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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Бёрнли
Манчестер Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

18 матчей

5.6%
16.7%
77.7%
1 победа 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
2 победы 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

16.7%
11.1%
72.2%
3 победы 2 ничьи 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
КЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
К
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
К
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.22
Вуд Крис 3 0.11
Ми Бен 3 0.11
Леннон Аарон 2 0.07
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 10 (4) 0.34
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.34
Де Брёйне Кевин 9 0.31
Фоден Фил 7 0.24
Силва Бернарду 7 0.24
Гюндоган Илкай 5 0.17
Родри Эрнандес 3 0.1
Лапорт Эмерик 3 0.1
Жезус Габриэль 2 0.07
Диаш Рубен 2 0.07
Грилиш Джек 2 0.07
Торрес Ферран 2 0.07
Канселу Жоау 1 0.03
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Аке Натан 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 8 0
Браунхилл Джош 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
20%
3
11%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
2
20%
3
11%
46-60
2
20%
6
22%
61-75
0
0%
6
22%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

11
39
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
1
9%
8
21%
1-15
2
18%
4
10%
16-30
3
27%
6
15%
31-45
3
27%
3
8%
46-60
1
9%
10
26%
61-75
1
9%
8
21%
76-90

Пропущено

23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
17%
3
27%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
22%
3
27%
76-90

Забито

21
66
12 В 1-м тайме 30
9 Во 2-м тайме 36
7 Забивали первыми 19
14 Не забивали 4
3
14%
11
17%
1-15
4
19%
8
12%
16-30
5
24%
11
17%
31-45
5
24%
6
9%
46-60
3
14%
16
24%
61-75
1
5%
14
21%
76-90

Пропущено

39
20
17 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
5
13%
5
25%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
9
23%
1
5%
31-45
6
15%
6
30%
46-60
6
15%
2
10%
61-75
10
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Бёрнли 0% (0)
    X 2.1% (1)
    Манчестер Сити 97.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Манчестер Сити
    15.03
    6.95
    1.26
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Бёрнли - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (1)
    Манчестер Сити
    97.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (18)
    Нет
    60.87% (28)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    40.4% (19)
    1:2 Манчестер Сити
    25.5% (12)
    1:3 Манчестер Сити
    12.8% (6)
    0:3 Манчестер Сити
    8.5% (4)
    0:4 Манчестер Сити
    6.4% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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    Манчестер Сити

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