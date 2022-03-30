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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

История личных встреч

Ростов
Нижний Новгород

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 10 (4) 0.48
Глебов Данил 4 0.19
Комличенко Николай 4 (1) 0.19
Соу Али 3 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.1
Алмквист Понтус 2 0.1
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.27
Козлов Алексей 4 0.18
Гоцук Кирилл 2 0.09
Горбунов Игорь 2 0.09
Сулейманов Тимур 1 0.05
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.05
Кечкеш Акош 1 0.05
Косарев Кирилл 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Терентьев Денис 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 6 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Балай Беким 2 0
Миладинович Иван 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
33%
5
36%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Забито

31
22
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
13%
3
14%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
7
23%
6
27%
76-90

Пропущено

40
30
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
6
15%
3
10%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
10
25%
9
30%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
10
25%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2
Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 21 5 7 9 33 - 38 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Прогнозы на матч Ростов - Нижний Новгород

Исход игры
Ростов
84% (42)
Ничья
8% (4)
Нижний Новгород
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
2:1 Ростов
46% (23)
1:0 Ростов
26% (13)
1:1 Ничья
8% (4)
2:0 Ростов
8% (4)
1:2 Нижний Новгород
6% (3)
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Ростов
Нижний Новгород

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