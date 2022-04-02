Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Элланд Роуд Зрители: 36580
1:0
29' ГолХаррисон Джек
1:1
49' ГолУорд-Праус Джеймс
58' Желтая карточкаЭйлинг Люк
63' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
90' Желтая карточкаДжисс Марш
Ход матча
29'
1:0
49'
58'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
43
Клих
Матеуш
10
Рафинья
Диас
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кенне НоанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Саутгемптон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.29
|Харрисон Джек
|6
|0.19
|Морено Родриго
|5 (1)
|0.16
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.13
|Эйлинг Люк
|2
|0.06
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.06
|Гелхардт Джо
|2
|0.06
|Льоренте Диего
|2
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (3)
|0.23
|Адамс Че
|7
|0.23
|Броя Армандо
|6
|0.2
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.13
|Беднарек Ян
|3
|0.1
|Армстронг Адам
|2
|0.07
|Армстронг Стюарт
|2
|0.07
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|9
|0
|Морено Родриго
|8
|0
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|6
|0
|Джеймс Дэниэл
|6
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Эйлинг Люк
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Беднарек Ян
|7
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
5%
2
11%
1-15
5
26%
4
22%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Пропущено
29
31
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
5
16%
1-15
7
24%
4
13%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
3
18%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
38
16
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
11%
2
13%
1-15
5
13%
3
19%
16-30
8
21%
4
25%
31-45
9
24%
4
25%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
6
16%
1
6%
76-90
Забито
36
36
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
4
11%
6
17%
1-15
6
17%
7
19%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
9
25%
6
17%
76-90
Пропущено
67
47
30 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
7
10%
7
15%
1-15
12
18%
7
15%
16-30
11
16%
8
17%
31-45
14
21%
11
23%
46-60
11
16%
6
13%
61-75
12
18%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|14
|9
|7
|48 - 40
|51
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|42 - 46
|37
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|22 - 40
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 27
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс 1:1 Саутгемптон
Исход игры
Лидс
46.7% (50)
Ничья
41.1% (44)
Саутгемптон
12.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (48)
Меньше
53.85% (56)
Обе команды забьют
Да
82.69% (86)
Нет
17.31% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (38)
2:1 Лидс
28% (30)
1:0 Лидс
13.1% (14)
1:2 Саутгемптон
10.3% (11)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Лидс
1.9% (2)
3:2 Лидс
1.9% (2)
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