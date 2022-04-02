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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лестер
0'
5' Желтая карточка
Шоу Люк
16' Желтая карточка
Фофана Уэсли
30'

Ход матча

5'
Шоу Люк
 
16'
 
Фофана Уэсли

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 132
Манчестер Юнайтед 84.8% (112)
X 7.6% (10)
Лестер 7.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лестер
1.66
4.50
5.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
36
Эланга
Энтони
6
Погба
Поль
25
Санчо
Джедон
18
Фернандеш
Бруну
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
10
Мэддисон
Джеймс
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лестер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
С
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 12 (2) 0.4
Фернандеш Бруну 9 0.3
Гринвуд Мэйсон 5 0.17
Рэшфорд Маркус 4 0.13
Фред Сантос 3 0.1
Санчо Джедон 3 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.07
Лингард Джесси 2 0.07
Эланга Энтони 2 0.07
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.36
Мэддисон Джеймс 8 0.29
Тилеманс Юри 6 (2) 0.21
Дака Пэтсон 4 0.14
Лукман Адемола 4 0.14
Барнс Харви 3 0.11
Ихеаначо Келечи 2 0.07
Рикарду Перейра II 1 0.04
Эванс Джонни 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Кастань Тимоти 1 0.04
Сёюнджю Чаглар 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Шоу Люк 8 0
Мактоминай Скотт 8 0
Погба Поль 6 1
Фернандеш Бруну 7 0
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
18%
5
19%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
5
29%
29%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
4
15%
76-90

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
1
4%
1
4%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
4
16%
8
32%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
6
24%
7
28%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
9
43%
6
33%
76-90

Забито

50
43
19 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
8%
4
9%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
9
18%
11
26%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
10
20%
6
14%
61-75
12
24%
10
23%
76-90

Пропущено

38
45
16 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
5
13%
8
18%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
7
18%
6
13%
31-45
8
21%
5
11%
46-60
3
8%
7
16%
61-75
11
29%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0
Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 30 14 9 7 48 - 40 51
6. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
7. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
8. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
9. Лестер 0:0 Заявка 28 10 7 11 42 - 46 37
10. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
11. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
19. Бёрнли Заявка 28 3 12 13 22 - 40 21
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 16 8 4 4 24 - 18 28
5. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер 0:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
18. Бёрнли Заявка 14 2 6 6 10 - 18 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер 0:0 Заявка 14 3 4 7 18 - 27 13
16. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 35'
    По флангу забрасывал Кастань на ход Барнсу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за боковую линию.
  • Офсайд
    34'
    Дальний заброс исполнял Варан на чужую половину поля, куда забегал Эланга, но оказался он в "офсайде".
  • 33'
    В центре поля получил по голове Тилеманс в верховой борьбе против Фреда. Штрафной удар исполнят "лисы".
  • 32'
    Прорвался по флангу Тилеманс и отдал пас низом на линию штрафной, где вторым касанием пробил Ихеаначо, но крайне неточно.
  • Желтая карточка
    31'
    Прыгнул в подкат двумя ногами Тилеманс в ноги Фернандешу, за что тут же был наказан желтой карточкой.
  • 30'
    Прорывался по флангу Эланга и отдал в центр под удар Мактоминаю, но перехватил Менди этот пас в подкате.
  • 29'
    Тут же убегал в контратаку Барнс после заброса от Тилеманса, но проиграл он скоростную дуэль Варану.
  • Опасный момент
    28'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандеш, прошел к чужой штрафной и пробил низом в дальний угол. Каким-то чужом Шмейхель смог отбить сферу в сторону ногой.
  • 27'
    Слишком активно Погба прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге нарушил правила в борьбе против Тилеманса.
  • 26'
    Ушел от соперника по флангу Фред и отдал вперед на Санчо, который прострелил в касание, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 25'
    Накрутил соперника на фланге Санчо и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.
  • 24'
    Диагональ Фред исполнял на левый фланг, куда забегал Шоу, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 23'
    Теперь уже Погба пробивал головой после подачи с фланга от Эланги, но мяч стал легкой добычей для Шмейхеля.
  • 22'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Фернандеш, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 21'
    Прорывался по флангу Барнс и отдал пас в центр на Дьюсбери-Холла, но удар последнего заблокировал Варан.
  • 19'
    Мягко забросил Фернандеш в штрафную, куда ворвался Санчо, но пробить в касание ему не позволил в силовой борьбе Фофана.
  • 18'
    Со штрафного навесил Санчо на ближнюю штангу, но здесь Менди снова оказался первым и вынес серу подальше.
  • 17'
    Пауза в матче. Получил Санчо повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • Желтая карточка
    16'
    Перед своей штрафной Фофана в грубом подкате снес соперника, за что увидел перед собой желтую карточку.
  • 15'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Ихеаначо и сбросил на Барнса, который пробил в касание, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 14'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Фернандеш после скидки от партнера, но не попал в створ.
  • 13'
    С угла поля навесил Эланга на ближнюю штангу, но здесь Фофана головой вынес сферу подальше от ворот.
  • 11'
    В центре поля получил по ногам Менди в подкате от Фреда. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лестера".
  • Офсайд
    10'
    Мог убегать Санчо на ворота соперника после заброса от Мактоминая, но оказался он в положении "вне игры".
  • 9'
    Мягко забросил Мэддисон в штрафную на ход Ихеаначо, но того опередил Магуайр и вынес мяч головой в аут.
  • 8'
    Вырезал пас Фернандеш в штрафную на Погба, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитникам.
  • 7'
    Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Де Хеа.
  • Желтая карточка
    6'
    На фланге Шоу в грубом подкате снес Джастина. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.
  • 5'
    Диагональ исполнял Тилеманс на правый фланг, куда забегал Мэддисон, но не смог он добраться до мяча в борьбе с защитником.
  • 4'
    Погба пасом запустил в штрафную Фернандеша, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Фофана.
  • 3'
    С правого фланга Эланга прострелил в штрафную на Санчо, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали сине-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Лестер

Исход игры
Манчестер Юнайтед
84.8% (112)
Ничья
7.6% (10)
Лестер
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
75.45% (83)
Меньше
24.55% (27)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
52.3% (69)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.4% (15)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.5% (6)
1:1 Ничья
4.5% (6)
2:0 Манчестер Юнайтед
3% (4)
1:2 Лестер
3% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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Манчестер Юнайтед
Лестер

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