ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

38' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' ПСВ выполняет удар от ворот.

36' Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Г О О О О Л - Верман Йоэй из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

33' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32'

32'

32'

32'

31' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Твенте

30' Какой промах! Захави Эран имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

29' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Твенте

28' Захави Эран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Влап Михел забивает с правой ноги!

24' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

21' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лимниос Димитрис нанес удар в каркас ворот!

21' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

19' Даан Ротс разрезает оборону соперника отличным пасом

18' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Верман Йоэй из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

13' Отличные скиллы показывает Лимниос Димитрис , обводя своих соперников

12' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Гутьеррес Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Гутьеррес Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Твенте , будет отменен из-за фола.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля