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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
0:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
8' Желтая карточка
Верстрате Биргер
14' Желтая карточка
Сек Абдулай
30' Желтая карточка
Бута
0:1
40' Гол
Сек Абдулай
65' Желтая карточка
Деваст Себастьен
90'+5
13
Рунарссон
Рунар
25
Патрис
Луи
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
27
Mandela
Keita
8
Шрейверс
Сьебе
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
17
Кухаревич
Николай
1
Бутез
Жан
5
Бута
30
Сек
Абдулай
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
14
Бенсон
Манюэль
16
Геркенс
Питер
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
АХ Лёвен
3-4-2-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Антверпен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
3:2
ТМК
1:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
БВЛ
2:2
БВЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.31
Мертенс Матье 9 0.28
Шрейверс Сьебе 4 (1) 0.13
Мерсье Ксавье 3 0.09
Шенгелия Леван 3 0.09
Аль-Тамари Мусса 3 0.09
Анри Тома 3 (1) 0.09
Де Норре Каспер 2 0.06
Де Сарт Алексис 2 0.06
Озкаджар Дженк 2 0.06
Секидика Джесс 1 0.03
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Патрис Луи 0 0
Mandela Keita 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 20 (2) 0.61
Бенсон Манюэль 5 0.15
Саматта Мбвана 4 0.12
Фишер Виктор 3 0.09
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.09
Юсуф Альхассан 3 0.09
Наингголан Раджа 2 0.06
Геркенс Питер 2 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Энгельс Бьорн 2 0.06
Миёши Коджи 1 0.03
Де Лат Ричи 1 0.03
Сек Абдулай 1 0.03
Бута 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Деваст Себастьен 6 1
Шрейверс Сьебе 7 0
Мертенс Матье 7 0
Mandela Keita 5 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Озкаджар Дженк 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Шакла Софьян 1 1
Каба Сори 1 1
Патрис Луи 2 0
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 9 1
Де Лат Ричи 7 1
Бута 5 0
Сек Абдулай 3 1
Арун Фарис 4 0
Наингголан Раджа 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Энгельс Бьорн 2 1
Саматта Мбвана 2 1
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Винс Сэмюэл 3 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Верстрате Луи 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
15%
1
4%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
6
30%
5
20%
61-75
6
30%
4
16%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
6
32%
31-45
3
12%
6
32%
46-60
7
28%
4
21%
61-75
3
12%
2
11%
76-90

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
22%
6
24%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
4
17%
9
36%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
3
11%
1
5%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
7
37%
76-90

Забито

43
50
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
7
16%
1
2%
1-15
3
7%
7
14%
16-30
8
19%
10
20%
31-45
6
14%
8
16%
46-60
9
21%
11
22%
61-75
10
23%
13
26%
76-90

Пропущено

52
38
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 22
5
10%
1
3%
1-15
7
13%
3
8%
16-30
11
21%
10
26%
31-45
8
15%
11
29%
46-60
10
19%
4
11%
61-75
11
21%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1
Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 33 19 5 9 54 - 37 62
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
8. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
9. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 33 9 7 17 32 - 61 34
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
2. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
3. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
4. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
7. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
14. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сек Абдулай бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Бута получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Сек Абдулай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:1 Антверпен онлайн

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