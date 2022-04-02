Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
7' ГолБеншаиб Амин
1:1
15' ГолУолш Сэнди
21' Желтая карточкаПалаверса Анте
45' Желтая карточкаБеншаиб Амин
1:2
47' ГолБеншаиб Амин
2:2
53' ГолКейперс Уго
3:2
56' ГолХайреманс Джеффри
Ход матча
7'
0:1
15'
1:1
21'
45'
47'
1:2
53'
2:2
56'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Мехелен
Кортрейк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.47
|Кейперс Уго
|13
|0.41
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.31
|Схоофс Роб
|3
|0.09
|Хайреманс Джеффри
|3
|0.09
|Уолш Сэнди
|3
|0.09
|Дрёйф Ферди
|3
|0.09
|Швед Марьян
|2
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Бейкер Лукас
|0
|0
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
|Ван Хоренбек Алек
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|13 (5)
|0.39
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.15
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.09
|Сейнсбери Трент
|3
|0.09
|Вандандриш Кевин
|2
|0.06
|Мбайо Дилан
|2
|0.06
|Шевалье Тедди
|2
|0.06
|Марлос Морено
|2
|0.06
|Беншаиб Амин
|2
|0.06
|Ружо Лукас
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.03
|Алиуи Рашид
|1
|0.03
|Бадамоси Мохамед
|1
|0.03
|Billel Messaoudi
|1
|0.03
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Радованович Александар
|0
|0
|Nayel Mehssatou
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|9
|1
|Схоофс Роб
|6
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Гуэ Самюэль
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|9
|0
|Палаверса Анте
|7
|1
|Вандандриш Кевин
|8
|0
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Радованович Александар
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Бадамоси Мохамед
|4
|0
|Девале Жиль
|3
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
21
20 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
16 Не забивали 20
10
27%
5
24%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
8
22%
7
33%
46-60
7
19%
3
14%
61-75
2
5%
3
14%
76-90
Пропущено
23
23
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
5
22%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
7
30%
6
26%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
21
21
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
1
5%
2
10%
1-15
7
33%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
4
19%
5
24%
76-90
Пропущено
30
20
8 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
11
37%
5
25%
76-90
Забито
58
42
33 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 8
11
19%
7
17%
1-15
10
17%
3
7%
16-30
12
21%
6
14%
31-45
11
19%
10
24%
46-60
8
14%
8
19%
61-75
6
10%
8
19%
76-90
Пропущено
53
43
18 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 24
6
11%
6
14%
1-15
5
9%
9
21%
16-30
7
13%
5
12%
31-45
13
25%
9
21%
46-60
7
13%
5
12%
61-75
15
28%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|1:0
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|0:1
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|33
|9
|7
|17
|32 - 61
|34
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|2.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|3.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|4.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|1:0
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|0:1
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|1:0
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|7.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|АХ Лёвен
|0:1
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|14.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3