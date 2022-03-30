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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Олимп-Долгопрудный
Прогнозы 6
СКА-Хабаровск 100% (6)
X 0% (0)
Олимп-Долгопрудный 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Олимп-Долгопрудный
1.64
3.73
6.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
1:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.41
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.31
Алиев Камран 3 0.1
Булия Эдуард 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Фомин Денис 2 0.07
Смирнов Александр 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Мануйлов Роман 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Большаков Кирилл 5 (2) 0.17
Тарасенко Захар 4 0.14
Коротаев Александр 4 (1) 0.14
Косянчук Роман 2 0.07
Ада Джозеф Ома 2 0.07
Щербак Артём 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Янов Данила 1 0.03
Сафронов Илья 1 0.03
Иполе Филип 1 0.03
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Фомин Денис 8 0
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 5 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Смирнов Александр 3 0
Гащенков Михаил 3 0
Алиев Камран 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Галимов Александр 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Левицкий Денис 1 0
Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николас Лоуренс Анвон 8 1
Кутин Денис 8 0
Бахтияров Акмаль 4 1
Сафронов Илья 4 1
Коротаев Александр 5 0
Большаков Кирилл 5 0
Ада Джозеф Ома 3 1
Косянчук Роман 4 0
Янов Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Щербак Артём 2 1
Стрельник Михаил 2 1
Ставер Евгений 3 0
Калачёв Илья 3 0
Коваленко Михаил Вадимович 2 0
Великородный Дмитрий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Масимов Самир 1 0
Алексеев Андрей 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Пахомов Дмитрий 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Петухов Илья 1 0
Иполе Филип 1 0
Окоро Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
3
27%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
9
41%
3
27%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
3
18%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
6
35%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
13%
2
15%
1-15
5
33%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
41%
2
13%
76-90

Забито

37
24
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 11
2
5%
5
21%
1-15
6
16%
7
29%
29%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
12
32%
5
21%
76-90

Пропущено

26
33
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
5
19%
5
15%
1-15
2
8%
4
12%
16-30
4
15%
9
27%
31-45
5
19%
6
18%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
9
35%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4
ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 6
    СКА-Хабаровск 100% (6)
    X 0% (0)
    Олимп-Долгопрудный 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Олимп-Долгопрудный
    1.64
    3.73
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    100% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Олимп-Долгопрудный
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (3)
    Меньше
    57.14% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (3)
    Нет
    57.14% (4)
    Популярный счёт
    2:1 СКА-Хабаровск
    28.6% (2)
    1:0 СКА-Хабаровск
    28.6% (2)
    2:0 СКА-Хабаровск
    28.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Олимп-Долгопрудный

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