  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 31245
Норвич
0'
0:0
29' Не забитый пенальти
Мопе Нил
68' Желтая карточка
Лемпти Тарик
82' Желтая карточка
Маклин Кенни
90'+6

Ход матча

29'
Мопе Нил
0:0
61'
 
Роу Джонатан
Лис-Мелу Пьерр
68'
Лемпти Тарик
 
79'
Мвепу Энок
Мопе Нил
 
81'
 
Цолис Христос
Рашица Милот
82'
 
Маклин Кенни
83'
Модер Якуб
Марч Соломон
 
88'
Сармиенто Джереми
Модер Якуб
 
90'
 
Дауэлл Киран
Маклин Кенни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 16 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Брайтон 83.3% (90)
X 14.8% (16)
Норвич 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
13
Гросс
Паскаль
2
Лемпти
Тарик
11
Троссар
Леандро
10
Макаллистер
Алексис
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
16
Норманн
Матиас
8
Гилмор
Билли
20
Лис-Мелу
Пьерр
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
Брайтон
3-1-4-2
Норвич
4-1-2-1-2

История личных встреч

Брайтон
Норвич

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
Ч
2:0
Ч
5:0
Ч
0:1
Ч
3:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.27
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Троссар Леандро 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 3 0.1
Уэбстер Адам 2 0.07
Мвепу Энок 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 8 (3) 0.27
Сарджент Джош 2 0.07
Рашица Милот 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 8 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Санчес Роберт 2 1
Макаллистер Алексис 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Данк Льюис 1 1
Троссар Леандро 2 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

21
31
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
5%
4
13%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
6
29%
7
23%
61-75
2
10%
10
32%
76-90

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
19 Не забивали 22
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
8
50%
2
22%
76-90

Пропущено

16
32
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
5
31%
5
16%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
3
19%
7
22%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
4
25%
7
22%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
8%
4
22%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
9
36%
4
22%
76-90

Пропущено

37
63
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 39
19 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
6
16%
9
14%
1-15
8
22%
6
10%
16-30
6
16%
9
14%
31-45
5
14%
9
14%
46-60
6
16%
13
21%
61-75
6
16%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2
Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1
Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 30 14 9 7 48 - 40 51
6. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
7. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
8. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
9. Лестер 0:0 Заявка 28 10 7 11 42 - 46 37
10. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
11. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
19. Бёрнли Заявка 28 3 12 13 22 - 40 21
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 16 8 4 4 24 - 18 28
5. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер 0:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
18. Бёрнли Заявка 14 2 6 6 10 - 18 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер 0:0 Заявка 14 3 4 7 18 - 27 13
16. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Брайтон 83.3% (90)
X 14.8% (16)
Норвич 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Норвич онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Норвич

Исход игры
Брайтон
83.3% (90)
Ничья
14.8% (16)
Норвич
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (36)
Меньше
65.38% (68)
Обе команды забьют
Да
47.12% (49)
Нет
52.88% (55)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
36.1% (39)
2:1 Брайтон
27.8% (30)
2:0 Брайтон
13% (14)
1:1 Ничья
13% (14)
3:1 Брайтон
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 