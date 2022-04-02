Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
8' Желтая карточкаВерстрате Биргер
14' Желтая карточкаСек Абдулай
30' Желтая карточкаБута
0:1
40' ГолСек Абдулай
65' Желтая карточкаДеваст Себастьен
Ход матча
14'
30'
40'
0:1
46'
65'
25
Патрис
Луи
5
Бута
30
Сек
Абдулай
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
АХ Лёвен
Антверпен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.31
|Мертенс Матье
|9
|0.28
|Шрейверс Сьебе
|4 (1)
|0.13
|Мерсье Ксавье
|3
|0.09
|Шенгелия Леван
|3
|0.09
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.09
|Анри Тома
|3 (1)
|0.09
|Де Норре Каспер
|2
|0.06
|Де Сарт Алексис
|2
|0.06
|Озкаджар Дженк
|2
|0.06
|Секидика Джесс
|1
|0.03
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Патрис Луи
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|20 (2)
|0.61
|Бенсон Манюэль
|5
|0.15
|Саматта Мбвана
|4
|0.12
|Фишер Виктор
|3
|0.09
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.09
|Юсуф Альхассан
|3
|0.09
|Наингголан Раджа
|2
|0.06
|Геркенс Питер
|2
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Энгельс Бьорн
|2
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Сек Абдулай
|1
|0.03
|Бута
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|2
|Деваст Себастьен
|6
|1
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Мертенс Матье
|7
|0
|Mandela Keita
|5
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Де Норре Каспер
|4
|0
|Озкаджар Дженк
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Шакла Софьян
|1
|1
|Каба Сори
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|9
|1
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Бута
|5
|0
|Сек Абдулай
|3
|1
|Арун Фарис
|4
|0
|Наингголан Раджа
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Саматта Мбвана
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Винс Сэмюэл
|3
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
15%
1
4%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
6
30%
5
20%
61-75
6
30%
4
16%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
5
20%
6
32%
31-45
3
12%
6
32%
46-60
7
28%
4
21%
61-75
3
12%
2
11%
76-90
Забито
23
25
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
22%
6
24%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
4
17%
9
36%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
3
11%
1
5%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
30%
30%
7
37%
76-90
Забито
43
50
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 4
7
16%
1
2%
1-15
3
7%
7
14%
16-30
8
19%
10
20%
31-45
6
14%
8
16%
46-60
9
21%
11
22%
61-75
10
23%
13
26%
76-90
Пропущено
52
38
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 22
5
10%
1
3%
1-15
7
13%
3
8%
16-30
11
21%
10
26%
31-45
8
15%
11
29%
46-60
10
19%
4
11%
61-75
11
21%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Брюгге - Антверпен 4:1
Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|33
|9
|7
|17
|32 - 61
|34
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|2.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|3.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|4.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|7.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|14.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3