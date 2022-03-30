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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Лестер
Прогнозы 46
Манчестер Юнайтед 91.3% (42)
X 2.2% (1)
Лестер 6.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лестер
1.58
4.80
6.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лестер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
С
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 12 (2) 0.41
Фернандеш Бруну 9 0.31
Гринвуд Мэйсон 5 0.17
Рэшфорд Маркус 4 0.14
Фред Сантос 3 0.1
Санчо Джедон 3 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.07
Лингард Джесси 2 0.07
Эланга Энтони 2 0.07
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Теллес Алекс 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.37
Мэддисон Джеймс 8 0.3
Тилеманс Юри 6 (2) 0.22
Дака Пэтсон 4 0.15
Лукман Адемола 4 0.15
Барнс Харви 3 0.11
Ихеаначо Келечи 2 0.07
Рикарду Перейра II 1 0.04
Эванс Джонни 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Кастань Тимоти 1 0.04
Сёюнджю Чаглар 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Мактоминай Скотт 8 0
Погба Поль 6 1
Фернандеш Бруну 7 0
Шоу Люк 7 0
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дака Пэтсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
18%
5
19%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
5
29%
29%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
4
15%
76-90

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
1
4%
1
4%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
4
16%
8
32%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
6
24%
7
28%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
9
43%
6
33%
76-90

Забито

50
43
19 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
8%
4
9%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
9
18%
11
26%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
10
20%
6
14%
61-75
12
24%
10
23%
76-90

Пропущено

38
45
16 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
5
13%
8
18%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
7
18%
6
13%
31-45
8
21%
5
11%
46-60
3
8%
7
16%
61-75
11
29%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0
Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 17 часов 8 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 91.3% (42)
    X 2.2% (1)
    Лестер 6.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Лестер
    1.58
    4.80
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Лестер

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    91.3% (42)
    Ничья
    2.2% (1)
    Лестер
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (36)
    Меньше
    20% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    63% (29)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    13% (6)
    1:2 Лестер
    6.5% (3)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.5% (3)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
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    Лестер

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