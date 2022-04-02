Второй тайм

96' Сегодняшная посещаемость составляет 31245 болельщиков

96' Крул Тим из команды Норвич сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Команда Брайтон играла лучше, но игра закончилась вничью.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

95' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

94' Удар от ворот произведет Норвич

94' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Байрам Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок Джереми Сармьенто из команды Брайтон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Джереми Сармьенто из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...

93' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Отличные скиллы показывает Троссар Леандро , обводя своих соперников

91' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гросс Паскаль из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Макаллистер Алексис нанес удар издали, а Тим Крул отбил его обратно в игру!

90' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

90' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Джереми Сармьенто из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Джереми Сармьенто из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...

89' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

89' Троссар Леандро из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

88' Удар от ворот произведет Брайтон

88' Модер Якуб получил травму и заменен. Джереми Сармьенто выходит на поле.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Модер Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Модер Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Пукки Теэму не смог попасть в створ ударом издали

85' Отличные скиллы показывает Пукки Теэму , обводя своих соперников

84' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

84' Гросс Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Глупую желтую получил Маклин Кенни за то, что отбил ногой мяч после свистка

81' Норманн Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Христос Цолис

80' Брайтон выполняет удар от ворот.

80' ШАНС! Рашица Милот нанес удар с лета, но не попал по воротам!

79' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Норвич

77' Как он промахнулся? Мопе Нил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Марч Соломон пробует нанести удар издали, но Тим Крул держит все под контролем

77' Отличные скиллы показывает Марч Соломон , обводя своих соперников

76' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Марч Соломон из команды Брайтон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

75' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

75' Яннулис Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок Гросс Паскаль из команды Брайтон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Гросс Паскаль из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Макаллистер Алексис пробил со штрафного прямо в стенку

71' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Гибсон Бен из команды Норвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Тарик Лэмпти тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

68' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Отличные скиллы показывает Роу Джонатан , обводя своих соперников

67' Гросс Паскаль из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Норвич

66' Тарик Лэмпти из команды Брайтон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

66' Плохо сыграл Яннулис Димитрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Байрам Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Норвич выполняет удар от ворот.

64' Марч Соломон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Отличные скиллы показывает Макаллистер Алексис , обводя своих соперников

62' Макаллистер Алексис из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Рашица Милот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Гросс Паскаль из команды Брайтон пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

61' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

59' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает пас партнеру.

59' Тарик Лэмпти из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...

56' Удар от ворот произведет Норвич

56' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крул Тим из команды Норвич

55' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крул Тим из команды Норвич

55' Вельтман Йоел оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Тим Крул перевел мяч на угловой.

54' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Отличные скиллы показывает Троссар Леандро , обводя своих соперников

54' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Тарик Лэмпти наказан за толчок Рашица Милот

51' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Брайтон

49' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Марч Соломон из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля