Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Молинью
История личных встреч
Вулверхэмптон
Астон Вилла
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.2
|Хи-Чан Хван
|5
|0.17
|Невеш Рубен
|4
|0.13
|Коди Конор
|3
|0.1
|Поденсе Даниэл
|2
|0.07
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Саисс Ромен
|2
|0.07
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Тринкан Франсишку
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.24
|Рамси Джакоб
|6
|0.21
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.17
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.14
|Кэш Мэтти
|3
|0.1
|Макгинн Джон
|3
|0.1
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.07
|Конса Эзри
|2
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Соарес Дуглас
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Коди Конор
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Конса Эзри
|4
|2
|Макгинн Джон
|7
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Рамси Джакоб
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
7
47%
4
18%
76-90
Пропущено
11
23
1 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
1
4%
46-60
5
45%
3
13%
61-75
3
27%
7
30%
76-90
Забито
30
40
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
13 Не забивали 7
5
17%
3
8%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
2
7%
10
25%
61-75
9
30%
10
25%
76-90
Пропущено
27
41
10 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
1
4%
8
20%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
8
30%
30%
6
15%
61-75
7
26%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|31 - 26
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|41 - 40
|36
|10.
|Лестер
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|42 - 46
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|33 - 47
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 67
|29
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 15
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 28
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Астон Вилла
Исход игры
Вулверхэмптон
55.3% (26)
Ничья
34% (16)
Астон Вилла
10.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
42.6% (20)
1:1 Ничья
31.9% (15)
1:0 Вулверхэмптон
10.6% (5)
0:1 Астон Вилла
4.3% (2)
1:2 Астон Вилла
4.3% (2)
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