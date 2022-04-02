РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
0:2
Второй тайм: 88'
37' Желтая карточкаСерченков Сергей
45' Желтая карточкаВульфов Александр
0:1
55' ПенальтиГалоян Артур
73' Желтая карточкаБайрыев Азат
76' Желтая карточкаШахов Виталий
0:2
77' ГолЕжков Данила
Ход матча
37'
55'
0:1
73'
76'
77'
0:2
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
-
22 Дудиев АсланЗащитник
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Минаев РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Голосов ИльяПолузащитник
-
20 Школик ИгорьПолузащитник
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ежков ДанилаНападающий
-
-
Главный тренер: Бушуев Денис
История личных встреч
Ротор
Велес Москва
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|5
|0.17
|Чуканов Андреа
|5 (1)
|0.17
|Школик Игорь
|4
|0.13
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.1
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.1
|Кипиани Николай
|2
|0.07
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Мартынов Илья
|1
|0.03
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.03
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.03
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|11 (2)
|0.37
|Кабахидзе Владимир
|4
|0.13
|Бацуев Аюб
|3
|0.1
|Лопатин Даниил
|3
|0.1
|Кертанов Константин
|2
|0.07
|Саркисян Геворк
|2
|0.07
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.03
|Смит Ариагнер
|1
|0.03
|Тарасов Николай
|1
|0.03
|Вульфов Александр
|1
|0.03
|Ежков Данила
|1
|0.03
|Майга Мамаду
|1
|0.03
|Абдуллахи Квари
|1
|0.03
|Стаменкович Филип
|1
|0.03
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.03
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|8
|0
|Макаров Сергей
|7
|0
|Байрыев Азат
|6
|0
|Дудиев Аслан
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Серченков Сергей
|6
|0
|Бериашвили Илья
|6
|0
|Чуканов Андреа
|4
|1
|Мартынов Илья
|5
|0
|Школик Игорь
|3
|1
|Обухов Игорь
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Минаев Роман
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Омар Имран
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Кипиани Николай
|1
|0
|Слепов Сергей
|1
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|8
|1
|Осипов Александр
|6
|2
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|6
|0
|Кахидзе Александр
|5
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|1
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Вульфов Александр
|4
|0
|Майга Мамаду
|4
|0
|Макеев Евгений
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Стаменкович Филип
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Митришев Магомед
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Ежков Данила
|2
|0
|Мальцев Руслан
|2
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
|Денилханов Мурсалин
|1
|0
|Прищепа Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Забито
16
22
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
6
38%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
4
18%
76-90
Забито
28
34
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
5
18%
9
26%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
21%
6
18%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
8
29%
4
12%
76-90
Пропущено
39
36
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
11
28%
6
17%
31-45
6
15%
8
22%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
9
23%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5
Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1
Велес Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1
Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|49 - 24
|62
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|54 - 33
|54
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|29
|16
|5
|8
|46 - 27
|53
|4.
|Алания
|3:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|64 - 38
|52
|5.
|Енисей
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|46 - 42
|50
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|7.
|Нефтехимик
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|47 - 30
|49
|8.
|Акрон
|1:0 Заявка
|30
|13
|8
|9
|34 - 31
|47
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|2:0 Заявка
|30
|13
|4
|13
|36 - 36
|43
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|30
|11
|6
|13
|32 - 38
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 50
|37
|14.
|КАМАЗ
|1:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|25 - 29
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 35
|33
|16.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|17.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|30
|9
|5
|16
|21 - 31
|32
|18.
|Ротор
|0:2 Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 42
|27
|19.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 52
|22
|20.
|Металлург Липецк
|0:3 Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|3:0 Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Нефтехимик
|1:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|11.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|1:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|8 - 15
|14
|18.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|0:2 Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 23
|13
|20.
|Металлург Липецк
|0:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|3.
|Алания
|3:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|4.
|Нефтехимик
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|5.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|6.
|Факел
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|7.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|8.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Волгарь
|0:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|12.
|Велес Москва
|2:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|13 - 15
|16
|13.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|14.
|Ротор
|0:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|16.
|Акрон
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|0:3 Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|6 - 28
|7
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Прогнозы на матч Ротор 0:2 Велес Москва
Исход игры
Ротор
62.3% (66)
Ничья
29.2% (31)
Велес Москва
8.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.24% (26)
Меньше
74.76% (77)
Обе команды забьют
Да
51.46% (53)
Нет
48.54% (50)
Популярный счёт
1:0 Ротор
35.8% (38)
1:1 Ничья
26.4% (28)
2:1 Ротор
17.9% (19)
2:0 Ротор
4.7% (5)
1:2 Велес Москва
3.8% (4)
0:1 Велес Москва
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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