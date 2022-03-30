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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Ротор
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 6
Ротор 50% (3)
X 50% (3)
Велес Москва 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Велес Москва
2.22
3.18
3.64
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ротор
Велес Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.17
Чуканов Андреа 5 (1) 0.17
Школик Игорь 4 0.14
Щёткин Алексей 3 (1) 0.1
Бериашвили Илья 3 (1) 0.1
Кипиани Николай 2 0.07
Байрыев Азат 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Кавтарадзе Бека 1 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 10 (1) 0.34
Кабахидзе Владимир 4 0.14
Бацуев Аюб 3 0.1
Лопатин Даниил 3 0.1
Кертанов Константин 2 0.07
Саркисян Геворк 2 0.07
Тарасов Дмитрий 1 0.03
Смит Ариагнер 1 0.03
Тарасов Николай 1 0.03
Вульфов Александр 1 0.03
Ежков Данила 1 0.03
Майга Мамаду 1 0.03
Kwari Abdullahi 1 0.03
Filip Stamenkovic 1 0.03
Джикия Темур 1 (1) 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Макаров Сергей 7 0
Байрыев Азат 6 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Бериашвили Илья 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Серченков Сергей 5 0
Мартынов Илья 5 0
Школик Игорь 3 1
Обухов Игорь 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Кипиани Николай 1 0
Слепов Сергей 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 8 1
Осипов Александр 6 2
Тарасов Николай 4 2
Кертанов Константин 6 0
Кахидзе Александр 5 0
Kwari Abdullahi 3 1
Смит Ариагнер 4 0
Майга Мамаду 4 0
Макеев Евгений 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Вульфов Александр 3 0
Filip Stamenkovic 3 0
Джикия Темур 1 1
Митришев Магомед 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Галоян Артур 2 0
Ежков Данила 2 0
Мальцев Руслан 2 0
Коротков Александр 1 0
Самылин Алексей 1 0
Денилханов Мурсалин 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Забито

16
22
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
6
38%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
4
18%
76-90

Забито

28
34
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
5
18%
9
26%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
21%
6
18%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
8
29%
4
12%
76-90

Пропущено

39
36
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
11
28%
6
17%
31-45
6
15%
8
22%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
9
23%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5
Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1
Велес Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1
Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 6
    Ротор 50% (3)
    X 50% (3)
    Велес Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Велес Москва
    2.22
    3.18
    3.64
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    Прогнозы на матч Ротор - Велес Москва

    Исход игры
    Ротор
    50% (3)
    Ничья
    50% (3)
    Велес Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.67% (1)
    Меньше
    83.33% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (4)
    Нет
    33.33% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (3)
    1:0 Ротор
    33.3% (2)
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    Ротор
    Велес Москва

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