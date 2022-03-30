РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Оренбург
Торпедо Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.41
|Сычевой Владимир
|5
|0.17
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.14
|Ковалёв Юрий
|3
|0.1
|Прудников Николай
|3
|0.1
|Титков Николай
|3 (2)
|0.1
|Сиваков Михаил
|2
|0.07
|Бреев Сергей
|2
|0.07
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.07
|Малых Андрей
|2
|0.07
|Корян Аршак
|2
|0.07
|Гойкович Ренато
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|1
|0.03
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|13 (2)
|0.46
|Калмыков Амур
|12
|0.43
|Лебеденко Игорь
|8
|0.29
|Темников Иван
|3
|0.11
|Шумских Алексей
|3
|0.11
|Померко Алексей
|3
|0.11
|Лаптев Денис
|3
|0.11
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.07
|Енин Иван
|2
|0.07
|Евдокимов Андрей
|2
|0.07
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|10
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Гойкович Ренато
|7
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Аюпов Тимур
|5
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Dmitri Vasiljev
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|8
|3
|Темников Иван
|9
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
24
17 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
6
21%
1
4%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
5
18%
6
25%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
1
4%
8
33%
61-75
7
25%
2
8%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
1
11%
3
16%
76-90
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
2
10%
8
27%
61-75
7
33%
6
20%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Забито
49
54
25 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
7
14%
4
7%
1-15
9
18%
9
17%
16-30
9
18%
11
20%
31-45
7
14%
6
11%
46-60
3
6%
16
30%
30%
61-75
14
29%
8
15%
76-90
Пропущено
23
32
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 19
3
13%
6
19%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
5
22%
6
19%
61-75
7
30%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1
Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0
Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|Алания
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|61 - 38
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Акрон
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|33 - 31
|44
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|24 - 28
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 32
|32
|16.
|Волгарь
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|21 - 30
|32
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 42
|32
|18.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 40
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|3.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|4.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|5.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4
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Прогнозы на матч Оренбург - Торпедо Москва
Исход игры
Оренбург
51% (26)
Ничья
29.4% (15)
Торпедо Москва
19.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
74.51% (38)
Нет
25.49% (13)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
27.5% (14)
1:1 Ничья
25.5% (13)
1:0 Оренбург
17.6% (9)
1:2 Торпедо Москва
13.7% (7)
2:0 Оренбург
3.9% (2)
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