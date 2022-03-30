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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Ахмат

История личных встреч

Арсенал Тула
Ахмат

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.18
Марков Евгений 4 0.18
Кангва Эванс 3 0.14
Давиташвили Зурико 3 0.14
Кангва Кингс 2 0.09
Деспотович Джордже 2 (2) 0.09
Чаушич Горан 2 0.09
Луценко Евгений 2 0.09
Степанов Данил 1 0.05
Ткачёв Сергей 1 0.05
Новосельцев Иван 1 0.05
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.36
Конате Мохамед II 6 (1) 0.27
Трошечкин Александр 3 0.14
Коновалов Игорь 3 (2) 0.14
Себаи Сенин 2 0.09
Полярус Артём 2 (1) 0.09
Тимофеев Артём 2 (2) 0.09
Карапузов Владислав 1 0.05
Лысцов Виталий 1 0.05
Янку Габриэль 1 0.05
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 4 1
Марков Евгений 5 0
Кангва Кингс 5 0
Костадинов Георги 5 0
Смольников Игорь 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Беляев Максим 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Степанов Данил 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Швец Антон 3 0
Уткин Даниил 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Себаи Сенин 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
27%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Пропущено

31
15
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
10%
1
7%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
6
19%
5
33%
31-45
4
13%
5
33%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
9
29%
29%
1
7%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
3
13%
2
7%
1-15
5
21%
5
17%
16-30
4
17%
10
33%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
6
25%
6
20%
76-90

Пропущено

46
29
22 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
7
15%
4
14%
1-15
7
15%
0
0%
16-30
8
17%
6
21%
31-45
6
13%
8
28%
46-60
3
7%
6
21%
61-75
15
33%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1
Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 21 5 7 9 33 - 38 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
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Где смотреть матч Арсенал Тула - Ахмат онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ахмат

Исход игры
Арсенал Тула
28% (14)
Ничья
50% (25)
Ахмат
22% (11)
Тотал 2.5
Больше
28% (14)
Меньше
72% (36)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (23)
2:1 Арсенал Тула
20% (10)
0:1 Ахмат
12% (6)
1:0 Арсенал Тула
6% (3)
1:2 Ахмат
6% (3)
0:2 Ахмат
4% (2)
0:0 Ничья
4% (2)
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Арсенал Тула
Ахмат

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