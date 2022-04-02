РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
1:1
Перерыв
16' Желтая карточкаЦаллагов Дзамболат
0:1
19' ГолЧежия Ираклий
22' Желтая карточкаКалачёв Илья
1:1
23' ГолЛевицкий Денис
26' Желтая карточкаСафронов Илья
36' Желтая карточкаКоваленко Михаил
45' Желтая карточкаЛевицкий Денис
Ход матча
19'
0:1
22'
23'
1:1
26'
36'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Самок СергейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Калачёв ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Петухов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Точилин Александр
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|12 (7)
|0.4
|Гонгадзе Георгий
|9 (1)
|0.3
|Алиев Камран
|3
|0.1
|Булия Эдуард
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Фомин Денис
|2
|0.07
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Мануйлов Роман
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Большаков Кирилл
|5 (2)
|0.17
|Тарасенко Захар
|4
|0.13
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.13
|Косянчук Роман
|2
|0.07
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.07
|Чежия Ираклий
|1
|0.03
|Щербак Артём
|1
|0.03
|Герчиков Леонид
|1
|0.03
|Янов Данила
|1
|0.03
|Сафронов Илья
|1
|0.03
|Иполе Филип
|1
|0.03
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Фомин Денис
|8
|0
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|5
|1
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Мануйлов Роман
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Барков Дмитрий
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Смирнов Александр
|3
|0
|Гащенков Михаил
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Цаллагов Дзамболат
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николас Лоуренс Анвон
|8
|1
|Кутин Денис
|8
|0
|Сафронов Илья
|5
|1
|Бахтияров Акмаль
|4
|1
|Коротаев Александр
|5
|0
|Большаков Кирилл
|5
|0
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Косянчук Роман
|4
|0
|Калачёв Илья
|4
|0
|Янов Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Щербак Артём
|2
|1
|Стрельник Михаил
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|2
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Алексеев Андрей
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Пахомов Дмитрий
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Петухов Илья
|1
|0
|Иполе Филип
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
3
27%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
9
41%
3
27%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
3
18%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
6
35%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Забито
15
13
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
13%
2
15%
1-15
5
33%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
41%
2
13%
76-90
Забито
37
24
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 11
2
5%
5
21%
1-15
6
16%
7
29%
29%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
12
32%
5
21%
76-90
Пропущено
26
33
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
5
19%
5
15%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
4
15%
9
27%
31-45
5
19%
6
18%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
9
35%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4
ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|СКА-Хабаровск
|1:1 Заявка
|30
|14
|7
|9
|37 - 28
|49
|5.
|Алания
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|61 - 38
|49
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Акрон
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|33 - 31
|44
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|24 - 28
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|1:1 Заявка
|30
|7
|12
|11
|26 - 33
|33
|16.
|Волгарь
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|21 - 30
|32
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 42
|32
|18.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 40
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|СКА-Хабаровск
|1:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|23 - 10
|31
|4.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|1:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|3.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|4.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|5.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|15.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный
Исход игры
СКА-Хабаровск
97.1% (101)
Ничья
2.9% (3)
Олимп-Долгопрудный
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.92% (22)
Меньше
77.08% (74)
Обе команды забьют
Да
25% (24)
Нет
75% (72)
Популярный счёт
2:0 СКА-Хабаровск
35.6% (37)
1:0 СКА-Хабаровск
32.7% (34)
2:1 СКА-Хабаровск
13.5% (14)
3:1 СКА-Хабаровск
6.7% (7)
1:1 Ничья
2.9% (3)
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