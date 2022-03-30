РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Факел
ФК Кубань
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|13 (1)
|0.46
|Акбашев Роман
|7
|0.25
|Аппаев Хызыр
|6
|0.21
|Разборов Андрей
|4
|0.14
|Мендель Андрей
|3
|0.11
|Черов Василий
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|1
|0.04
|Дядюн Владимир
|1
|0.04
|Брызгалов Сергей
|1
|0.04
|Суслов Кирилл
|1
|0.04
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.04
|Шаваев Алихан
|1
|0.04
|Кулишев Артём
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаук Максим
|7 (1)
|0.24
|Алейников Василий
|5
|0.17
|Козлов Андрей
|3
|0.1
|Абдоков Нури
|2
|0.07
|Петров Илья
|2 (1)
|0.07
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Саркисов Артур
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1
|0.03
|Гурфов Азамат
|1
|0.03
|Безденежных Игорь
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Сидоров Максим
|1
|0.03
|Кармаев Никита
|1
|0.03
|Дышеков Аслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|11
|0
|Акбашев Роман
|9
|0
|Магаль Руслан
|6
|1
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Пейчинович Неманья
|5
|0
|Дашаев Аслан
|5
|0
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Шаваев Алихан
|3
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Смирнов Михаил
|2
|0
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таказов Сослан
|9
|0
|Кармаев Никита
|7
|1
|Безденежных Игорь
|6
|1
|Сидоров Максим
|6
|1
|Петров Илья
|5
|1
|Грицаенко Алексей
|6
|0
|Абдоков Нури
|6
|0
|Гиголаев Роланд
|5
|0
|Дышеков Аслан
|4
|0
|Эдиев Исмаил
|4
|0
|Рыбин Алексей
|4
|0
|Шалаев Олег
|4
|0
|Гурфов Азамат
|4
|0
|Климов Кирилл
|4
|0
|Гапон Евгений
|3
|0
|Лаук Максим
|3
|0
|Алейников Василий
|3
|0
|Часовских Андрей
|2
|0
|Ведерников Данила
|2
|0
|Гиголаев Ника
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Логашов Арсений
|1
|0
|Саркисов Артур
|1
|0
|Сушич Тино-Свен
|1
|0
|Поликутин Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
0
0%
6
33%
1-15
8
38%
0
0%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
9%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
8
36%
2
14%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
32%
4
29%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
11%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
4
22%
9
32%
76-90
Забито
43
32
24 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
2
5%
8
25%
1-15
9
21%
3
9%
16-30
13
30%
5
16%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
5
12%
5
16%
61-75
10
23%
6
19%
76-90
Пропущено
30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
4
13%
4
10%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
6
20%
5
12%
61-75
8
27%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3
Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0
Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ФК Кубань 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|Алания
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|61 - 38
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Акрон
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|33 - 31
|44
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|24 - 28
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 32
|32
|16.
|Волгарь
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|21 - 30
|32
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 42
|32
|18.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 40
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|3.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|4.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|5.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4
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Прогнозы на матч Факел - ФК Кубань
Исход игры
Факел
83% (39)
Ничья
12.8% (6)
ФК Кубань
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (20)
Меньше
57.45% (27)
Обе команды забьют
Да
55.32% (26)
Нет
44.68% (21)
Популярный счёт
2:1 Факел
29.8% (14)
1:0 Факел
29.8% (14)
2:0 Факел
14.9% (7)
1:1 Ничья
12.8% (6)
3:1 Факел
8.5% (4)
1:2 ФК Кубань
4.3% (2)
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