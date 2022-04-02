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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 36580
Саутгемптон
0'
1:0
29' Гол
Харрисон Джек
1:1
49' Гол
Уорд-Праус Джеймс
58' Желтая карточка
Эйлинг Люк
63' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
90' Желтая карточка
Джисс Марш
90'+6

Ход матча

29'
Харрисон Джек
1:0
49'
1:1
Уорд-Праус Джеймс
58'
Эйлинг Люк
 
59'
Гелхардт Джо
Джеймс Дэниэл
 
63'
 
Эльюнусси Мохамед
64'
 
Армстронг Стюарт
Ромеу Ориоль
66'
Филлипс Кэлвин
Клих Матеуш
 
87'
 
Телла Нейтан
Адамс Че
89'
Стрёйк Паскаль
Эйлинг Люк
 
90'
 
Лонг Шейн
Броя Армандо
90'
Джисс Марш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Лидс 46.7% (50)
X 41.1% (44)
Саутгемптон 12.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
4
Форшоу
Адам
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
27
Диалло
Ибраима
24
Эльюнусси
Мохамед
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
Лидс
4-2-3-1
Саутгемптон
4-3-1-2

История личных встреч

Лидс
Саутгемптон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
3:0
Ч
0:1
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.29
Харрисон Джек 6 0.19
Морено Родриго 5 (1) 0.16
Джеймс Дэниэл 4 0.13
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Льоренте Диего 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Гринвуд Сэм 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (3) 0.23
Адамс Че 7 0.23
Броя Армандо 6 0.2
Эльюнусси Мохамед 4 0.13
Беднарек Ян 3 0.1
Армстронг Адам 2 0.07
Армстронг Стюарт 2 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 9 0
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 6 0
Джеймс Дэниэл 6 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Эйлинг Люк 4 0
Клих Матеуш 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Джисс Марш 1 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 8 0
Беднарек Ян 7 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Перро Ромен 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
5%
2
11%
1-15
5
26%
4
22%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Пропущено

29
31
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
5
16%
1-15
7
24%
4
13%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
3
18%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

38
16
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
11%
2
13%
1-15
5
13%
3
19%
16-30
8
21%
4
25%
31-45
9
24%
4
25%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
6
16%
1
6%
76-90

Забито

36
36
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
4
11%
6
17%
1-15
6
17%
7
19%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
9
25%
6
17%
76-90

Пропущено

67
47
30 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
7
10%
7
15%
1-15
12
18%
7
15%
16-30
11
16%
8
17%
31-45
14
21%
11
23%
46-60
11
16%
6
13%
61-75
12
18%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 30 14 9 7 48 - 40 51
6. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
7. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
8. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
9. Лестер 0:0 Заявка 28 10 7 11 42 - 46 37
10. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
11. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
19. Бёрнли Заявка 28 3 12 13 22 - 40 21
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 16 8 4 4 24 - 18 28
5. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер 0:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
18. Бёрнли Заявка 14 2 6 6 10 - 18 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер 0:0 Заявка 14 3 4 7 18 - 27 13
16. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Лидс 46.7% (50)
X 41.1% (44)
Саутгемптон 12.1% (13)
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Прогнозы на матч Лидс 1:1 Саутгемптон

Исход игры
Лидс
46.7% (50)
Ничья
41.1% (44)
Саутгемптон
12.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (48)
Меньше
53.85% (56)
Обе команды забьют
Да
82.69% (86)
Нет
17.31% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (38)
2:1 Лидс
28% (30)
1:0 Лидс
13.1% (14)
1:2 Саутгемптон
10.3% (11)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Лидс
1.9% (2)
3:2 Лидс
1.9% (2)
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