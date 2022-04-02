РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Ростов Арена
0:1
7' ГолЭннин Ричи
9' Желтая карточкаПоярков Николай
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
7'
0:1
15
Глебов
Данил
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 МилсонНападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
Ростов
Нижний Новгород
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|10 (4)
|0.45
|Глебов Данил
|4
|0.18
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.18
|Соу Али
|3
|0.14
|Хасимото Кэнто
|2
|0.09
|Алмквист Понтус
|2
|0.09
|Терентьев Денис
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.05
|Осипенко Максим
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.26
|Козлов Алексей
|4
|0.17
|Гоцук Кирилл
|2
|0.09
|Горбунов Игорь
|2
|0.09
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.04
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Осипенко Максим
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|6
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|4
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Балай Беким
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Эннин Ричи
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Пропущено
21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
33%
5
36%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Забито
31
22
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
13%
3
14%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
7
23%
6
27%
76-90
Пропущено
40
30
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
6
15%
3
10%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
10
25%
9
30%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
10
25%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2
Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|41 - 24
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Ахмат
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|29 - 30
|32
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|29 - 25
|32
|9.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|21 - 32
|27
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 42
|25
|12.
|Ростов
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|33 - 39
|22
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 46
|21
|14.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|21 - 32
|21
|15.
|Химки
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 39
|21
|16.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|17 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 15
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|Ростов
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|14.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 0:1 Нижний Новгород
Исход игры
Ростов
83.9% (99)
Ничья
8.5% (10)
Нижний Новгород
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
53.21% (58)
Нет
46.79% (51)
Популярный счёт
2:1 Ростов
34.7% (41)
1:0 Ростов
33.1% (39)
2:0 Ростов
8.5% (10)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:2 Нижний Новгород
3.4% (4)
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