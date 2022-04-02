Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Так близко к голу! Синистерра Луис имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Тимон Велленройтер!

46' Опасность! Синистерра Луис из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Кён Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сенеси Маркос из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Как он промахнулся? Педерсен Маркус Гольмгрен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Опасность! Кекчю Оркун из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

38' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Румерату Годфрид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

32' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хорнкамп Ииц получил желтую карточку от судьи

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Синистерра Луис пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

28' Нелсон Райс из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Педерсен Маркус Гольмгрен не смог попасть в створ ударом издали

26' Педерсен Маркус Гольмгрен пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

24' Хорошую попытку сделал Дессерс Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кекчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кён Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Отличные скиллы показывает Нелсон Райс , обводя своих соперников

9' Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Дессерс Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фейеноорд начинает с центра поля