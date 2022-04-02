Прыгнул в подкат двумя ногами Тилеманс в ноги Фернандешу, за что тут же был наказан желтой карточкой.

Прорвался по флангу Тилеманс и отдал пас низом на линию штрафной, где вторым касанием пробил Ихеаначо, но крайне неточно.

В центре поля получил по голове Тилеманс в верховой борьбе против Фреда. Штрафной удар исполнят "лисы".

Дальний заброс исполнял Варан на чужую половину поля, куда забегал Эланга, но оказался он в "офсайде".

По флангу забрасывал Кастань на ход Барнсу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за боковую линию.

30' Прорывался по флангу Эланга и отдал в центр под удар Мактоминаю, но перехватил Менди этот пас в подкате.

29' Тут же убегал в контратаку Барнс после заброса от Тилеманса, но проиграл он скоростную дуэль Варану.

28' Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандеш, прошел к чужой штрафной и пробил низом в дальний угол. Каким-то чужом Шмейхель смог отбить сферу в сторону ногой.

27' Слишком активно Погба прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге нарушил правила в борьбе против Тилеманса.

26' Ушел от соперника по флангу Фред и отдал вперед на Санчо, который прострелил в касание, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

25' Накрутил соперника на фланге Санчо и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.

24' Диагональ Фред исполнял на левый фланг, куда забегал Шоу, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

23' Теперь уже Погба пробивал головой после подачи с фланга от Эланги, но мяч стал легкой добычей для Шмейхеля.

22' С левого фланга навесил в центр штрафной Фернандеш, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

21' Прорывался по флангу Барнс и отдал пас в центр на Дьюсбери-Холла, но удар последнего заблокировал Варан.

19' Мягко забросил Фернандеш в штрафную, куда ворвался Санчо, но пробить в касание ему не позволил в силовой борьбе Фофана.

18' Со штрафного навесил Санчо на ближнюю штангу, но здесь Менди снова оказался первым и вынес серу подальше.

17' Пауза в матче. Получил Санчо повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

16' Перед своей штрафной Фофана в грубом подкате снес соперника, за что увидел перед собой желтую карточку.

15' Зацепился за мяч в чужой штрафной Ихеаначо и сбросил на Барнса, который пробил в касание, но мяч полетел рядом со штангой.

14' С дальней дистанции пробивал по воротам Фернандеш после скидки от партнера, но не попал в створ.

13' С угла поля навесил Эланга на ближнюю штангу, но здесь Фофана головой вынес сферу подальше от ворот.

11' В центре поля получил по ногам Менди в подкате от Фреда. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лестера".

10' Мог убегать Санчо на ворота соперника после заброса от Мактоминая, но оказался он в положении "вне игры".

9' Мягко забросил Мэддисон в штрафную на ход Ихеаначо, но того опередил Магуайр и вынес мяч головой в аут.

8' Вырезал пас Фернандеш в штрафную на Погба, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитникам.

7' Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Де Хеа.

6' На фланге Шоу в грубом подкате снес Джастина. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.

5' Диагональ исполнял Тилеманс на правый фланг, куда забегал Мэддисон, но не смог он добраться до мяча в борьбе с защитником.

4' Погба пасом запустил в штрафную Фернандеша, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Фофана.

3' С правого фланга Эланга прострелил в штрафную на Санчо, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали сине-голубой комплект формы.