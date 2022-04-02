  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
1:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
7' Undefined phrase: football_event_
Мёленстен Мелле
0:1
34' Гол
Тимбер Квинтен
1:1
90' Гол
Крамер Михил
90'+6

Ход матча

7'
Мёленстен Мелле
 
34'
0:1
Тимбер Квинтен
(Густафссон Симон)
46'
Ван дер Венне Рихард
Штоккерс Финн
 
61'
 
Ван де Стрек Сандер
Дувикас Анастасиос
71'
Бакари Саид
Бюттнер Александер
 
71'
Yassin Oukili
Азхиль Айман
 
74'
 
Ван Оверем Йорис
Тимбер Квинтен
83'
Кёйперс Рой
Анита Вурнон
 
89'
 
Силла Мусса
Бауссайд Отман
90'
Крамер Михил
(Ван дер Венне Рихард)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
7
Одгор
Йенс
9
Штоккерс
Финн
29
Крамер
Михил
16
Де
Кейзер
Фабиан
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
27
Тимбер
Квинтен
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
26
Бауссайд
Отман
9
Дувикас
Анастасиос
23
Рамселар
Барт
Ваалвейк
3-4-1-2
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Ваалвейк
Утрехт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМК
4:0
Э
5:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.36
Одгор Йенс 8 0.29
Ван дер Венне Рихард 3 0.11
Бюттнер Александер 3 (1) 0.11
Мёленстен Мелле 2 0.07
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 8 (1) 0.29
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.25
Силла Мусса 6 0.21
Махи Мимаун 4 0.14
Густафссон Симон 3 (2) 0.11
Ван де Стрек Сандер 3 0.11
Тимбер Квинтен 2 0.07
Ван дер Хорн Майк 2 0.07
Янссен Виллем 2 0.07
Махер Адам 1 0.04
Вормердам Дьянго 1 0.04
Ван дер Марел Марк 1 0.04
Ван Оверем Йорис 1 0.04
Маллахи Мохамед 1 0.04
Загре Артур 1 0.04
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Гаари Жюрьен 5 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
8%
3
18%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
6
27%
3
15%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Забито

19
28
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
16%
5
18%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
4
21%
5
18%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
1
5%
6
21%
76-90

Пропущено

22
17
15 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
32%
5
29%
29%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
7
32%
4
24%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

31
45
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
4
13%
8
18%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
6
19%
5
11%
31-45
5
16%
8
18%
46-60
3
10%
9
20%
61-75
6
19%
11
24%
76-90

Пропущено

44
37
24 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
9
20%
8
22%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
11
25%
8
22%
31-45
9
20%
4
11%
46-60
5
11%
2
5%
61-75
6
14%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2
Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2
Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 0:0 28 17 5 6 61 - 27 56
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
14. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
15. Виллем II 0:0 28 6 6 16 23 - 46 24
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
4. Фейеноорд 0:0 14 9 3 2 32 - 12 30
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 0:0 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
14. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 0:0 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
11. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Виллем II 0:0 14 2 3 9 11 - 26 9
16. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 1:1 Утрехт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 