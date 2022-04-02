Локомотив Москва

Уже второй трактор появился на поле. Не совсем понятно, правда, где они были раньше. Через 15 минут может начаться игра!

Не хотят переносить игру, судя по всему! Стараются люди, старается техника, в центральном круге уже появился баннер со спонсором чемпионата. Снег не заканчивается, но мы ждём! Что интересно, футболистам же по новой надо будет разминаться, как кажется. Начнётся ли действительно игра в 20:15?

Делегаты матча, арбитры, представители команд обсуждают, будет ли матч сегодня проведён. Вполне возможно, что определяют они, в какое время всё же матч будет начат. И будет ли.

ОФИЦИАЛЬНО! Начало матча предварительно перенесено на 20:15 по московскому времени, но пока не факт, что он состоится именно сегодня. Продолжают убирать снег с поля, но ещё будет судейская бригада принимать своё решение.

— Продолжают игры в снежки, ну очень хорошее настроение у болельщиков! Песни зажигательные, танцы весёлые! Не позавидуешь гостям матча, конечно, если игры сегодня всё-таки не будет.

— У болельщиков отличное настроение, тем не менее. Играют они в снежки сектор на сектор, танцуют под весёлую музыку, пьют тёплые напитки. Мы ждём Сергея Карасёва у бровки поля, которое по-прежнему не совсем уж пригодно, хотя снега стало меньше, это очевидно. Но он продолжает идти, а во время игры никто не сможет убирать его.

— Ну что же, снега в центре поля становится меньше, трактор всё-таки побыстрее всё убирает. Появилась надежда, что смогут очистить, а если снег прекратится, то можно и футбол сегодня посмотреть! Но пока, повторюсь, не очень верится всё-таки.

— Снег по-прежнему идёт. Трактор появился на поле! Нашли! Ну теперь дела пойдут веселее!



Поползли слухи в интернете, что "Спартак" отказывается играть при такой погоде. Здоровье футболистов важнее. Собственно говоря, это правда, поле в хорошем состоянии точно не будет, и это большая вероятность травм. Тьфу-тьфу-тьфу!

— Не особо верится в то, что игра у нас сегодня всё же состоится. Снегопад не прекращается, продолжается уборка поля, но вычистить его полностью не получится абсолютно точно. Ждём решения команд и Сергея Карасёва, чья яркая лысина периодически у поля возникает.

— На данный момент продолжается уборка поля. Что интересно, сейчас расчищают внушительный прямоугольник в центре поля, но параллельно с этим заметает уже фланги и пространство перед воротами.

— С раннего утра в Москве 2 апреля валит снег, и до самой игры он не прерывался. В данный момент поле стадиона расчищено приблизительно наполовину. Продолжается уборка поля, но снег не прекращается.