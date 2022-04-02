Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
29' Не забитый пенальтиМопе Нил
68' Желтая карточкаЛемпти Тарик
82' Желтая карточкаМаклин Кенни
Ход матча
29'
0:0
68'
79'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
16 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Камара АбуНападающий
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Норвич
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.27
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.13
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|3
|0.1
|Уэбстер Адам
|2
|0.07
|Мвепу Энок
|1
|0.03
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|8 (3)
|0.27
|Сарджент Джош
|2
|0.07
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|8
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Данк Льюис
|1
|1
|Троссар Леандро
|2
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Ааронс Макс
|6
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Пукки Теэму
|4
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
21
31
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
5%
4
13%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
6
29%
7
23%
61-75
2
10%
10
32%
76-90
Забито
16
9
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
19 Не забивали 22
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
8
50%
2
22%
76-90
Пропущено
16
32
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
5
31%
5
16%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
3
19%
7
22%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
4
25%
7
22%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
8%
4
22%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
9
36%
4
22%
76-90
Пропущено
37
63
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
6
16%
9
14%
1-15
8
22%
6
10%
16-30
6
16%
9
14%
31-45
5
14%
9
14%
46-60
6
16%
13
21%
61-75
6
16%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2
Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1
Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|14
|9
|7
|48 - 40
|51
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|42 - 46
|37
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|22 - 40
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 27
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Норвич
Исход игры
Брайтон
83.3% (90)
Ничья
14.8% (16)
Норвич
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (36)
Меньше
65.38% (68)
Обе команды забьют
Да
47.12% (49)
Нет
52.88% (55)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
36.1% (39)
2:1 Брайтон
27.8% (30)
2:0 Брайтон
13% (14)
1:1 Ничья
13% (14)
3:1 Брайтон
1.9% (2)
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