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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Уотфорд
Прогнозы 49
Ливерпуль 95.9% (47)
X 4.1% (2)
Уотфорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Уотфорд
1.16
9.94
24.85
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Уотфорд

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 20 (5) 0.69
Жота Диогу 13 0.45
Мане Садио 12 0.41
Фирмино Роберто 5 0.17
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.14
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Хендерсон Джордан 2 0.07
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.07
Кейта Наби 2 0.07
Минамино Такуми 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Диас Луис 2 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.31
Кинг Джошуа 5 (1) 0.17
Эрнандес Хуан 5 0.17
Сарр Исмаила 5 0.17
Сиссоко Мусса 2 0.07
Педро Жоао 2 0.07
Куцка Юрай 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Мане Садио 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Сиссоко Мусса 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Луза Имран 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Эрнандес Хуан 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
16
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
3
8%
2
13%
1-15
6
16%
4
25%
16-30
8
22%
1
6%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
11
30%
30%
7
44%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
1
14%
3
15%
76-90

Забито

39
16
20 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
7
18%
3
19%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
8
21%
3
19%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
7
18%
4
25%
61-75
6
15%
4
25%
76-90

Пропущено

12
32
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
3
25%
4
13%
31-45
2
17%
6
19%
46-60
4
33%
4
13%
61-75
1
8%
8
25%
76-90

Забито

76
32
37 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 17
23 Забивали первыми 8
1 Не забивали 11
10
13%
5
16%
1-15
11
14%
6
19%
16-30
16
21%
4
13%
31-45
9
12%
0
0%
46-60
13
17%
6
19%
61-75
17
22%
11
34%
76-90

Пропущено

19
52
8 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 26
2
11%
7
13%
1-15
2
11%
9
17%
16-30
4
21%
10
19%
31-45
3
16%
8
15%
46-60
6
32%
7
13%
61-75
2
11%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ливерпуль 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Уотфорд
    1.16
    9.94
    24.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Уотфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Уотфорд

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    27.08% (13)
    Нет
    72.92% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    44.9% (22)
    3:0 Ливерпуль
    20.4% (10)
    3:1 Ливерпуль
    14.3% (7)
    2:1 Ливерпуль
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    1:0 Ливерпуль
    4.1% (2)
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    Ливерпуль
    Уотфорд

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