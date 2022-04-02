Макаров и Ежков неудачно столкнулись между собой в радиусе штрафной площади "Ротора" в игровом моменте, Сергей Куликов остановил игру и позвал на поле врачей.

Поднялись после паузы Ежков и Макаров, пока игрок "Ротора" страдает больше, но у волгоградского клуба больше нет замен.

Воробьёв при проходе вперёд по левому флангу обыграл Махатадзе и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Терновский грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

В составе "Велеса" произошла последняя замена. Вместо Константина Кетанова на поле вышел Руслан Мальцев.

Галоян прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Воробьёв неудачно обработал мяч, в итоге его сразу же перехватил Дудиев.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Ротор" и "Велес", чтобы начать забивать. В первую очередь волгоградский клуб на правах хозяев поля должен стараться играть первым номером, особенно учитывая положение в турнирной таблице.

В составе "Велеса" после перерыва произошла замена. Вместо Ираклия Логуа на поле вышел Илья Воробьёв.

Вторую подряд замену провёл Денис Бушуев после перерыва. Вместо Александра Вульфова на поле вышел Дмитрий Прищепа.

В составе "Ротора" после перерыва произошла обратная замена. Вместо Сергея Серченкова на поле вышел Илья Бериашвили.

Омар получил мяч у линии штрафной площади "Велеса", Имран слишком долго готовился пробить по воротам, в итоге гости его накрыли и перехватили мяч.

Воробьёв в центре поля нарушил правила против Дудиева. "Ротор" достаточно быстро разыграл стандарт.

Махатадзе вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с соперником заработал угловой для своей команды.

Кипиани с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Байрыев пяткой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Кузнецов выловил его без особого труда.

Дудиев попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Абдуллахи грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Кертанов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Саркисян зацепился за мяч, но затем Геворк под давлением Шахова не смог как следует пробить по воротам, мяч слабо полетел в руки Обухову.

Дудиев совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем от лицевой линии Николай выполнил подачу в центр штрафной площади, Кипиани не смог головой пробить по воротам, но мяч у левого угла вратарской подхватил Пелих, Данил в итоге пробил по воротам, Кузнецов успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой.

Кипиани с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Велеса" уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку.

Кабахидзе совершил рывок вперёд по центру к радиусу штрафной площади, а затем Владимир пробил под правый угол ворот, Обухов в прыжке выловил непростой мяч.

Пенальти назначается в ворота "Ротора"! Кертанов вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и его сразу же зацепил Шахов, Сергей Куликов дал свисток и указал на "точку".

Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Галоян!!! Артур Галоян с "точки" пробил сильно в правый угол ворот, мяч полетел низом, Обухов угадал направление удара, но вытянуть мяч не смог.

Байрыев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Абдуллахи в центре поля нарушил правила против Омара. Игроки "Ротора" не смогли быстро разыграть стандарт.

В составе "Велеса" произошла замена. Вместо Геворка Саркисяна на поле вышел Данила Ежков.

Михайленко досталось от Кипиани в борьбе за верховой мяч в своей штрафной площади, вышли на поле врачи "Велеса", пауза в игре.

Всё нормально с Михайленко, показал, защитник "Велеса", что он готов играть дальше.

Минаев прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к центру штрафной площади, защитники "Велеса" в очередной раз сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Омар пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Кахидзе в борьбе за мяч на левом фланге локтем попал по голове Кипиани, Сергей Куликов оставил этот эпизод без внимания.

В составе "Велеса" произошла замена. Вместо Квари Абдуллахи на поле вышел Евгений Макеев.

Кипиани в борьбе за верховой мяч в штрафной площади "Велеса" досталось от Майга, Сергей Куликов вновь оставил эпизод без внимания.

Ежков совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Данил выполнил передачу на левый угол штрафной площади, куда бежал Галоян, защитники "Ротора" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Байрыев неудачно сыграл у линии вратарской, хотел Азат сбросить мяч в руки Обухову, который сам изначально играл на выходе, в итоге едва не случился автогол, но Обухов успел спасти свою команду.

Галоян получил мяч на левом углу штрафной площади и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Игорь Обухов после спасения своих ворот в ситуации с Байрыевым получил повреждение и показал, что ему нужна замена.

В составе "Ротора" произошла замена. Вместо Николая Кипиани на поле вышел Исламитдин Абдуллаев.

Третья подряд замена произошла в составе "Ротора". Вместо Игоря Обухова на поле вышел Дмитрий Терновский.

Угловой у ворот "Велеса". Школик выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы Байрыев зацепился за мяч, в борьбе с Кахидзе Азат оказался на газоне, Сергей Куликов дал свисток в пользу "Велеса".

Центральный защитник "Ротора" Азат Байрыев в итоге получил жёлтую карточку за симуляцию.

Угловой у ворот "Ротора". Галоян выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки "Ротора" смогли перехватить мяч.

Пелих при входе в штрафную площадь с левого фланга наткнулся на Макеева и оказался на газоне, Сергей Куликов сразу же показал, что нужно играть дальше.

Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Ежков!!! Игроки "Велеса" заработал ещё один угловой, который не дал особых плодов, но второй волне атаки гости смогли забить второй гол. Воробьёв при входе в штрафную площадь с левого фланга продавил Бериашвили, затем Илья выполнил прострел в центр к линии вратарской на Ежкова от лицевой линии, Данилу никто не опекал и форвард "Велеса" спокойно в касание отправил мяч в сетку.

В совсем тяжёлой ситуации оказался "Ротор", видимо в этот вечер волгоградский клуб вновь останется без очков.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ротор" и "Велес" при неплохой игре не смогли порадовать нас забитыми голами. Пусть пока обе команды и делают больше ставку на оборону, но они не забывают и про атаки. Если бы у кого-то лучше работали стандарты, возможно, уже были бы и голы, но пока мы вновь наблюдаем нули на табло.

45' Махатадзе со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к Дудиеву, который головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

45' Полузащитник "Велеса" Александр Вульфов получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Вульфов рукой придержал Махатадзе.

45' Две минуты добавил Сергей Куликов к основному времени первого тайма.

45' Макаров выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Кипиани сбросил мяч на Минаева к центру штрафной площади, Роман подработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

44' Галоян с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Дудиева и улетел в аут.

43' Кабахидзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

42' Галоян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ротора" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

41' Абдуллахи при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Галояном, затем Квари пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

40' Полузащитник "Ротора" Сергей Серченков получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Велеса" против Вульфова.

39' Кипиани совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Николай сместился к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Абдуллахи прочитал момент и перехватил мяч.

38' И всё же в составе "Ротора" произошла замена. Вместо Беки Кавтарадзе на поле вышел Сергей Серченков.

37' Поднялся Кавтарадзе после паузы, форвард "Ротора" показал, что с ним всё нормально, готов Бека вернуться в игру.

36' Кавтарадзе получил небольшое повреждение в борьбе за мяч у штрафной площади "Велеса" в игровом моменте. Вышли на поле врачи "Ротора", пауза в игре.

35' Омар пробил на исполнение в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Кузнецов в прыжке выловил мяч без особого труда.

34' Махатадзе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

33' Кабахидзе на своей половине поля нарушил правила против Махатадзе. "Ротор" тщательно готовится к стандарту.

32' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Кавтарадзе, Кузнецов вовремя вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки.

31' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Кипиани по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

30' Минаев получил мяч у радиуса штрафной площади, далее Роман выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Кавтарадзе, Майга оказался первым на мяче и выбил его в аут.

29' Галоян выполнил заброс в центр штрафной площади, Саркисян в борьбе с Байрыевым не смог добраться до мяча, в итоге его при игре на выходе забрал Обухов.

28' Галоян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ротора".

27' Кавтарадзе в центре поля нарушил правила против Кабахидзе. Игроки "Велеса" также не стали спешить при розыгрыше мяча.

26' Махатадзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел защитника "Велеса", а затем его уже без особого труда забрал Кузнецов.

25' Дудиев получил передачу на ход по правому флангу, затем Аслан выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кузнецов при игре на выходе не смог добраться до мяча, но своего голкипера подстраховал Кахидзе.

24' Майга в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Кавтарадзе. Игроки "Ротора" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

23' Кертанов разогнал атаку по центру, Константин отыгрался с партнёром по команде и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Логуа в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Обухову.

22' Галоян разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Саркисян в борьбе с Шаховым оказался на газоне, Сергей Куликов показал, что нужно играть дальше.

21' Галоян с углового выполнил неудачную подачу в центр вратарской, Обухов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

20' Логуа с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Дудиева и ушёл на угловой.

19' В среднем темпе пока у нас проходит игра, обе команды достаточно грамотно действуют от обороны.

18' Кабахидзе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, ничего интересного создать игрокам московского клуба так и не удалось.

17' Пелих на правом фланге нарушил правила, игроки "Велеса" тщательно готовятся к стандарту.

16' Галоян с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шахов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

15' Кузнецов попал под прессинг в своей штрафной площади, пришлось голкиперу "Велеса" выбивать мяч в аут к центру поля.

14' Байрыев из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Дудиеву, Абдуллахи грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

13' Байрыев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Велеса", правила были нарушены против Кабахидзе.

12' Майга прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Ротора" сыграли внимательно и перехватили мяч.

11' Махатадзе в центре поля нарушил правила против Абдуллахи. Игроки "Велеса" достаточно быстро разыграли стандарт.

10' Омар с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол вратарской, мяч полетел очень высоко, будет удар от ворот.

9' Байрыев из глубины поля выполнил заброс на ход по левому флангу, Кавтарадзе не смог зацепиться за мяч.

8' Омар с углового выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, защитники "Велеса" сыграли внимательно и перехватили мяч.

7' Омар с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Михайленко в борьбе с Кавтарадзе выбил мяч на повторный корнер.

6' Кавтарадзе совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Кахидзе и ушёл на угловой.

5' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Дудиеву по правому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

4' Поднялся Кабахидзе после паузы, показал полузащитник "Велеса", что он готов играть дальше.

3' Кабахидзе сам получил повреждение по итогам прошлого эпизода, вышел на поле врач "Велеса", пауза в игре.

2' Кабахидзе в центре поля нарушил правила против Кавтарадзе. Игроки "Ротора" не смогли быстро разыграть стандарт.