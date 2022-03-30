РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Металлург Липецк
Алания
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арустамян Артур
|7
|0.25
|Кутьин Александр
|3 (1)
|0.11
|Войдель Роман
|2
|0.07
|Ахвледиани Руслан
|2
|0.07
|Бабаев Владлен
|2
|0.07
|Шаповалов Руслан
|1
|0.04
|Завезён Юрий
|1
|0.04
|Сазонов Максим
|1
|0.04
|Иваньков Александр
|1
|0.04
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|11
|0.38
|Гурциев Батраз
|9 (1)
|0.31
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.21
|Кобесов Давид
|6
|0.21
|Хадарцев Батраз
|5 (3)
|0.17
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.14
|Хабалов Алан
|3
|0.1
|Татаев Алексей II
|3
|0.1
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Багаев Алан
|2
|0.07
|Хубулов Владимир
|2
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
Карточки
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войдель Роман
|10
|0
|Овчинников Андрей
|9
|0
|Киселёв Геннадий
|9
|0
|Редькович Дмитрий
|6
|0
|Поярков Денис
|3
|1
|Кутьин Александр
|4
|0
|Баульчев Илья
|4
|0
|Шаповалов Руслан
|3
|0
|Яковлев Михаил
|3
|0
|Арустамян Артур
|3
|0
|Сазонов Максим
|3
|0
|Dmitri Sukharev
|3
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Завезён Юрий
|2
|0
|Фролов Евгений II
|2
|0
|Титов Константин
|2
|0
|Визнович Илья
|1
|0
|Великородный Дмитрий
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Иваньков Александр
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Кочиев Хетаг
|9
|1
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Кобесов Давид
|6
|0
|Хабалов Алан
|5
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Татаев Алексей II
|3
|1
|Машуков Ислам
|2
|1
|Гурциев Батраз
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
26
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
0
0%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
4
40%
3
12%
31-45
1
10%
6
23%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
2
20%
5
19%
76-90
Пропущено
21
25
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
19%
7
28%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
6
29%
3
12%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
14%
7
28%
76-90
Забито
12
32
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
17%
6
19%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
6
50%
5
16%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
4
33%
10
31%
76-90
Пропущено
36
16
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
11%
1
6%
1-15
11
31%
4
25%
16-30
4
11%
4
25%
31-45
5
14%
3
19%
46-60
4
11%
3
19%
61-75
8
22%
1
6%
76-90
Забито
22
58
13 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 14
14 Не забивали 4
2
9%
10
17%
1-15
1
5%
9
16%
16-30
10
45%
8
14%
31-45
1
5%
8
14%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
6
27%
15
26%
76-90
Пропущено
57
41
32 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
8
14%
8
20%
1-15
14
25%
7
17%
16-30
10
18%
7
17%
31-45
8
14%
6
15%
46-60
6
11%
5
12%
61-75
11
19%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0
Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Алания - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2 ФК Кубань - Металлург Липецк 0:3
Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4
Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|Алания
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|61 - 38
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Акрон
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|33 - 31
|44
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|24 - 28
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 32
|32
|16.
|Волгарь
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|21 - 30
|32
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 42
|32
|18.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 40
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|3.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|4.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|5.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4
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Прогнозы на матч Металлург Липецк - Алания
Исход игры
Металлург Липецк
10.6% (5)
Ничья
10.6% (5)
Алания
78.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Алания
53.2% (25)
0:1 Алания
12.8% (6)
1:1 Ничья
10.6% (5)
0:2 Алания
6.4% (3)
2:1 Металлург Липецк
6.4% (3)
1:0 Металлург Липецк
4.3% (2)
1:3 Алания
4.3% (2)
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