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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
Прогнозы 50
Локомотив Москва 30% (15)
X 34% (17)
Спартак Москва 36% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Спартак Москва
3.62
3.54
2.29
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Локомотив Москва
Спартак Москва

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КПП
1:1
ПЛ
0:3
КПП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.33
Жемалетдинов Рифат 6 0.29
Керк Джирано 3 0.14
Изидор Вильсон 3 0.14
Лисакович Виталий 2 0.1
Камано Франсуа 2 0.1
Кухта Ян 2 0.1
Марадишвили Константин 2 0.1
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.05
Кастро Пабло 1 0.05
Едвай Тин 1 0.05
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 (1) 0.27
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.18
Понсе Эсекель 4 0.18
Зобнин Роман 2 0.09
Джикия Георгий 1 0.05
Жиго Самуэль 1 0.05
Николсон Шамар 1 0.05
Литвинов Руслан 1 0.05
Мозес Виктор 1 0.05
Мартинс Кристофер 1 0.05
Умяров Наиль 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Жемалетдинов Рифат 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Марадишвили Константин 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Керк Джирано 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Кухта Ян 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Мампаси Марк 1 0
Худяков Даниил 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Кофрие Максимилиано 4 2
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мартинс Кристофер 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
6
35%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
6
46%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
8
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
31
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
1
4%
2
6%
1-15
4
15%
7
23%
16-30
10
38%
3
10%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
5
19%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1
Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 21 5 7 9 33 - 38 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 17 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Локомотив Москва 30% (15)
    X 34% (17)
    Спартак Москва 36% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    3.62
    3.54
    2.29
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    30% (15)
    Ничья
    34% (17)
    Спартак Москва
    36% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    28% (14)
    1:1 Ничья
    28% (14)
    1:2 Спартак Москва
    18% (9)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    0:2 Спартак Москва
    4% (2)
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    Локомотив Москва
    Спартак Москва

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