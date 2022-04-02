Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда АЗ Алкмаар имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис из команды АЗ Алкмаар забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

32' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

32' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Витесс выполняет удар от ворот.

29' Карлссон Йеспер III нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

29' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

27' Игрок Икома Луис из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Так близко к голу! Духи Данило имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Питер Виндал Йенсен!

19' Сугавара Юкинари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Витесс выполняет удар от ворот.

10' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Витесс выполняет удар от ворот.

1' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру