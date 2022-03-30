РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: РЖД Арена
История личных встреч
Локомотив Москва
Спартак Москва
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.33
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0.29
|Керк Джирано
|3
|0.14
|Изидор Вильсон
|3
|0.14
|Лисакович Виталий
|2
|0.1
|Камано Франсуа
|2
|0.1
|Кухта Ян
|2
|0.1
|Марадишвили Константин
|2
|0.1
|Крыховяк Гжегож
|1 (1)
|0.05
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|Едвай Тин
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.27
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.18
|Понсе Эсекель
|4
|0.18
|Зобнин Роман
|2
|0.09
|Джикия Георгий
|1
|0.05
|Жиго Самуэль
|1
|0.05
|Николсон Шамар
|1
|0.05
|Литвинов Руслан
|1
|0.05
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|Мартинс Кристофер
|1
|0.05
|Умяров Наиль
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|9
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Марадишвили Константин
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Мампаси Марк
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|2
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
6
33%
2
22%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
6
35%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
6
46%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
30
24
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
8
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
31
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
1
4%
2
6%
1-15
4
15%
7
23%
16-30
10
38%
3
10%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
5
19%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|33 - 38
|22
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва
Исход игры
Локомотив Москва
30% (15)
Ничья
34% (17)
Спартак Москва
36% (18)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
28% (14)
1:1 Ничья
28% (14)
1:2 Спартак Москва
18% (9)
2:2 Ничья
6% (3)
0:2 Спартак Москва
4% (2)
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