РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Арсенал (Тула)
История личных встреч
Арсенал Тула
Ахмат
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.18
|Марков Евгений
|4
|0.18
|Кангва Эванс
|3
|0.14
|Давиташвили Зурико
|3
|0.14
|Кангва Кингс
|2
|0.09
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.09
|Чаушич Горан
|2
|0.09
|Луценко Евгений
|2
|0.09
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Ткачёв Сергей
|1
|0.05
|Новосельцев Иван
|1
|0.05
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|8
|0.36
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.27
|Трошечкин Александр
|3
|0.14
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.14
|Себаи Сенин
|2
|0.09
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.09
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.09
|Карапузов Владислав
|1
|0.05
|Лысцов Виталий
|1
|0.05
|Янку Габриэль
|1
|0.05
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаушич Горан
|4
|1
|Марков Евгений
|5
|0
|Кангва Кингс
|5
|0
|Костадинов Георги
|5
|0
|Смольников Игорь
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Радакович Урош
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Коченков Антон
|3
|0
|Беляев Максим
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Швец Антон
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
27%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Пропущено
31
15
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
10%
1
7%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
6
19%
5
33%
31-45
4
13%
5
33%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
9
29%
29%
1
7%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
3
13%
2
7%
1-15
5
21%
5
17%
16-30
4
17%
10
33%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
6
25%
6
20%
76-90
Пропущено
46
29
22 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
7
15%
4
14%
1-15
7
15%
0
0%
16-30
8
17%
6
21%
31-45
6
13%
8
28%
46-60
3
7%
6
21%
61-75
15
33%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0
Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1
Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|33 - 38
|22
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ахмат
Исход игры
Арсенал Тула
28% (14)
Ничья
50% (25)
Ахмат
22% (11)
Тотал 2.5
Больше
28% (14)
Меньше
72% (36)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (23)
2:1 Арсенал Тула
20% (10)
0:1 Ахмат
12% (6)
1:0 Арсенал Тула
6% (3)
1:2 Ахмат
6% (3)
0:2 Ахмат
4% (2)
0:0 Ничья
4% (2)
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