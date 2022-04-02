  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
1:1
Перерыв
Олимп-Долгопрудный
0'
16' Желтая карточка
Цаллагов Дзамболат
0:1
19' Гол
Чежия Ираклий
22' Желтая карточка
Калачёв Илья
1:1
23' Гол
Левицкий Денис
26' Желтая карточка
Сафронов Илья
36' Желтая карточка
Коваленко Михаил
45' Желтая карточка
Левицкий Денис

Ход матча

16'
Цаллагов Дзамболат
 
19'
0:1
Чежия Ираклий
22'
 
Калачёв Илья
23'
Левицкий Денис
1:1
26'
 
Сафронов Илья
36'
 
Коваленко Михаил
45'
Левицкий Денис
 
Прогнозы 104
СКА-Хабаровск 97.1% (101)
X 2.9% (3)
Олимп-Долгопрудный 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Олимп-Долгопрудный
1.61
3.84
8.66
Все Коэффициенты
Новости
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
1:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.4
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.3
Алиев Камран 3 0.1
Булия Эдуард 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Фомин Денис 2 0.07
Смирнов Александр 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Мануйлов Роман 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Большаков Кирилл 5 (2) 0.17
Тарасенко Захар 4 0.13
Коротаев Александр 4 (1) 0.13
Косянчук Роман 2 0.07
Ада Джозеф Ома 2 0.07
Чежия Ираклий 1 0.03
Щербак Артём 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Янов Данила 1 0.03
Сафронов Илья 1 0.03
Иполе Филип 1 0.03
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Фомин Денис 8 0
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 5 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Смирнов Александр 3 0
Гащенков Михаил 3 0
Алиев Камран 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Левицкий Денис 1 0
Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николас Лоуренс Анвон 8 1
Кутин Денис 8 0
Сафронов Илья 5 1
Бахтияров Акмаль 4 1
Коротаев Александр 5 0
Большаков Кирилл 5 0
Ада Джозеф Ома 3 1
Косянчук Роман 4 0
Калачёв Илья 4 0
Янов Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Щербак Артём 2 1
Стрельник Михаил 2 1
Ставер Евгений 3 0
Коваленко Михаил Вадимович 2 0
Великородный Дмитрий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Масимов Самир 1 0
Алексеев Андрей 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Пахомов Дмитрий 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Петухов Илья 1 0
Иполе Филип 1 0
Окоро Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
3
27%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
9
41%
3
27%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
3
18%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
6
35%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
13%
2
15%
1-15
5
33%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
41%
2
13%
76-90

Забито

37
24
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 11
2
5%
5
21%
1-15
6
16%
7
29%
29%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
12
32%
5
21%
76-90

Пропущено

26
33
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
5
19%
5
15%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
4
15%
9
27%
31-45
5
19%
6
18%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
9
35%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4
ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 30 14 7 9 37 - 28 49
5. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный 1:1 Заявка 30 7 12 11 26 - 33 33
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 14 10 1 3 23 - 10 31
4. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный 1:1 Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Олимп-Долгопрудный 1:1 Заявка 16 3 5 8 12 - 18 14
15. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Игроки "Олимп-Долгопрудного" слишком замысловато разыграли стандарт и в итоге ничего интересного создать не смогли, а далее Юнус Кошко дал свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" и "Олимп-Долгопрудный" показали нам неплохой футбол и уже обменялись забитыми голами. В целом у нас пока достаточно равная игра, как и ожидалось, обе команды ведут непростую борьбу за важные три очка. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Цаллагов на правой половине поля теперь уже нарушил правила против Сафронова. "Олимп-Долгопрудный" заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • 45'
    Стрельник со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Юнус Кошко к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "СКА-Хабаровск" Денис Левицкий получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч у своей штрафной площади на левой половине поля против Сафронова. 
  • 45'
    Гащенков со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Эммерсон в борьбе с Чежией головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Калачёв на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Гаглоева. "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Стрельник выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. Следом Гонгадзе едва не разогнал контратаку, но Иполе здорово сыграл в подкате в центре поля и вернул мяч своей команде. 
  • Опасный момент
    44'
    Гонгадзе воспользовался ошибкой Иполе при игре по верховому мячу у своей штрафной площади, в итоге Георгий зацепился за мяч, но Натабашвили здорово сыграл на выходе и в рамках правил руками выхватил мяч из-под ног соперника. 
  • 43'
    Гонгадзе прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Георгий решил пробить в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    42'
    Защитник "Олимп-Долгопрудного" Михаил Коваленко получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "СКА-Хабаровск" против Гаглоева. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Сафронов при входе в штрафную площадь по правой половине поля в борьбе с Левицким оказался на газоне, Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    40'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровска". Игроки "Олимпа" разыграли корнер, далее с правого фланга последовала передача на правый угол штрафной площади, Стрельник сразу же пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 39'
    Гаглоев со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Чежия под давлением Гонгадзе на правой половине поля у своей штрафной площади подыграл себе рукой. "СКА-Хабаровск" заработал очередной опасный стандарт. 
  • 37'
    Гонгадзе с правого фланга от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Гащенков под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч не очень сильно полетел точно в руки Натабашвили. 
  • 36'
    Алиев попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением двух соперников Камран ожидаемо потерял мяч. 
  • 35'
    Косянчук прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, но партнёр по команде ждал мяча в центре штрафной площади, в итоге Сугробов спокойно перехватил мяч. 
  • Судья
    34'
    Мануйлов в борьбе за мяч на половине поля "Олимпа" подыграл себе рукой по мнению тренерского штаба гостей, но Юнус Кошко показал, что будет аут в пользу хабаровского клуба. 
  • Желтая карточка
    33'
    Полузащитник "Олимп-Долгопрудного" Илья Сафронов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Квеквескири. 
  • 32'
    Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади хабаровского клуба на ход Стрельнику, Сугробов вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч к центру поля. 
  • 31'
    Гаглоев со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз Натабашвили грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Гаглоев на правой половине поля получил по ногам на этот раз. "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту. 
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Левицкий!!! Гаглоев со стандарта выполнил хорошую подачу на левый угол вратарской, Левицкий спокойно набежал на мяч и в падении головой пробил точно под опорную ногу Натабашвили. 
  • Желтая карточка
    28'
    Защитник "Олимп-Долгопрудного" Илья Калачёв получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Фомин из глубины поля выполнил хороший заброс к правому углу штрафной площади на ход Гонгадзе, Иполе в борьбе за верховой мяч нарушил правила. "СКА-Хабаровск" заработал очень опасный стандарт. 
  • Угловой
    26'
    Гащенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Олимпа" сыграли внимательно и перехватив мяч едва не провели контратаку. 
  • 25'
    Гаглоев совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля и в борьбе с Калачёвым заработал угловой для своей команды. 
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Чежия!!! Стрельник со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чежия оторвался от Цаллагова и затем в касание в падение пробил точно под правую штангу, Сугробов ничего не смог поделать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Эммерсон на правом фланге нарушил правила против Караева. Игроки "Олимпа" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 22'
    Всё нормально с Коваленко. Поднялся защитник "Олимпа" после паузы и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Коваленко по итогам прошлого эпизода досталось по носу, вышли на поле врачи "Олимпа", пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    20'
    Полузащитник "СКА-Хабаровск" Дзамболат Цаллагов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Коваленко. 
  • 19'
    Караев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Сафронов теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "СКА-Хабаровск", правила были нарушены против Мануйлова. 
  • 17'
    Сафронов теперь уже сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч попал в защитника хабаровского клуба. 
  • 16'
    Стрельник прошёл вперёд по левой половине поля, затем Михаил немного сместился в центр и выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Из центра поля последовал заброс на правый фланг на ход Тарасенко, на этот раз Захар в борьбе за мяч нарушил правила против Эммерсона. 
  • Опасный момент
    14'
    Коваленко разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Тарасенко головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Алиев в центре поля нарушил правила против Чежии. "Олимп" на этот раз не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    12'
    Гащенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Фомину для удара головой по воротам, но мяч в итоге оказался на левом углу штрафной, Левицкий в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 11'
    Гащенков со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Олимпа" под давлением соперников отправили мяч на угловой. 
  • Угловой
    10'
    Гаглоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эммерсон головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 9'
    Гаглоев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чежия не стал рисковать и отправил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Гащенков получил по ногам в центре поля. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 7'
    Косянчук вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Роман под давлением соперника потерял мяч. 
  • Офсайд
    6'
    Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Олимпа" на Цаллагова, Дзамболат оказался в небольшом офсайде. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Алиев в центре поля нарушил правила против Тарасенко. Игроки "Олимпа" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    4'
    Гонгадзе в борьбе за мяч с Иполе оказался на газоне у правого угла штрафной площади, Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Из центра поля последовал заброс на ход Мануйлову по правому флангу, Роман при обработке мяча подыграл себе рукой, боковой арбитр дал отмашку Юнусу Кошко и тот дал свисток в пользу "Олимпа".
  • 2'
    Караев с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Сугробову. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "СКА-Хабаровск" ведёт борьбу за место в стыковых матчах, чтобы попробовать пробиться в Премьер-лигу, а "Олимп-Долгопрудный" ведёт борьбу за выживание в ФНЛ. Ничья сегодня никого особо не устроит, а поэтому обе команды будут играть на победу. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Юнус Кошко из Белореченска. Помогать ему на бровках будут Ринат Деушев из Москвы и Руслан Шекемов из Нальчика. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Анопа из Благовещенска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче тридцатого тура первенства ФНЛ между "СКА-Хабаровск" и "Олимп-Долгопрудным". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 104
СКА-Хабаровск 97.1% (101)
X 2.9% (3)
Олимп-Долгопрудный 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Олимп-Долгопрудный
1.61
3.84
8.66
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный

Исход игры
СКА-Хабаровск
97.1% (101)
Ничья
2.9% (3)
Олимп-Долгопрудный
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.92% (22)
Меньше
77.08% (74)
Обе команды забьют
Да
25% (24)
Нет
75% (72)
Популярный счёт
2:0 СКА-Хабаровск
35.6% (37)
1:0 СКА-Хабаровск
32.7% (34)
2:1 СКА-Хабаровск
13.5% (14)
3:1 СКА-Хабаровск
6.7% (7)
1:1 Ничья
2.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 