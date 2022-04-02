Голландия: Эредивизие 2021-2022
30' Желтая карточкаХорнкамп Ииц
Ход матча
30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
18
Нелом
Микел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
-
57 Валк СимЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Виллем II
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
26 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|14
|0.5
|Линссен Брайан
|11
|0.39
|Синистерра Луис
|10
|0.36
|Кекчю Оркун
|6 (2)
|0.21
|Дессерс Сириль
|6
|0.21
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.11
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Маласиа Тирелл
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.04
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуннели Че
|5
|0.18
|Вридт Квази
|4
|0.14
|Кёлерт Матс
|3
|0.11
|Кабангу Элтон
|2
|0.07
|Остинг Тейс
|2
|0.07
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Саддики Дрейс
|1
|0.04
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.04
|Румерату Годфрид
|1
|0.04
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.04
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Кроули Дэниэл
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
12
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
7
21%
0
0%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
6
18%
3
25%
31-45
6
18%
2
17%
46-60
4
12%
2
17%
61-75
7
21%
3
25%
76-90
Пропущено
11
25
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
9%
5
20%
1-15
2
18%
4
16%
16-30
4
36%
1
4%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
9
36%
76-90
Забито
29
11
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
3%
4
36%
1-15
5
17%
2
18%
16-30
7
24%
1
9%
31-45
6
21%
2
18%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
7
24%
2
18%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
6
29%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Забито
62
23
29 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 13
8
13%
4
17%
1-15
8
13%
4
17%
16-30
13
21%
4
17%
31-45
12
19%
4
17%
46-60
7
11%
2
9%
61-75
14
23%
5
22%
76-90
Пропущено
26
46
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 23
2
8%
5
11%
1-15
7
27%
10
22%
16-30
6
23%
4
9%
31-45
4
15%
7
15%
46-60
3
12%
6
13%
61-75
4
15%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2
Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0
Виллем II
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0
Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|28
|17
|5
|6
|61 - 27
|56
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|14.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|15.
|Виллем II
|0:0
|28
|6
|6
|16
|23 - 46
|24
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|9
|3
|2
|32 - 12
|30
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Виллем II
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|11.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Виллем II
|0:0
|14
|2
|3
|9
|11 - 26
|9
|16.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2