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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 47
Факел 83% (39)
X 12.8% (6)
ФК Кубань 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
ФК Кубань
1.69
3.65
5.65
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Факел
ФК Кубань

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
0:4
ФПД
0:2
ФПД
2:2
ФПД
2:2
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 13 (1) 0.46
Акбашев Роман 7 0.25
Аппаев Хызыр 6 0.21
Разборов Андрей 4 0.14
Мендель Андрей 3 0.11
Черов Василий 2 0.07
Дашаев Аслан 1 0.04
Дядюн Владимир 1 0.04
Брызгалов Сергей 1 0.04
Суслов Кирилл 1 0.04
Никитин Андрей Владимирович 1 0.04
Шаваев Алихан 1 0.04
Кулишев Артём 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаук Максим 7 (1) 0.24
Алейников Василий 5 0.17
Козлов Андрей 3 0.1
Абдоков Нури 2 0.07
Петров Илья 2 (1) 0.07
Шалаев Олег 1 0.03
Лобкарёв Владимир 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Саркисов Артур 1 0.03
Маркин Михаил 1 0.03
Гурфов Азамат 1 0.03
Безденежных Игорь 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Сидоров Максим 1 0.03
Кармаев Никита 1 0.03
Дышеков Аслан 1 (1) 0.03

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 11 0
Акбашев Роман 9 0
Магаль Руслан 6 1
Мастерной Владислав 4 1
Пейчинович Неманья 5 0
Дашаев Аслан 5 0
Суслов Кирилл 5 0
Шаваев Алихан 3 1
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Кулишев Артём 3 0
Максимов Максим 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Смирнов Михаил 2 0
Аппаев Хызыр 2 0
Черов Василий 2 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таказов Сослан 9 0
Кармаев Никита 7 1
Безденежных Игорь 6 1
Сидоров Максим 6 1
Петров Илья 5 1
Грицаенко Алексей 6 0
Абдоков Нури 6 0
Гиголаев Роланд 5 0
Дышеков Аслан 4 0
Эдиев Исмаил 4 0
Рыбин Алексей 4 0
Шалаев Олег 4 0
Гурфов Азамат 4 0
Климов Кирилл 4 0
Гапон Евгений 3 0
Лаук Максим 3 0
Алейников Василий 3 0
Часовских Андрей 2 0
Ведерников Данила 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Сапета Александр 1 0
Логашов Арсений 1 0
Саркисов Артур 1 0
Сушич Тино-Свен 1 0
Поликутин Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
18
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
0
0%
6
33%
1-15
8
38%
0
0%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
9%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
8
36%
2
14%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
32%
4
29%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
11%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
4
22%
9
32%
76-90

Забито

43
32
24 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
2
5%
8
25%
1-15
9
21%
3
9%
16-30
13
30%
5
16%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
5
12%
5
16%
61-75
10
23%
6
19%
76-90

Пропущено

30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
4
13%
4
10%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
5
17%
8
20%
31-45
4
13%
8
20%
46-60
6
20%
5
12%
61-75
8
27%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3
Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0
Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Нефтехимик 0:2 Акрон - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ФК Кубань 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Факел 83% (39)
    X 12.8% (6)
    ФК Кубань 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    ФК Кубань
    1.69
    3.65
    5.65
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Факел - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - ФК Кубань

    Исход игры
    Факел
    83% (39)
    Ничья
    12.8% (6)
    ФК Кубань
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.55% (20)
    Меньше
    57.45% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    55.32% (26)
    Нет
    44.68% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    29.8% (14)
    1:0 Факел
    29.8% (14)
    2:0 Факел
    14.9% (7)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    3:1 Факел
    8.5% (4)
    1:2 ФК Кубань
    4.3% (2)
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    Факел
    ФК Кубань

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