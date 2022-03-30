РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Уфа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|7
|0.33
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.29
|Глушенков Максим
|3
|0.14
|Зиньковский Антон
|2
|0.1
|Ежов Роман
|2
|0.1
|Горшков Юрий
|1 (1)
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Чернов Никита
|1
|0.05
|Игнатьев Иван
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Барач Матео
|1
|0.05
|Бейл Гленн
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|14 (4)
|0.64
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.09
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Никитин Алексей
|1
|0.05
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Якуба Денис
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Бейл Гленн
|3
|0
|Ежов Роман
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Костанза Фернандо
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Камилов Владислав
|7
|0
|Касинтура Эгаш
|5
|1
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Агаларов Гамид
|4
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Йокич Боян
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
|Ортис Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
5
33%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
6
46%
3
25%
76-90
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
8%
2
10%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
7
27%
6
30%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
6
23%
4
20%
76-90
Пропущено
25
30
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
3
12%
3
10%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
6
24%
5
17%
61-75
8
32%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2
Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
Уфа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1
Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|33 - 38
|22
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Уфа
Исход игры
Крылья Советов
94.2% (49)
Ничья
3.8% (2)
Уфа
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
42% (21)
Нет
58% (29)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
34.6% (18)
1:0 Крылья Советов
32.7% (17)
2:0 Крылья Советов
23.1% (12)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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