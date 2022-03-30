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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Уфа

История личных встреч

Крылья Советов
Уфа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.33
Сергеев Иван 6 (2) 0.29
Глушенков Максим 3 0.14
Зиньковский Антон 2 0.1
Ежов Роман 2 0.1
Горшков Юрий 1 (1) 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Игнатьев Иван 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Барач Матео 1 0.05
Бейл Гленн 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 14 (4) 0.64
Иванов Олег 2 (2) 0.09
Журавлёв Юрий 1 0.05
Никитин Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Якуба Денис 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Бейл Гленн 3 0
Ежов Роман 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Глушенков Максим 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Костанза Фернандо 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Камилов Владислав 7 0
Касинтура Эгаш 5 1
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Агаларов Гамид 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Ортис Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
5
33%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
6
46%
3
25%
76-90

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
8%
2
10%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
7
27%
6
30%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
6
23%
4
20%
76-90

Пропущено

25
30
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
3
12%
3
10%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
6
24%
5
17%
61-75
8
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2
Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
Уфа
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1
Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 21 5 7 9 33 - 38 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Уфа

Исход игры
Крылья Советов
94.2% (49)
Ничья
3.8% (2)
Уфа
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
42% (21)
Нет
58% (29)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
34.6% (18)
1:0 Крылья Советов
32.7% (17)
2:0 Крылья Советов
23.1% (12)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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Крылья Советов
Уфа

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