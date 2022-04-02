Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 36580 болельщиков

95' Стрёйк Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

94' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Матч возобновлен

93' Рефери не любит споров - именно за это Джесси Марш сейчас получил желтую

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

91' Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Тактическая замена. Армандо Броя уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн

89' Удар от ворот произведет Саутгемптон

88' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Отличные скиллы показывает Рафинья Диас , обводя своих соперников

86' Эйлинг Люк из команды Лидс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Родриго из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Удар от ворот произведет Лидс

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Эйлинг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Эйлинг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Валентино Ливраменто нанес удар, но промахнулся очень сильно.

83' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Родриго наказан за толчок Валентино Ливраменто

83' Рафинья Диас из команды Лидс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

82' Удар от ворот произведет Саутгемптон

81' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Ох, нехорошо это выглядит. Рафинья Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Рафинья Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Беднарек Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Беднарек Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Саутгемптон

73' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Даллас Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Матч возобновится спорным мячом

70' Форстер Фрейзер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Уокер-Питерс Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Вратарь парирует удар, который нанес Даллас Стюарт , и мяч снова в игре

68' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Даллас Стюарт из команды Лидс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

63' Эльюнусси Мохамед тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

62' Форстер Фрейзер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Даллас Стюарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Хорошую попытку сделал Уокер-Питерс Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Армандо Броя из команды Саутгемптон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

59' Уокер-Питерс Кайл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Эйлинг Люк получает желтую карточку за толчок соперника.

57' Диалло Ибраима наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

56' Удар от ворот произведет Саутгемптон

55' Рафинья Диас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Родриго из команды Лидс делает пас партнеру.

55' Родриго из команды Лидс идет с мячом вперед на обострение...

54' Мелье Иллан взял и забрал мяч на выходе

54' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает неудачный навес.

52' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Лидс

51' Армандо Броя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.

51' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

50' Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Г О О О О Л - Уорд-Праус Джеймс правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

47' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля