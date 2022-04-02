Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
7' ГолБеншаиб Амин
1:1
15' ГолУолш Сэнди
21' Желтая карточкаПалаверса Анте
Ход матча
7'
0:1
15'
1:1
21'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Мехелен
Кортрейк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.47
|Кейперс Уго
|12
|0.38
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.31
|Схоофс Роб
|3
|0.09
|Уолш Сэнди
|3
|0.09
|Дрёйф Ферди
|3
|0.09
|Хайреманс Джеффри
|2
|0.06
|Швед Марьян
|2
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Бейкер Лукас
|0
|0
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|13 (5)
|0.39
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.15
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.09
|Сейнсбери Трент
|3
|0.09
|Вандандриш Кевин
|2
|0.06
|Мбайо Дилан
|2
|0.06
|Шевалье Тедди
|2
|0.06
|Марлос Морено
|2
|0.06
|Ружо Лукас
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Алиуи Рашид
|1
|0.03
|Бадамоси Мохамед
|1
|0.03
|Billel Messaoudi
|1
|0.03
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.03
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|1
|0.03
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Радованович Александар
|0
|0
|Nayel Mehssatou
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|9
|1
|Схоофс Роб
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Гуэ Самюэль
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|9
|0
|Вандандриш Кевин
|8
|0
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Радованович Александар
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Бадамоси Мохамед
|4
|0
|Девале Жиль
|3
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
19
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 20
9
26%
4
21%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
6
18%
6
32%
46-60
7
21%
3
16%
61-75
2
6%
3
16%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Забито
21
21
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
1
5%
2
10%
1-15
7
33%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
4
19%
5
24%
76-90
Пропущено
30
20
8 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
11
37%
5
25%
76-90
Забито
55
40
32 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 8
10
18%
6
15%
1-15
10
18%
3
8%
16-30
12
22%
6
15%
31-45
9
16%
9
23%
46-60
8
15%
8
20%
61-75
6
11%
8
20%
76-90
Пропущено
51
40
17 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 23
5
10%
5
13%
1-15
5
10%
9
23%
16-30
7
14%
5
13%
31-45
12
24%
7
18%
46-60
7
14%
5
13%
61-75
15
29%
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|1:1
|32
|14
|8
|10
|55 - 53
|50
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|1:1
|33
|9
|11
|13
|40 - 43
|38
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|0:1
|33
|9
|6
|18
|30 - 60
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|1:0
|33
|9
|3
|21
|29 - 66
|30
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|2.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|3.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|4.
|Мехелен
|1:1
|17
|9
|5
|3
|34 - 23
|32
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|1:1
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Серен Юнайтед
|1:0
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|15.
|Остенде
|0:1
|17
|5
|2
|10
|17 - 36
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|7.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Кортрейк
|1:1
|17
|4
|7
|6
|19 - 22
|19
|11.
|Мехелен
|1:1
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Остенде
|0:1
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|14.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|1:0
|17
|4
|0
|13
|13 - 36
|12
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3