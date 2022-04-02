Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
4' Undefined phrase: football_event_Бренет Джошуа
1:0
13' ГолВан Волфсвинкель Рикки
2:0
19' ГолВан Волфсвинкель Рикки
3:0
25' ГолВлап Михел
3:1
35' ГолВерман Йоэй
42' Желтая карточкаСадилек Михал
3:2
53' ГолГакпо Коди
59' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
59' Желтая карточкаРамальо Андре
71' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
78' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
80' Желтая карточкаВинисиус Карлос
3:3
90' ГолБоскальи Оливье
Ход матча
13'
19'
25'
3:0
35'
3:1
42'
46'
53'
3:2
59'
69'
71'
78'
80'
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
36 Luca Everink
-
35 Mees Hilgers
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
ПСВ
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед
28 матчей
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.9%
53.6%
28.5%
5 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14 (5)
|0.5
|Проппер Робин
|5
|0.18
|Влап Михел
|4
|0.14
|Лимниос Димитрис
|4
|0.14
|Daan Rots
|3
|0.11
|Manfred Ugalde
|3
|0.11
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.07
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Зерруки Рамиз
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Mees Hilgers
|1
|0.04
|Бош Йессе
|1
|0.04
|Смал Гийс
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (1)
|0.32
|Захави Эран
|8
|0.29
|Винисиус Карлос
|6
|0.21
|Вертессен Йорбе
|6
|0.21
|Брума Арминду
|6
|0.21
|Доан Рицу
|6
|0.21
|Боскальи Оливье
|4
|0.14
|Гётце Марио
|3
|0.11
|Верман Йоэй
|3
|0.11
|Мадуэке Нони
|3
|0.11
|Рамальо Андре
|3
|0.11
|Мвене Филипп
|3
|0.11
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.11
|Жуниор Мауро
|2
|0.07
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Прёппер Дэви
|1
|0.04
|Томас Райан
|1
|0.04
|Обиспо Армандо
|1
|0.04
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0
|Проппер Робин
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Винисиус Карлос
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Рамальо Андре
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
33
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
6
29%
5
15%
1-15
5
24%
4
12%
16-30
1
5%
4
12%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
6
29%
8
24%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Забито
23
39
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
17%
5
13%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
6
26%
4
10%
31-45
3
13%
9
23%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
5
22%
10
26%
76-90
Пропущено
21
19
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
10%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
29%
5
26%
61-75
7
33%
3
16%
76-90
Забито
44
72
24 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 42
20 Забивали первыми 19
2 Не забивали 2
10
23%
10
14%
1-15
7
16%
12
17%
16-30
7
16%
8
11%
31-45
5
11%
15
21%
46-60
4
9%
9
13%
61-75
11
25%
18
25%
76-90
Пропущено
33
33
10 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
3
9%
6
18%
1-15
2
6%
5
15%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
7
21%
7
21%
61-75
9
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0
Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4
ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|28
|17
|5
|6
|61 - 27
|56
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|14.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|15.
|Виллем II
|0:0
|28
|6
|6
|16
|23 - 46
|24
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|9
|3
|2
|32 - 12
|30
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Виллем II
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|11.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Виллем II
|0:0
|14
|2
|3
|9
|11 - 26
|9
|16.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2