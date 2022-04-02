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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Нижний Новгород
0'
0:1
7' Гол
Эннин Ричи
9' Желтая карточка
Поярков Николай
17'
0:1. Гол Ричлорда Эннина (видео)...

Ход матча

7'
0:1
Эннин Ричи
(Кравцов Кирилл)
9'
Поярков Николай
 
Прогнозы 115
Ростов 84.3% (97)
X 8.7% (10)
Нижний Новгород 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Нижний Новгород
1.85
3.54
5.20
Все Коэффициенты
Новости
30
Песьяков
Сергей
71
Поярков
Николай
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
23
Тугарев
Роман
22
Соу
Али
7
Полоз
Дмитрий
25
Нигматуллин
Артур
89
Стоцкий
Дмитрий
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
5
Масоэро
Лукас
6
Юлдошев
Иброгимхалил
14
Кравцов
Кирилл
88
Берковский
Илья
78
Калинский
Николай
93
Сулейманов
Тимур
7
Эннин
Ричи
Ростов
4-3-3
Нижний Новгород
5-3-2

История личных встреч

Ростов
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 10 (4) 0.45
Глебов Данил 4 0.18
Комличенко Николай 4 (1) 0.18
Соу Али 3 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.26
Козлов Алексей 4 0.17
Гоцук Кирилл 2 0.09
Горбунов Игорь 2 0.09
Сулейманов Тимур 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Терентьев Денис 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 6 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Балай Беким 2 0
Миладинович Иван 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
33%
5
36%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Забито

31
22
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
13%
3
14%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
7
23%
6
27%
76-90

Пропущено

40
30
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
6
15%
3
10%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
10
25%
9
30%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
10
25%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2
Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Ахмат Заявка 23 10 2 11 29 - 30 32
8. Крылья Советов Заявка 22 9 5 8 29 - 25 32
9. Нижний Новгород 1:0 Заявка 23 7 6 10 21 - 32 27
10. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
11. Рубин Заявка 23 7 4 12 31 - 42 25
12. Ростов 0:1 Заявка 22 5 7 10 33 - 39 22
13. Арсенал Тула Заявка 23 5 6 12 24 - 46 21
14. Уфа Заявка 23 4 9 10 21 - 32 21
15. Химки Заявка 23 4 9 10 22 - 39 21
16. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород 1:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов 0:1 Заявка 11 2 2 7 17 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Нижний Новгород 1:0 Заявка 12 4 4 4 10 - 15 16
7. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
8. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
9. Ростов 0:1 Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
12. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
13. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
14. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    20'
    Эннин лежит на газоне после неудачного стыка с Мелёхиным. Требуется выход медиков на поле.
  • 19'
    А подача Пояркова слева к дальней штанге получилась слишком высокой. Мяч улетел за пределы поля.
  • 18'
    Пас Пояркова низом слева в штрафную площадь на Полоза перехватил Каккоев.
  • 16'
    Байрамян слева не смог проскочить в штрафную площадь мимо Каккоева.
  • 15'
    Берковский справа прошёл вперёд и сделал пас к центр на Эннина, который не смог проскочить между двух защитников "Ростова".
  • Фол, нарушение
    14'
    Байрамян на чужой половине поля сбил Кравцова.
  • 12'
    Прострел Тугарева слева к воротам сумел прервать Кравцов.
  • Офсайд
    11'
    Полоз на левом фланге забрался в офсайд.
  • 10'
    Калинский справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Каккоеву борьбу вверху выиграть у соперников не удалось.
  • Желтая карточка
    9'
    Поярков на фланге локтем  ударил по лицу Берковского и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЭННИН!!! Партнёры слева сделали заброс вперёд на Эннина. Ричи вошёл в штрафную площадь, обыграл Осипенко и послал мяч между ног Песьякову с острого угла.
  • Травма, повреждение
    7'
    Снова Щетинину требуется помощь медиков. Теперь Кирилл в чужой штрафной площади неудачно столкнулся с Тугаревым.
  • 6'
    Поярков слева навесил на Тугарева, которого вверху опередил Юлдошев.
  • 4'
    Гости активнее начали встречу. Юлдошев по левому флангу постоянно пытается разгонять атаки.
  • Травма, повреждение
    3'
    Щетинин в стыке с соперником получил повреждение. гости выбили мяч за пределы поля, чтобы дать время Кириллу восстановиться.
  • 2'
    "Ростов" играет в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах, "Нижний Новгород" - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ростов Арене"!
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Прогнозы на матч Ростов 0:1 Нижний Новгород

Исход игры
Ростов
83.9% (99)
Ничья
8.5% (10)
Нижний Новгород
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
53.21% (58)
Нет
46.79% (51)
Популярный счёт
2:1 Ростов
34.7% (41)
1:0 Ростов
33.1% (39)
2:0 Ростов
8.5% (10)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:2 Нижний Новгород
3.4% (4)
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