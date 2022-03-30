Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Уотфорд
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|20 (5)
|0.69
|Жота Диогу
|13
|0.45
|Мане Садио
|12
|0.41
|Фирмино Роберто
|5
|0.17
|Фабиньо Энрике
|4 (1)
|0.14
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.07
|Хендерсон Джордан
|2
|0.07
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.07
|Кейта Наби
|2
|0.07
|Минамино Такуми
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Диас Луис
|2
|0.07
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.31
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.17
|Эрнандес Хуан
|5
|0.17
|Сарр Исмаила
|5
|0.17
|Сиссоко Мусса
|2
|0.07
|Педро Жоао
|2
|0.07
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Луза Имран
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
16
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
3
8%
2
13%
1-15
6
16%
4
25%
16-30
8
22%
1
6%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
11
30%
30%
7
44%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
1
14%
3
15%
76-90
Забито
39
16
20 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
7
18%
3
19%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
8
21%
3
19%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
7
18%
4
25%
61-75
6
15%
4
25%
76-90
Пропущено
12
32
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
3
25%
4
13%
31-45
2
17%
6
19%
46-60
4
33%
4
13%
61-75
1
8%
8
25%
76-90
Забито
76
32
37 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 17
23 Забивали первыми 8
1 Не забивали 11
10
13%
5
16%
1-15
11
14%
6
19%
16-30
16
21%
4
13%
31-45
9
12%
0
0%
46-60
13
17%
6
19%
61-75
17
22%
11
34%
76-90
Пропущено
19
52
8 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 26
2
11%
7
13%
1-15
2
11%
9
17%
16-30
4
21%
10
19%
31-45
3
16%
8
15%
46-60
6
32%
7
13%
61-75
2
11%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|31 - 26
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|41 - 40
|36
|10.
|Лестер
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|42 - 46
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|33 - 47
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 67
|29
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 15
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 28
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Уотфорд
Исход игры
Ливерпуль
95.9% (47)
Ничья
4.1% (2)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
27.08% (13)
Нет
72.92% (35)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
44.9% (22)
3:0 Ливерпуль
20.4% (10)
3:1 Ливерпуль
14.3% (7)
2:1 Ливерпуль
8.2% (4)
2:2 Ничья
4.1% (2)
1:0 Ливерпуль
4.1% (2)
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