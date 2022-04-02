Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
7' Undefined phrase: football_event_Мёленстен Мелле
0:1
34' ГолТимбер Квинтен
1:1
90' ГолКрамер Михил
Ход матча
34'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
59
Тоуба
Ахмед
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Rick Kruys
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
Утрехт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|10
|0.36
|Одгор Йенс
|8
|0.29
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.11
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.11
|Мёленстен Мелле
|2
|0.07
|Штоккерс Финн
|1
|0.04
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Бакари Саид
|1
|0.04
|Гаари Жюрьен
|1
|0.04
|Кёйперс Рой
|1
|0.04
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|8 (1)
|0.29
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.25
|Силла Мусса
|6
|0.21
|Махи Мимаун
|4
|0.14
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.11
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.11
|Тимбер Квинтен
|2
|0.07
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.07
|Янссен Виллем
|2
|0.07
|Махер Адам
|1
|0.04
|Вормердам Дьянго
|1
|0.04
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.04
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|Маллахи Мохамед
|1
|0.04
|Загре Артур
|1
|0.04
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
8%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
6
27%
3
15%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
3
14%
6
30%
76-90
Забито
19
28
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
16%
5
18%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
4
21%
5
18%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
1
5%
6
21%
76-90
Пропущено
22
17
15 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
32%
5
29%
29%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
7
32%
4
24%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
31
45
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
4
13%
8
18%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
6
19%
5
11%
31-45
5
16%
8
18%
46-60
3
10%
9
20%
61-75
6
19%
11
24%
76-90
Пропущено
44
37
24 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
9
20%
8
22%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
11
25%
8
22%
31-45
9
20%
4
11%
46-60
5
11%
2
5%
61-75
6
14%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2
Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2
Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|28
|17
|5
|6
|61 - 27
|56
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|14.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|15.
|Виллем II
|0:0
|28
|6
|6
|16
|23 - 46
|24
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|9
|3
|2
|32 - 12
|30
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Виллем II
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|11.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Виллем II
|0:0
|14
|2
|3
|9
|11 - 26
|9
|16.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2