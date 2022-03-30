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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Металлург Липецк
 
Позже
Алания
Прогнозы 47
Металлург Липецк 10.6% (5)
X 10.6% (5)
Алания 78.7% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Металлург Липецк
Ничья
Алания
5.65
4.20
1.59
Все Коэффициенты

История личных встреч

Металлург Липецк
Алания

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
5:0
ФПД
2:0
ФПД
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арустамян Артур 7 0.25
Кутьин Александр 3 (1) 0.11
Войдель Роман 2 0.07
Ахвледиани Руслан 2 0.07
Бабаев Владлен 2 0.07
Шаповалов Руслан 1 0.04
Завезён Юрий 1 0.04
Сазонов Максим 1 0.04
Иваньков Александр 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 11 0.38
Гурциев Батраз 9 (1) 0.31
Гиоргобиани Николай 6 0.21
Кобесов Давид 6 0.21
Хадарцев Батраз 5 (3) 0.17
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.14
Хабалов Алан 3 0.1
Татаев Алексей II 3 0.1
Магомедов Бутта 3 0.1
Багаев Алан 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03

Карточки

Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войдель Роман 10 0
Овчинников Андрей 9 0
Киселёв Геннадий 9 0
Редькович Дмитрий 6 0
Поярков Денис 3 1
Кутьин Александр 4 0
Баульчев Илья 4 0
Шаповалов Руслан 3 0
Яковлев Михаил 3 0
Арустамян Артур 3 0
Сазонов Максим 3 0
Dmitri Sukharev 3 0
Карпов Максим 2 0
Завезён Юрий 2 0
Фролов Евгений II 2 0
Титов Константин 2 0
Визнович Илья 1 0
Великородный Дмитрий 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Иваньков Александр 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Кочиев Хетаг 9 1
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Кобесов Давид 6 0
Хабалов Алан 5 0
Хугаев Алан 5 0
Татаев Алексей II 3 1
Машуков Ислам 2 1
Гурциев Батраз 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Хадарцев Батраз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
26
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
0
0%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
4
40%
3
12%
31-45
1
10%
6
23%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Пропущено

21
25
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
19%
7
28%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
6
29%
3
12%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
14%
7
28%
76-90

Забито

12
32
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
17%
6
19%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
50%
5
16%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
4
33%
10
31%
76-90

Пропущено

36
16
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
11%
1
6%
1-15
11
31%
4
25%
16-30
4
11%
4
25%
31-45
5
14%
3
19%
46-60
4
11%
3
19%
61-75
8
22%
1
6%
76-90

Забито

22
58
13 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 14
14 Не забивали 4
2
9%
10
17%
1-15
1
5%
9
16%
16-30
10
45%
8
14%
31-45
1
5%
8
14%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
6
27%
15
26%
76-90

Пропущено

57
41
32 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
8
14%
8
20%
1-15
14
25%
7
17%
16-30
10
18%
7
17%
31-45
8
14%
6
15%
46-60
6
11%
5
12%
61-75
11
19%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0
Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Алания - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2 ФК Кубань - Металлург Липецк 0:3
Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4
Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Металлург Липецк - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Металлург Липецк 10.6% (5)
    X 10.6% (5)
    Алания 78.7% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Металлург Липецк
    Ничья
    Алания
    5.65
    4.20
    1.59
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Металлург Липецк - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Металлург Липецк - Алания

    Исход игры
    Металлург Липецк
    10.6% (5)
    Ничья
    10.6% (5)
    Алания
    78.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    53.2% (25)
    0:1 Алания
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    0:2 Алания
    6.4% (3)
    2:1 Металлург Липецк
    6.4% (3)
    1:0 Металлург Липецк
    4.3% (2)
    1:3 Алания
    4.3% (2)
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    Металлург Липецк
    Алания

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