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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Балтика
 
Позже
Спартак-2
Прогнозы 5
Балтика 80% (4)
X 20% (1)
Спартак-2 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Спартак-2
1.41
4.70
8.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Балтика
Спартак-2

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
1:2
ФПД
1:0
ФПД
0:2
ФПД
0:1
ФПД
2:0
ФПД
2:1
ФПД
6:0
ФПД
0:2
ФПД
1:2
ФПД
1:2
ФПД
1:1
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 7 0.24
Лазарев Владислав 6 (1) 0.21
Альшин Ильнур 3 0.1
Клёнкин Данил 3 0.1
Мещанинов Артём 3 0.1
Максименко Артём 3 (1) 0.1
Барсов Максим 2 0.07
Гелоян Ишхан 2 0.07
Попов Артём 2 (1) 0.07
Алейник Олег 1 0.03
Тишкин Максим 1 0.03
Остоич Иван 1 0.03
Макарчук Артём 1 0.03
Маркович Мирослав 1 (1) 0.03
Спартак-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шитов Владислав 9 0.31
Шильцов Константин 6 0.21
Оганесян Степан 6 (1) 0.21
Маркитесов Дмитрий 4 0.14
Воропаев Артём 3 0.1
Мельников Степан 3 0.1
Литвинов Руслан 1 0.03
Сунгатулин Фаниль 1 0.03
Миронов Леонид 1 (1) 0.03
Петрунин Даниил 1 (1) 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 14 0
Остоич Иван 12 1
Мещанинов Артём 8 0
Альшин Ильнур 7 0
Гелоян Ишхан 5 1
Казаев Ян 5 1
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Клёнкин Данил 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Карпович Сергей 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маркович Мирослав 2 0
Тишкин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Алейник Олег 1 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0
Спартак-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сунгатулин Фаниль 8 1
Маркитесов Дмитрий 8 0
Оганесян Степан 7 0
Шитов Виталий 5 1
Воропаев Артём 6 0
Акмурзин Тимур 4 1
Петрунин Даниил 3 1
Миронов Леонид 2 1
Агапов Илья 2 1
Голятов Илья 2 1
Литвинов Руслан 3 0
Шитов Владислав 3 0
Денисов Даниил 2 0
Шильцов Константин 2 0
Лайкин Максим 2 0
Муминов Ильяс 2 0
Гапонов Илья 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Мельников Степан 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Гуца Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
3
19%
6
32%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
1
5%
76-90

Пропущено

10
28
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
2
7%
16-30
2
20%
5
18%
31-45
4
40%
5
18%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
2
20%
6
21%
76-90

Забито

20
17
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
5%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
6
30%
5
29%
29%
61-75
6
30%
4
24%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
8
47%
5
29%
29%
76-90

Забито

36
36
11 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
2
6%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
7
19%
8
22%
46-60
8
22%
6
17%
61-75
10
28%
5
14%
76-90

Пропущено

27
45
9 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
1
4%
5
11%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
19%
7
16%
31-45
4
15%
8
18%
46-60
4
15%
8
18%
61-75
10
37%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2
Спартак-2
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4
Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 Спартак-2 - Акрон 0:1 Оренбург - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Томь 3:1 Факел - Спартак-2 3:0 Спартак-2 - Балтика 1:2 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2 Спартак-2 - Волгарь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Спартак-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 5
    Балтика 80% (4)
    X 20% (1)
    Спартак-2 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Спартак-2
    1.41
    4.70
    8.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Балтика - Спартак-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Спартак-2

    Исход игры
    Балтика
    80% (4)
    Ничья
    20% (1)
    Спартак-2
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (3)
    Меньше
    40% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (4)
    Нет
    20% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    60% (3)
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    Балтика
    Спартак-2

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