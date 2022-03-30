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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 51
Оренбург 51% (26)
X 29.4% (15)
Торпедо Москва 19.6% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Торпедо Москва
1.97
3.39
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Оренбург
Торпедо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
3:0
ФПД
1:2
ФПД
0:2
ФПД
0:2
ФПД
1:1
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.41
Сычевой Владимир 5 0.17
Миронов Алексей 4 (1) 0.14
Ковалёв Юрий 3 0.1
Прудников Николай 3 0.1
Титков Николай 3 (2) 0.1
Сиваков Михаил 2 0.07
Бреев Сергей 2 0.07
Полуяхтов Владимир 2 0.07
Малых Андрей 2 0.07
Корян Аршак 2 0.07
Гойкович Ренато 2 0.07
Обухов Владимир 1 0.03
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 13 (2) 0.46
Калмыков Амур 12 0.43
Лебеденко Игорь 8 0.29
Темников Иван 3 0.11
Шумских Алексей 3 0.11
Померко Алексей 3 0.11
Лаптев Денис 3 0.11
Самсонов Артём Владимирович 2 0.07
Енин Иван 2 0.07
Евдокимов Андрей 2 0.07
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 10 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 8 0
Бреев Сергей 6 1
Гойкович Ренато 7 0
Фамейе Джоэль 6 0
Титков Николай 6 0
Аюпов Тимур 5 0
Капленко Кирилл 5 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Бидловский Давид 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Dmitri Vasiljev 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 8 3
Темников Иван 9 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
24
17 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
6
21%
1
4%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
5
18%
6
25%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
1
4%
8
33%
61-75
7
25%
2
8%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
7
33%
6
20%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Забито

49
54
25 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
7
14%
4
7%
1-15
9
18%
9
17%
16-30
9
18%
11
20%
31-45
7
14%
6
11%
46-60
3
6%
16
30%
30%
61-75
14
29%
8
15%
76-90

Пропущено

23
32
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 19
3
13%
6
19%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
5
22%
6
19%
61-75
7
30%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1
Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Оренбург 51% (26)
    X 29.4% (15)
    Торпедо Москва 19.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.97
    3.39
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Торпедо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    51% (26)
    Ничья
    29.4% (15)
    Торпедо Москва
    19.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (38)
    Нет
    25.49% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    27.5% (14)
    1:1 Ничья
    25.5% (13)
    1:0 Оренбург
    17.6% (9)
    1:2 Торпедо Москва
    13.7% (7)
    2:0 Оренбург
    3.9% (2)
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    Торпедо Москва

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