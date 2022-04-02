Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Олд Траффорд
5' Желтая карточкаШоу Люк
16' Желтая карточкаФофана Уэсли
Ход матча
5'
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Лестер
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|12 (2)
|0.4
|Фернандеш Бруну
|9
|0.3
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.13
|Фред Сантос
|3
|0.1
|Санчо Джедон
|3
|0.1
|Кавани Эдинсон
|2
|0.07
|Лингард Джесси
|2
|0.07
|Эланга Энтони
|2
|0.07
|Погба Поль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Шоу Люк
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.36
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.29
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.21
|Дака Пэтсон
|4
|0.14
|Лукман Адемола
|4
|0.14
|Барнс Харви
|3
|0.11
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.07
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Шоу Люк
|8
|0
|Мактоминай Скотт
|8
|0
|Погба Поль
|6
|1
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Роналду Криштиану
|5
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
18%
5
19%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
5
29%
29%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
4
15%
76-90
Забито
25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
1
4%
1
4%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
4
16%
8
32%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
6
24%
7
28%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
9
43%
6
33%
76-90
Забито
50
43
19 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
8%
4
9%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
9
18%
11
26%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
10
20%
6
14%
61-75
12
24%
10
23%
76-90
Пропущено
38
45
16 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
5
13%
8
18%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
7
18%
6
13%
31-45
8
21%
5
11%
46-60
3
8%
7
16%
61-75
11
29%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0
Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|14
|9
|7
|48 - 40
|51
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|42 - 46
|37
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|22 - 40
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 27
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Лестер
Исход игры
Манчестер Юнайтед
84.8% (112)
Ничья
7.6% (10)
Лестер
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
75.45% (83)
Меньше
24.55% (27)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
52.3% (69)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.4% (15)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.5% (6)
1:1 Ничья
4.5% (6)
2:0 Манчестер Юнайтед
3% (4)
1:2 Лестер
3% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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