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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
3:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
32' Гол
Павлидис Вангелис
2:0
56' Гол в свои ворота
Расмуссен Якоб
58' Желтая карточка
Беро Матуш
2:1
63' Гол
Тронстад Сондре
77' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
3:1
83' Пенальти
Карлссон Йеспер
90' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
90'+7

Ход матча

32'
Павлидис Вангелис
1:0
56'
Расмуссен Якоб
2:0
58'
 
Беро Матуш
63'
2:1
Тронстад Сондре
(Икома Луис)
64'
 
Гбоо Янн
Япи Ромарик
64'
 
Бёйтинк Томас
Домджони Тони
70'
Рейндерс Тиджани
Мидтше Фредрик
 
77'
Павлидис Вангелис
 
80'
Абухлал Закария
Витри Аслак Фонн
 
83'
Карлссон Йеспер
3:1
84'
 
Ван Дейвенбооден Симон
Тронстад Сондре
85'
Хацидиакос Пантелис
Павлидис Вангелис
 
90'
 
Виттек Максимилиан

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
24
Хауэн
Йерун
27
Япи
Ромарик
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
10
Базур
Рихедли
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
22
Домджони
Тони
7
Икома
Луис
9
Грбич
Адриан
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Витесс
4-2-2-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Витесс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

29 матчей

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 14 (5) 0.5
Павлидис Вангелис 10 0.36
Де Вит Дани 7 0.25
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.14
Абухлал Закария 4 0.14
Рейндерс Тиджани 3 0.11
Бёкема Сэм 3 0.11
Инди Мартинс 2 0.07
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 12 (2) 0.44
Фредериксен Николай 7 0.26
Тронстад Сондре 3 0.11
Духи Данило 3 0.11
Ороз Алоис 3 0.11
Бёйтинк Томас 2 0.07
Гбоо Янн 2 0.07
Базур Рихедли 1 0.04
Дарфалу Усама 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Мидтше Фредрик 5 0
Павлидис Вангелис 5 0
Вайндал Оуэн 5 0
Класи Йорди 3 1
Инди Мартинс 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 11 1
Виттек Максимилиан 8 0
Бёйтинк Томас 6 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
5
19%
2
11%
1-15
5
19%
4
22%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
26%
3
17%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
12%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Пропущено

19
23
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
16%
4
17%
1-15
5
26%
5
22%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Забито

51
35
26 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
8
16%
6
17%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
10
20%
5
14%
31-45
8
16%
10
29%
46-60
4
8%
4
11%
61-75
13
25%
6
17%
76-90

Пропущено

33
38
19 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
8
24%
6
16%
1-15
6
18%
9
24%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
1
3%
6
16%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
7
21%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0
Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2
Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 0:0 28 17 5 6 61 - 27 56
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 0:0 28 6 6 16 23 - 46 24
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
4. Фейеноорд 0:0 14 9 3 2 32 - 12 30
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 0:0 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 0:0 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
11. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Виллем II 0:0 14 2 3 9 11 - 26 9
16. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
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