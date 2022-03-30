РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Ротор
Велес Москва
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|5
|0.17
|Чуканов Андреа
|5 (1)
|0.17
|Школик Игорь
|4
|0.14
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.1
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.1
|Кипиани Николай
|2
|0.07
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Мартынов Илья
|1
|0.03
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.03
|Кавтарадзе Бека
|1
|0.03
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|10 (1)
|0.34
|Кабахидзе Владимир
|4
|0.14
|Бацуев Аюб
|3
|0.1
|Лопатин Даниил
|3
|0.1
|Кертанов Константин
|2
|0.07
|Саркисян Геворк
|2
|0.07
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.03
|Смит Ариагнер
|1
|0.03
|Тарасов Николай
|1
|0.03
|Вульфов Александр
|1
|0.03
|Ежков Данила
|1
|0.03
|Майга Мамаду
|1
|0.03
|Kwari Abdullahi
|1
|0.03
|Filip Stamenkovic
|1
|0.03
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.03
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|8
|0
|Макаров Сергей
|7
|0
|Байрыев Азат
|6
|0
|Дудиев Аслан
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Бериашвили Илья
|6
|0
|Чуканов Андреа
|4
|1
|Серченков Сергей
|5
|0
|Мартынов Илья
|5
|0
|Школик Игорь
|3
|1
|Обухов Игорь
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Минаев Роман
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Омар Имран
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Кипиани Николай
|1
|0
|Слепов Сергей
|1
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|8
|1
|Осипов Александр
|6
|2
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|6
|0
|Кахидзе Александр
|5
|0
|Kwari Abdullahi
|3
|1
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Майга Мамаду
|4
|0
|Макеев Евгений
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Вульфов Александр
|3
|0
|Filip Stamenkovic
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Митришев Магомед
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Ежков Данила
|2
|0
|Мальцев Руслан
|2
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
|Денилханов Мурсалин
|1
|0
|Прищепа Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Забито
16
22
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
6
38%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
4
18%
76-90
Забито
28
34
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
5
18%
9
26%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
6
21%
6
18%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
8
29%
4
12%
76-90
Пропущено
39
36
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
11
28%
6
17%
31-45
6
15%
8
22%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
9
23%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5
Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1
Велес Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1
Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|Алания
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|61 - 38
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Акрон
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|33 - 31
|44
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|24 - 28
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 32
|32
|16.
|Волгарь
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|21 - 30
|32
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 42
|32
|18.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 40
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|3.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|4.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|5.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Ротор - Велес Москва
Исход игры
Ротор
50% (3)
Ничья
50% (3)
Велес Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (1)
Меньше
83.33% (5)
Обе команды забьют
Да
66.67% (4)
Нет
33.33% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (3)
1:0 Ротор
33.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!