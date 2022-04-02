Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: АФАС
1:0
32' ГолПавлидис Вангелис
2:0
56' Гол в свои воротаРасмуссен Якоб
58' Желтая карточкаБеро Матуш
2:1
63' ГолТронстад Сондре
77' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
3:1
83' ПенальтиКарлссон Йеспер
90' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
Ход матча
32'
56'
2:0
58'
63'
2:1
64'
83'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
24
Хауэн
Йерун
27
Япи
Ромарик
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Витесс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
29 матчей
48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|14 (5)
|0.5
|Павлидис Вангелис
|10
|0.36
|Де Вит Дани
|7
|0.25
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.14
|Абухлал Закария
|4
|0.14
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.11
|Бёкема Сэм
|3
|0.11
|Инди Мартинс
|2
|0.07
|Вайндал Оуэн
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Павлидис Василис
|1
|0.04
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|12 (2)
|0.44
|Фредериксен Николай
|7
|0.26
|Тронстад Сондре
|3
|0.11
|Духи Данило
|3
|0.11
|Ороз Алоис
|3
|0.11
|Бёйтинк Томас
|2
|0.07
|Гбоо Янн
|2
|0.07
|Базур Рихедли
|1
|0.04
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|6
|0
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|5
|0
|Вайндал Оуэн
|5
|0
|Класи Йорди
|3
|1
|Инди Мартинс
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|11
|1
|Виттек Максимилиан
|8
|0
|Бёйтинк Томас
|6
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
5
19%
2
11%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
26%
3
17%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
12%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Пропущено
19
23
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
16%
4
17%
1-15
5
26%
5
22%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Забито
51
35
26 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
8
16%
6
17%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
10
20%
5
14%
31-45
8
16%
10
29%
46-60
4
8%
4
11%
61-75
13
25%
6
17%
76-90
Пропущено
33
38
19 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
8
24%
6
16%
1-15
6
18%
9
24%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
1
3%
6
16%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
7
21%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0
Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2
Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|28
|17
|5
|6
|61 - 27
|56
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|14.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|15.
|Виллем II
|0:0
|28
|6
|6
|16
|23 - 46
|24
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|9
|3
|2
|32 - 12
|30
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Виллем II
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|11.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Виллем II
|0:0
|14
|2
|3
|9
|11 - 26
|9
|16.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2