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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках одного из поединков 31-го тура чемпионата Англии сойдутся лицом к лицу «» и «». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «». Для вас текстовую трансляцию игры проведетДобро пожаловать на матч!