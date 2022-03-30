Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Терф Мур
История личных встреч
Бёрнли
Манчестер Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
18 матчей
5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
2 победы 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
16.7%
11.1%
72.2%
3 победы 2 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.22
|Вуд Крис
|3
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.11
|Леннон Аарон
|2
|0.07
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|10 (4)
|0.34
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.34
|Де Брёйне Кевин
|9
|0.31
|Фоден Фил
|7
|0.24
|Силва Бернарду
|7
|0.24
|Гюндоган Илкай
|5
|0.17
|Родри Эрнандес
|3
|0.1
|Лапорт Эмерик
|3
|0.1
|Жезус Габриэль
|2
|0.07
|Диаш Рубен
|2
|0.07
|Грилиш Джек
|2
|0.07
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Аке Натан
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|Браунхилл Джош
|8
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
20%
3
11%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
2
20%
3
11%
46-60
2
20%
6
22%
61-75
0
0%
6
22%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
11
39
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
1
9%
8
21%
1-15
2
18%
4
10%
16-30
3
27%
6
15%
31-45
3
27%
3
8%
46-60
1
9%
10
26%
61-75
1
9%
8
21%
76-90
Пропущено
23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
17%
3
27%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
22%
3
27%
76-90
Забито
21
66
12 В 1-м тайме 30
9 Во 2-м тайме 36
7 Забивали первыми 19
14 Не забивали 4
3
14%
11
17%
1-15
4
19%
8
12%
16-30
5
24%
11
17%
31-45
5
24%
6
9%
46-60
3
14%
16
24%
61-75
1
5%
14
21%
76-90
Пропущено
39
20
17 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
5
13%
5
25%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
9
23%
1
5%
31-45
6
15%
6
30%
46-60
6
15%
2
10%
61-75
10
26%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|31 - 26
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|41 - 40
|36
|10.
|Лестер
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|42 - 46
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|33 - 47
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 67
|29
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 15
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 28
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити
Исход игры
Бёрнли
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Манчестер Сити
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
39.13% (18)
Нет
60.87% (28)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
40.4% (19)
1:2 Манчестер Сити
25.5% (12)
1:3 Манчестер Сити
12.8% (6)
0:3 Манчестер Сити
8.5% (4)
0:4 Манчестер Сити
6.4% (3)
0:1 Манчестер Сити
4.3% (2)
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