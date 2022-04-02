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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Ротор
0:2
Второй тайм: 88'
Велес Москва
0'
37' Желтая карточка
Серченков Сергей
45' Желтая карточка
Вульфов Александр
0:1
55' Пенальти
Галоян Артур
73' Желтая карточка
Байрыев Азат
76' Желтая карточка
Шахов Виталий
0:2
77' Гол
Ежков Данила
88'
Ротор
Велес Москва

История личных встреч

Ротор
Велес Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.17
Чуканов Андреа 5 (1) 0.17
Школик Игорь 4 0.13
Щёткин Алексей 3 (1) 0.1
Бериашвили Илья 3 (1) 0.1
Кипиани Николай 2 0.07
Байрыев Азат 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Кавтарадзе Бека 1 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 11 (2) 0.37
Кабахидзе Владимир 4 0.13
Бацуев Аюб 3 0.1
Лопатин Даниил 3 0.1
Кертанов Константин 2 0.07
Саркисян Геворк 2 0.07
Тарасов Дмитрий 1 0.03
Смит Ариагнер 1 0.03
Тарасов Николай 1 0.03
Вульфов Александр 1 0.03
Ежков Данила 1 0.03
Майга Мамаду 1 0.03
Абдуллахи Квари 1 0.03
Стаменкович Филип 1 0.03
Джикия Темур 1 (1) 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Макаров Сергей 7 0
Байрыев Азат 6 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Серченков Сергей 6 0
Бериашвили Илья 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Мартынов Илья 5 0
Школик Игорь 3 1
Обухов Игорь 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Кипиани Николай 1 0
Слепов Сергей 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 8 1
Осипов Александр 6 2
Тарасов Николай 4 2
Кертанов Константин 6 0
Кахидзе Александр 5 0
Абдуллахи Квари 3 1
Смит Ариагнер 4 0
Вульфов Александр 4 0
Майга Мамаду 4 0
Макеев Евгений 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Стаменкович Филип 3 0
Джикия Темур 1 1
Митришев Магомед 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Галоян Артур 2 0
Ежков Данила 2 0
Мальцев Руслан 2 0
Коротков Александр 1 0
Самылин Алексей 1 0
Денилханов Мурсалин 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Забито

16
22
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
6
38%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
4
18%
76-90

Забито

28
34
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
5
18%
9
26%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
21%
6
18%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
8
29%
4
12%
76-90

Пропущено

39
36
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
11
28%
6
17%
31-45
6
15%
8
22%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
9
23%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5
Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1
Велес Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1
Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 30 20 2 8 49 - 24 62
2. Торпедо Москва Заявка 29 14 12 3 54 - 33 54
3. Факел 0:0 Заявка 29 16 5 8 46 - 27 53
4. Алания 3:0 Заявка 30 15 7 8 64 - 38 52
5. Енисей Заявка 30 15 5 10 46 - 42 50
6. СКА-Хабаровск Заявка 30 14 7 9 39 - 30 49
7. Нефтехимик 1:1 Заявка 30 14 7 9 47 - 30 49
8. Акрон 1:0 Заявка 30 13 8 9 34 - 31 47
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва 2:0 Заявка 30 13 4 13 36 - 36 43
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 0:1 Заявка 30 11 6 13 32 - 38 39
13. Томь Заявка 30 10 7 13 42 - 50 37
14. КАМАЗ 1:1 Заявка 29 8 10 11 25 - 29 34
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 30 7 12 11 28 - 35 33
16. ФК Кубань 0:0 Заявка 30 9 6 15 31 - 42 33
17. Волгарь 0:1 Заявка 30 9 5 16 21 - 31 32
18. Ротор 0:2 Заявка 30 5 12 13 27 - 42 27
19. Текстильщик 1:0 Заявка 30 5 7 18 25 - 52 22
20. Металлург Липецк 0:3 Заявка 29 6 3 20 22 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон 1:0 Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания 3:0 Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Нефтехимик 1:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
7. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
8. Велес Москва 2:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
11. Краснодар-2 0:1 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ 1:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик 1:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь 0:1 Заявка 15 4 2 9 8 - 15 14
18. ФК Кубань 0:0 Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор 0:2 Заявка 16 2 7 7 11 - 23 13
20. Металлург Липецк 0:3 Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
3. Алания 3:0 Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
4. Нефтехимик 1:1 Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
5. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
6. Факел 0:0 Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
7. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
8. ФК Кубань 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
9. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Волгарь 0:1 Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
12. Велес Москва 2:0 Заявка 15 5 1 9 13 - 15 16
13. Краснодар-2 0:1 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
14. Ротор 0:2 Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
16. Акрон 1:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ 1:1 Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк 0:3 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик 1:0 Заявка 16 1 4 11 6 - 28 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • 88'
    Галоян прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Воробьёв неудачно обработал мяч, в итоге его сразу же перехватил Дудиев. 
  • Замена
    87'
    В составе "Велеса" произошла последняя замена. Вместо Константина Кетанова на поле вышел Руслан Мальцев. 
  • 86'
    Воробьёв при проходе вперёд по левому флангу обыграл Махатадзе и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Терновский грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 85'
    Поднялись после паузы Ежков и Макаров, пока игрок "Ротора" страдает больше, но у волгоградского клуба больше нет замен. 
  • Травма, повреждение
    84'
    Макаров и Ежков неудачно столкнулись между собой в радиусе штрафной площади "Ротора" в игровом моменте, Сергей Куликов остановил игру и позвал на поле врачей. 
  • 83'
    В совсем тяжёлой ситуации оказался "Ротор", видимо в этот вечер волгоградский клуб вновь останется без очков. 
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Ежков!!! Игроки "Велеса" заработал ещё один угловой, который не дал особых плодов, но второй волне атаки гости смогли забить второй гол. Воробьёв при входе в штрафную площадь с левого фланга продавил Бериашвили, затем Илья выполнил прострел в центр к линии вратарской на Ежкова от лицевой линии, Данилу никто не опекал и форвард "Велеса" спокойно в касание отправил мяч в сетку. 
  • Судья
    81'
    Пелих при входе в штрафную площадь с левого фланга наткнулся на Макеева и оказался на газоне, Сергей Куликов сразу же показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    80'
    Угловой у ворот "Ротора". Галоян выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки "Ротора" смогли перехватить мяч. 
  • Желтая карточка
    79'
    Центральный защитник "Ротора" Азат Байрыев в итоге получил жёлтую карточку за симуляцию. 
  • Угловой
    78'
    Угловой у ворот "Велеса". Школик выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы Байрыев зацепился за мяч, в борьбе с Кахидзе Азат оказался на газоне, Сергей Куликов дал свисток в пользу "Велеса". 
  • Замена
    77'
    Третья подряд замена произошла в составе "Ротора". Вместо Игоря Обухова на поле вышел Дмитрий Терновский. 
  • Замена
    76'
    Вторую подряд замену провёл Артём Куликов. Вместо Имрана Омара на поле вышел Игорь Школик. 
  • Замена
    75'
    В составе "Ротора" произошла замена. Вместо Николая Кипиани на поле вышел Исламитдин Абдуллаев. 
  • Травма, повреждение
    74'
    Игорь Обухов после спасения своих ворот в ситуации с Байрыевым получил повреждение и показал, что ему нужна замена. 
  • 73'
    Галоян получил мяч на левом углу штрафной площади и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Опасный момент
    72'
    Байрыев неудачно сыграл у линии вратарской, хотел Азат сбросить мяч в руки Обухову, который сам изначально играл на выходе, в итоге едва не случился автогол, но Обухов успел спасти свою команду. 
  • 71'
    Ежков совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Данил выполнил передачу на левый угол штрафной площади, куда бежал Галоян, защитники "Ротора" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Судья
    70'
    Кипиани в борьбе за верховой мяч в штрафной площади "Велеса" досталось от Майга, Сергей Куликов вновь оставил эпизод без внимания. 
  • Замена
    69'
    В составе "Велеса" произошла замена. Вместо Квари Абдуллахи на поле вышел Евгений Макеев. 
  • Судья
    68'
    Кахидзе в борьбе за мяч на левом фланге локтем попал по голове Кипиани, Сергей Куликов оставил этот эпизод без внимания. 
  • Опасный момент
    67'
    Омар пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 66'
    Минаев прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к центру штрафной площади, защитники "Велеса" в очередной раз сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • 65'
    Всё нормально с Михайленко, показал, защитник "Велеса", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    64'
    Михайленко досталось от Кипиани в борьбе за верховой мяч в своей штрафной площади, вышли на поле врачи "Велеса", пауза в игре. 
  • Замена
    63'
    В составе "Велеса" произошла замена. Вместо Геворка Саркисяна на поле вышел Данила Ежков. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Абдуллахи в центре поля нарушил правила против Омара. Игроки "Ротора" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 61'
    Байрыев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Пенальти
    60'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Галоян!!! Артур Галоян с "точки" пробил сильно в правый угол ворот, мяч полетел низом, Обухов угадал направление удара, но вытянуть мяч не смог. 
  • Пенальти!
    59'
    Пенальти назначается в ворота "Ротора"! Кертанов вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и его сразу же зацепил Шахов, Сергей Куликов дал свисток и указал на "точку". 
  • Опасный момент
    58'
    Кабахидзе совершил рывок вперёд по центру к радиусу штрафной площади, а затем Владимир пробил под правый угол ворот, Обухов в прыжке выловил непростой мяч. 
  • Угловой
    57'
    Кипиани с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Велеса" уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку. 
  • Опасный момент
    56'
    Дудиев совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем от лицевой линии Николай выполнил подачу в центр штрафной площади, Кипиани не смог головой пробить по воротам, но мяч у левого угла вратарской подхватил Пелих, Данил в итоге пробил по воротам, Кузнецов успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой. 
  • 55'
    Кертанов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Саркисян зацепился за мяч, но затем Геворк под давлением Шахова не смог как следует пробить по воротам, мяч слабо полетел в руки Обухову. 
  • 54'
    Дудиев попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Абдуллахи грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    53'
    Кипиани с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Байрыев пяткой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Кузнецов выловил его без особого труда. 
  • 52'
    Махатадзе вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с соперником заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Воробьёв в центре поля нарушил правила против Дудиева. "Ротор" достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 50'
    Омар получил мяч у линии штрафной площади "Велеса", Имран слишком долго готовился пробить по воротам, в итоге гости его накрыли и перехватили мяч. 
  • Замена
    49'
    В составе "Ротора" после перерыва произошла обратная замена. Вместо Сергея Серченкова на поле вышел Илья Бериашвили. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену провёл Денис Бушуев после перерыва. Вместо Александра Вульфова на поле вышел Дмитрий Прищепа. 
  • Замена
    47'
    В составе "Велеса" после перерыва произошла замена. Вместо Ираклия Логуа на поле вышел Илья Воробьёв. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Ротор" и "Велес", чтобы начать забивать. В первую очередь волгоградский клуб на правах хозяев поля должен стараться играть первым номером, особенно учитывая положение в турнирной таблице. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ротор" и "Велес" при неплохой игре не смогли порадовать нас забитыми голами. Пусть пока обе команды и делают больше ставку на оборону, но они не забывают и про атаки. Если бы у кого-то лучше работали стандарты, возможно, уже были бы и голы, но пока мы вновь наблюдаем нули на табло. 
  • 45'
    Махатадзе со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к Дудиеву, который головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Велеса" Александр Вульфов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Вульфов рукой придержал Махатадзе. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Сергей Куликов к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Макаров выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Кипиани сбросил мяч на Минаева к центру штрафной площади, Роман подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 44'
    Галоян с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Дудиева и улетел в аут. 
  • 43'
    Кабахидзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    42'
    Галоян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ротора" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    41'
    Абдуллахи при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Галояном, затем Квари пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Ротора" Сергей Серченков получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Велеса" против Вульфова. 
  • 39'
    Кипиани совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Николай сместился к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Абдуллахи прочитал момент и перехватил мяч. 
  • Замена
    38'
    И всё же в составе "Ротора" произошла замена. Вместо Беки Кавтарадзе на поле вышел Сергей Серченков. 
  • 37'
    Поднялся Кавтарадзе после паузы, форвард "Ротора" показал, что с ним всё нормально, готов Бека вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Кавтарадзе получил небольшое повреждение в борьбе за мяч у штрафной площади "Велеса" в игровом моменте. Вышли на поле врачи "Ротора", пауза в игре. 
  • 35'
    Омар пробил на исполнение в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Кузнецов в прыжке выловил мяч без особого труда. 
  • 34'
    Махатадзе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Кабахидзе на своей половине поля нарушил правила против Махатадзе. "Ротор" тщательно готовится к стандарту. 
  • 32'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Кавтарадзе, Кузнецов вовремя вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки. 
  • 31'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Кипиани по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 30'
    Минаев получил мяч у радиуса штрафной площади, далее Роман выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Кавтарадзе, Майга оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 29'
    Галоян выполнил заброс в центр штрафной площади, Саркисян в борьбе с Байрыевым не смог добраться до мяча, в итоге его при игре на выходе забрал Обухов. 
  • 28'
    Галоян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ротора". 
  • Фол, нарушение
    27'
    Кавтарадзе в центре поля нарушил правила против Кабахидзе. Игроки "Велеса" также не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 26'
    Махатадзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Велеса", а затем его уже без особого труда забрал Кузнецов. 
  • 25'
    Дудиев получил передачу на ход по правому флангу, затем Аслан выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кузнецов при игре на выходе не смог добраться до мяча, но своего голкипера подстраховал Кахидзе. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Майга в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Кавтарадзе. Игроки "Ротора" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 23'
    Кертанов разогнал атаку по центру, Константин отыгрался с партнёром по команде и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Логуа в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Обухову. 
  • Судья
    22'
    Галоян разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Саркисян в борьбе с Шаховым оказался на газоне, Сергей Куликов показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    21'
    Галоян с углового выполнил неудачную подачу в центр вратарской, Обухов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 20'
    Логуа с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Дудиева и ушёл на угловой. 
  • 19'
    В среднем темпе пока у нас проходит игра, обе команды достаточно грамотно действуют от обороны. 
  • 18'
    Кабахидзе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, ничего интересного создать игрокам московского клуба так и не удалось. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Пелих на правом фланге нарушил правила, игроки "Велеса" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 16'
    Галоян с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шахов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 15'
    Кузнецов попал под прессинг в своей штрафной площади, пришлось голкиперу "Велеса" выбивать мяч в аут к центру поля. 
  • 14'
    Байрыев из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Дудиеву, Абдуллахи грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Байрыев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Велеса", правила были нарушены против Кабахидзе. 
  • 12'
    Майга прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Ротора" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Махатадзе в центре поля нарушил правила против Абдуллахи. Игроки "Велеса" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 10'
    Омар с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол вратарской, мяч полетел очень высоко, будет удар от ворот. 
  • 9'
    Байрыев из глубины поля выполнил заброс на ход по левому флангу, Кавтарадзе не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    8'
    Омар с углового выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, защитники "Велеса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    7'
    Омар с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Михайленко в борьбе с Кавтарадзе выбил мяч на повторный корнер. 
  • 6'
    Кавтарадзе совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Кахидзе и ушёл на угловой. 
  • 5'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Дудиеву по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 4'
    Поднялся Кабахидзе после паузы, показал полузащитник "Велеса", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Кабахидзе сам получил повреждение по итогам прошлого эпизода, вышел на поле врач "Велеса", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Кабахидзе в центре поля нарушил правила против Кавтарадзе. Игроки "Ротора" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Ротору" в этом матче обязательно нужно побеждать, чтобы выбираться из зоны вылета, но переиграть крепкий "Велес" конечно же будет непросто. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Куликов из Саранска. Помогать ему на бровках будут Игорь Князев из Курска и Артур Тиракьянц из Ростова-на-Дону. Резервным арбитром на этот матч назначен Владислав Целовальников из Астрахани. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче тридцатого тура первенства ФНЛ между волгоградским "Ротором" и московским "Велесом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 106
Ротор 62.3% (66)
X 29.2% (31)
Велес Москва 8.5% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Велес Москва
2.24
3.08
3.63
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Прогнозы на матч Ротор 0:2 Велес Москва

Исход игры
Ротор
62.3% (66)
Ничья
29.2% (31)
Велес Москва
8.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
25.24% (26)
Меньше
74.76% (77)
Обе команды забьют
Да
51.46% (53)
Нет
48.54% (50)
Популярный счёт
1:0 Ротор
35.8% (38)
1:1 Ничья
26.4% (28)
2:1 Ротор
17.9% (19)
2:0 Ротор
4.7% (5)
1:2 Велес Москва
3.8% (4)
0:1 Велес Москва
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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Ротор
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