Полузащитник "СКА-Хабаровск" Денис Левицкий получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч у своей штрафной площади на левой половине поля против Сафронова.

Одну минуту добавил Юнус Кошко к основному времени первого тайма.

Стрельник со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Цаллагов на правой половине поля теперь уже нарушил правила против Сафронова. "Олимп-Долгопрудный" заработал достаточно неплохой стандарт.

Игроки "Олимп-Долгопрудного" слишком замысловато разыграли стандарт и в итоге ничего интересного создать не смогли, а далее Юнус Кошко дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" и "Олимп-Долгопрудный" показали нам неплохой футбол и уже обменялись забитыми голами. В целом у нас пока достаточно равная игра, как и ожидалось, обе команды ведут непростую борьбу за важные три очка.

45' Гащенков со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Эммерсон в борьбе с Чежией головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

45' Калачёв на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Гаглоева. "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту.

45' Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Стрельник выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. Следом Гонгадзе едва не разогнал контратаку, но Иполе здорово сыграл в подкате в центре поля и вернул мяч своей команде.

44' Гонгадзе воспользовался ошибкой Иполе при игре по верховому мячу у своей штрафной площади, в итоге Георгий зацепился за мяч, но Натабашвили здорово сыграл на выходе и в рамках правил руками выхватил мяч из-под ног соперника.

43' Гонгадзе прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Георгий решил пробить в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

42' Защитник "Олимп-Долгопрудного" Михаил Коваленко получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "СКА-Хабаровск" против Гаглоева.

41' Сафронов при входе в штрафную площадь по правой половине поля в борьбе с Левицким оказался на газоне, Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше.

40' Угловой у ворот "СКА-Хабаровска". Игроки "Олимпа" разыграли корнер, далее с правого фланга последовала передача на правый угол штрафной площади, Стрельник сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

39' Гаглоев со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

38' Чежия под давлением Гонгадзе на правой половине поля у своей штрафной площади подыграл себе рукой. "СКА-Хабаровск" заработал очередной опасный стандарт.

37' Гонгадзе с правого фланга от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Гащенков под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч не очень сильно полетел точно в руки Натабашвили.

36' Алиев попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением двух соперников Камран ожидаемо потерял мяч.

35' Косянчук прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, но партнёр по команде ждал мяча в центре штрафной площади, в итоге Сугробов спокойно перехватил мяч.

34' Мануйлов в борьбе за мяч на половине поля "Олимпа" подыграл себе рукой по мнению тренерского штаба гостей, но Юнус Кошко показал, что будет аут в пользу хабаровского клуба.

33' Полузащитник "Олимп-Долгопрудного" Илья Сафронов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Квеквескири.

32' Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади хабаровского клуба на ход Стрельнику, Сугробов вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч к центру поля.

31' Гаглоев со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз Натабашвили грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

30' Гаглоев на правой половине поля получил по ногам на этот раз. "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту.

29' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Левицкий!!! Гаглоев со стандарта выполнил хорошую подачу на левый угол вратарской, Левицкий спокойно набежал на мяч и в падении головой пробил точно под опорную ногу Натабашвили.

28' Защитник "Олимп-Долгопрудного" Илья Калачёв получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

27' Фомин из глубины поля выполнил хороший заброс к правому углу штрафной площади на ход Гонгадзе, Иполе в борьбе за верховой мяч нарушил правила. "СКА-Хабаровск" заработал очень опасный стандарт.

26' Гащенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Олимпа" сыграли внимательно и перехватив мяч едва не провели контратаку.

25' Гаглоев совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля и в борьбе с Калачёвым заработал угловой для своей команды.

24' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Чежия!!! Стрельник со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чежия оторвался от Цаллагова и затем в касание в падение пробил точно под правую штангу, Сугробов ничего не смог поделать.

23' Эммерсон на правом фланге нарушил правила против Караева. Игроки "Олимпа" тщательно готовятся к стандарту.

22' Всё нормально с Коваленко. Поднялся защитник "Олимпа" после паузы и показал, что он готов играть дальше.

21' Коваленко по итогам прошлого эпизода досталось по носу, вышли на поле врачи "Олимпа", пауза в игре.

20' Полузащитник "СКА-Хабаровск" Дзамболат Цаллагов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Коваленко.

19' Караев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

18' Сафронов теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "СКА-Хабаровск", правила были нарушены против Мануйлова.

17' Сафронов теперь уже сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч попал в защитника хабаровского клуба.

16' Стрельник прошёл вперёд по левой половине поля, затем Михаил немного сместился в центр и выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и перехватили мяч.

15' Из центра поля последовал заброс на правый фланг на ход Тарасенко, на этот раз Захар в борьбе за мяч нарушил правила против Эммерсона.

14' Коваленко разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Тарасенко головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

13' Алиев в центре поля нарушил правила против Чежии. "Олимп" на этот раз не стал торопиться при розыгрыше мяча.

12' Гащенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Фомину для удара головой по воротам, но мяч в итоге оказался на левом углу штрафной, Левицкий в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

11' Гащенков со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Олимпа" под давлением соперников отправили мяч на угловой.

10' Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эммерсон головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

9' Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чежия не стал рисковать и отправил мяч на угловой.

8' Гащенков получил по ногам в центре поля. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Косянчук вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Роман под давлением соперника потерял мяч.

6' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Олимпа" на Цаллагова, Дзамболат оказался в небольшом офсайде.

5' Алиев в центре поля нарушил правила против Тарасенко. Игроки "Олимпа" достаточно быстро разыграли стандарт.

4' Гонгадзе в борьбе за мяч с Иполе оказался на газоне у правого угла штрафной площади, Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше.

3' Из центра поля последовал заброс на ход Мануйлову по правому флангу, Роман при обработке мяча подыграл себе рукой, боковой арбитр дал отмашку Юнусу Кошко и тот дал свисток в пользу "Олимпа".

2' Караев с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Сугробову.