутьеррес Эрик пострадал.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Садилек Михал
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Бренет Джошуа задерживает мяч рукой
  • 6'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Твенте, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    5'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Контроль мяча: Твенте: 51%, ПСВ: 49%.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О О Л! Твенте забивает! Бренет Джошуа отличился.
  • 4'
    Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Верман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бренет Джошуа
  • 3'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Твенте контролирует мяч.
  • 1'
    Гётце Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Твенте 3:3 ПСВ онлайн

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