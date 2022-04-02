  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
0:0
Перерыв

Стадион:
Виллем II
0'
30' Желтая карточка
Хорнкамп Ииц

Ход матча

30'
 
Хорнкамп Ииц

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Виллем II
1.16
8.13
17.07
Все Коэффициенты
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
18
Нелом
Микел
20
Румерату
Годфрид
3
Хееркенс
Фреек
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
14
Кабангу
Элтон
Фейеноорд
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Виллем II

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

26 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:4
Э
5:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:5
К
3:0
Э
5:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:1
К
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
6:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 14 0.5
Линссен Брайан 11 0.39
Синистерра Луис 10 0.36
Кекчю Оркун 6 (2) 0.21
Дессерс Сириль 6 0.21
Джаханбакш Алиреза 4 0.14
Тоорнстра Йенс 3 0.11
Сенеси Маркос 2 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Гертрейда Лютсхарел 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 5 0.18
Вридт Квази 4 0.14
Кёлерт Матс 3 0.11
Кабангу Элтон 2 0.07
Остинг Тейс 2 0.07
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Овюсу Лерой 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Кроули Дэниэл 2 0
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
12
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
7
21%
0
0%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
6
18%
3
25%
31-45
6
18%
2
17%
46-60
4
12%
2
17%
61-75
7
21%
3
25%
76-90

Пропущено

11
25
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
9%
5
20%
1-15
2
18%
4
16%
16-30
4
36%
1
4%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
9
36%
76-90

Забито

29
11
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
3%
4
36%
1-15
5
17%
2
18%
16-30
7
24%
1
9%
31-45
6
21%
2
18%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
7
24%
2
18%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
6
29%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Забито

62
23
29 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 13
8
13%
4
17%
1-15
8
13%
4
17%
16-30
13
21%
4
17%
31-45
12
19%
4
17%
46-60
7
11%
2
9%
61-75
14
23%
5
22%
76-90

Пропущено

26
46
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 23
2
8%
5
11%
1-15
7
27%
10
22%
16-30
6
23%
4
9%
31-45
4
15%
7
15%
46-60
3
12%
6
13%
61-75
4
15%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2
Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0
Виллем II
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0
Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 0:0 28 17 5 6 61 - 27 56
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 0:0 28 6 6 16 23 - 46 24
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
4. Фейеноорд 0:0 14 9 3 2 32 - 12 30
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 0:0 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 0:0 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
11. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Виллем II 0:0 14 2 3 9 11 - 26 9
16. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Виллем II
1.16
8.13
17.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фейеноорд 0:0 Виллем II онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фейеноорд
Виллем II

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 