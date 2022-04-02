Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

95' Рамселар Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Roy Kuijpers завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Игрок Силла Мусса из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

89' Густафссон Симон из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

89' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

87' Бауссайд Отман из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

86' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Густафссон Симон из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Утрехт

83' Тактическая замена. Анита Вурнон уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

83' Бауссайд Отман разрезает оборону соперника отличным пасом

82' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Утрехт выполняет удар от ворот.

77' Судья сигнализирует, что Одгор Йенс из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Джевенсио ван дер Куст

76' Одгор Йенс из команды Ваалвейк сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

76' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

76' Рамселар Барт не смог попасть в створ ударом издали

75' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

69' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

69' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Рамселар Барт из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

66' Удар от ворот произведет Ваалвейк

65' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Одгор Йенс из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Утрехт выполняет удар от ворот.

61' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

58' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Одгор Йенс бьет со штрафного в створ, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля