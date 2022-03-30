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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

История личных встреч

Вулверхэмптон
Астон Вилла

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.2
Хи-Чан Хван 5 0.17
Невеш Рубен 4 0.13
Коди Конор 3 0.1
Поденсе Даниэл 2 0.07
Моутинью Жоау 2 0.07
Саисс Ромен 2 0.07
Дендонкер Леандер 1 0.03
Тринкан Франсишку 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.24
Рамси Джакоб 6 0.21
Ингс Дэнни 5 (1) 0.17
Коутиньо Филиппе 4 0.14
Кэш Мэтти 3 0.1
Макгинн Джон 3 0.1
Буэндия Эмилиано 2 0.07
Конса Эзри 2 0.07
Мингс Тайрон 1 0.03
Соарес Дуглас 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 5 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Коди Конор 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Боли Вийи 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Кэш Мэтти 8 0
Конса Эзри 4 2
Макгинн Джон 7 0
Уоткинс Олли 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Рамси Джакоб 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
2
13%
6
33%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Забито

15
22
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
7
47%
4
18%
76-90

Пропущено

11
23
1 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
1
4%
46-60
5
45%
3
13%
61-75
3
27%
7
30%
76-90

Забито

30
40
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 12
13 Не забивали 7
5
17%
3
8%
1-15
5
17%
5
13%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
2
7%
10
25%
61-75
9
30%
10
25%
76-90

Пропущено

27
41
10 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
1
4%
8
20%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
8
30%
30%
6
15%
61-75
7
26%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Вулверхэмптон 55.3% (26)
    X 34% (16)
    Астон Вилла 10.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Астон Вилла
    3.02
    3.34
    2.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Астон Вилла

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    55.3% (26)
    Ничья
    34% (16)
    Астон Вилла
    10.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    42.6% (20)
    1:1 Ничья
    31.9% (15)
    1:0 Вулверхэмптон
    10.6% (5)
    0:1 Астон Вилла
    4.3% (2)
    1:2 Астон Вилла
    4.3% (2)
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    Астон Вилла

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