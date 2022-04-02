Берковский справа прошёл вперёд и сделал пас к центр на Эннина, который не смог проскочить между двух защитников "Ростова".

Байрамян слева не смог проскочить в штрафную площадь мимо Каккоева.

Пас Пояркова низом слева в штрафную площадь на Полоза перехватил Каккоев.

А подача Пояркова слева к дальней штанге получилась слишком высокой. Мяч улетел за пределы поля.

Эннин лежит на газоне после неудачного стыка с Мелёхиным. Требуется выход медиков на поле.

14' Байрамян на чужой половине поля сбил Кравцова.

12' Прострел Тугарева слева к воротам сумел прервать Кравцов.

11' Полоз на левом фланге забрался в офсайд.

10' Калинский справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Каккоеву борьбу вверху выиграть у соперников не удалось.

9' Поярков на фланге локтем ударил по лицу Берковского и получил жёлтую карточку.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ЭННИН!!! Партнёры слева сделали заброс вперёд на Эннина. Ричи вошёл в штрафную площадь, обыграл Осипенко и послал мяч между ног Песьякову с острого угла.

7' Снова Щетинину требуется помощь медиков. Теперь Кирилл в чужой штрафной площади неудачно столкнулся с Тугаревым.

6' Поярков слева навесил на Тугарева, которого вверху опередил Юлдошев.

4' Гости активнее начали встречу. Юлдошев по левому флангу постоянно пытается разгонять атаки.

3' Щетинин в стыке с соперником получил повреждение. гости выбили мяч за пределы поля, чтобы дать время Кириллу восстановиться.

2' "Ростов" играет в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах, "Нижний Новгород" - в синей форме.