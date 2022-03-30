РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Балтика
Спартак-2
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаев Ян
|7
|0.24
|Лазарев Владислав
|6 (1)
|0.21
|Альшин Ильнур
|3
|0.1
|Клёнкин Данил
|3
|0.1
|Мещанинов Артём
|3
|0.1
|Максименко Артём
|3 (1)
|0.1
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Гелоян Ишхан
|2
|0.07
|Попов Артём
|2 (1)
|0.07
|Алейник Олег
|1
|0.03
|Тишкин Максим
|1
|0.03
|Остоич Иван
|1
|0.03
|Макарчук Артём
|1
|0.03
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.03
Спартак-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шитов Владислав
|9
|0.31
|Шильцов Константин
|6
|0.21
|Оганесян Степан
|6 (1)
|0.21
|Маркитесов Дмитрий
|4
|0.14
|Воропаев Артём
|3
|0.1
|Мельников Степан
|3
|0.1
|Литвинов Руслан
|1
|0.03
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.03
|Миронов Леонид
|1 (1)
|0.03
|Петрунин Даниил
|1 (1)
|0.03
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|14
|0
|Остоич Иван
|12
|1
|Мещанинов Артём
|8
|0
|Альшин Ильнур
|7
|0
|Гелоян Ишхан
|5
|1
|Казаев Ян
|5
|1
|Макарчук Артём
|2
|1
|Попов Артём
|3
|0
|Клёнкин Данил
|3
|0
|Джамилов Султан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Карпович Сергей
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маркович Мирослав
|2
|0
|Тишкин Максим
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Лазарев Владислав
|2
|0
|Алейник Олег
|1
|0
|Денисов Виталий
|1
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Сергеев Дмитрий
|1
|0
|Барсов Максим
|1
|0
Спартак-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сунгатулин Фаниль
|8
|1
|Маркитесов Дмитрий
|8
|0
|Оганесян Степан
|7
|0
|Шитов Виталий
|5
|1
|Воропаев Артём
|6
|0
|Акмурзин Тимур
|4
|1
|Петрунин Даниил
|3
|1
|Миронов Леонид
|2
|1
|Агапов Илья
|2
|1
|Голятов Илья
|2
|1
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Шитов Владислав
|3
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Шильцов Константин
|2
|0
|Лайкин Максим
|2
|0
|Муминов Ильяс
|2
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Гуца Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
3
19%
6
32%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
1
5%
76-90
Пропущено
10
28
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
2
7%
16-30
2
20%
5
18%
31-45
4
40%
5
18%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
2
20%
6
21%
76-90
Забито
20
17
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
5%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
6
30%
5
29%
29%
61-75
6
30%
4
24%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
8
47%
5
29%
29%
76-90
Забито
36
36
11 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
2
6%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
7
19%
8
22%
46-60
8
22%
6
17%
61-75
10
28%
5
14%
76-90
Пропущено
27
45
9 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
1
4%
5
11%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
19%
7
16%
31-45
4
15%
8
18%
46-60
4
15%
8
18%
61-75
10
37%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0 Оренбург - Балтика 2:1 Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2
Спартак-2
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4
Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 Спартак-2 - Акрон 0:1 Оренбург - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Томь 3:1 Факел - Спартак-2 3:0 Спартак-2 - Балтика 1:2 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2 Спартак-2 - Волгарь 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|Алания
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|61 - 38
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|7.
|Енисей
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|45 - 42
|47
|8.
|Акрон
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|33 - 31
|44
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 49
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|24 - 28
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 32
|32
|16.
|Волгарь
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|21 - 30
|32
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 42
|32
|18.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 40
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 20
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|3.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|4.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|5.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4
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Прогнозы на матч Балтика - Спартак-2
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Балтика
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