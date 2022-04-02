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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
3:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
0:1
7' Гол
Беншаиб Амин
1:1
15' Гол
Уолш Сэнди
21' Желтая карточка
Палаверса Анте
45' Желтая карточка
Беншаиб Амин
1:2
47' Гол
Беншаиб Амин
2:2
53' Гол
Кейперс Уго
3:2
56' Гол
Хайреманс Джеффри
90'+5
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
31
Илич
Марко
2
Рейнолдс
Брайан
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
25
Nayel
Mehssatou
18
Abdelkahar
Kadri
8
Палаверса
Анте
11
Беншаиб
Амин
7
Мбайо
Дилан
9
Billel
Messaoudi
29
Марлос
Морено
Мехелен
4-2-3-1
Кортрейк
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Кортрейк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛП
0:2
ТМК
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 15 0.47
Кейперс Уго 13 0.41
Мрабти Керим 10 (2) 0.31
Схоофс Роб 3 0.09
Хайреманс Джеффри 3 0.09
Уолш Сэнди 3 0.09
Дрёйф Ферди 3 0.09
Швед Марьян 2 0.06
Vinicius de Souza Costa 2 0.06
Кайя Онур 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Бейкер Лукас 0 0
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Ван Хоренбек Алек 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 13 (5) 0.39
Гейе Папе Хабиб 5 0.15
Д'Эне Кристоф 3 0.09
Сейнсбери Трент 3 0.09
Вандандриш Кевин 2 0.06
Мбайо Дилан 2 0.06
Шевалье Тедди 2 0.06
Марлос Морено 2 0.06
Беншаиб Амин 2 0.06
Ружо Лукас 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Abdelkahar Kadri 1 0.03
Алиуи Рашид 1 0.03
Бадамоси Мохамед 1 0.03
Billel Messaoudi 1 0.03
Оканси Эрик 1 0.03
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Энен Давид 0 0
Радованович Александар 0 0
Nayel Mehssatou 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 9 1
Схоофс Роб 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Ванлерберге Йорди 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Гуэ Самюэль 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Эне Кристоф 9 0
Палаверса Анте 7 1
Вандандриш Кевин 8 0
Сейнсбери Трент 7 0
Ружо Лукас 7 0
Mathias Fixelles 4 1
Радованович Александар 4 1
Марлос Морено 5 0
Мбайо Дилан 5 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Бадамоси Мохамед 4 0
Девале Жиль 3 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Йонкхеере Михил 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Беншаиб Амин 1 0
Торп Виктор 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
21
20 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
16 Не забивали 20
10
27%
5
24%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
8
22%
7
33%
46-60
7
19%
3
14%
61-75
2
5%
3
14%
76-90

Пропущено

23
23
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
5
22%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
7
30%
6
26%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

21
21
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
1
5%
2
10%
1-15
7
33%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
4
19%
5
24%
76-90

Пропущено

30
20
8 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
11
37%
5
25%
76-90

Забито

58
42
33 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 8
11
19%
7
17%
1-15
10
17%
3
7%
16-30
12
21%
6
14%
31-45
11
19%
10
24%
46-60
8
14%
8
19%
61-75
6
10%
8
19%
76-90

Пропущено

53
43
18 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 24
6
11%
6
14%
1-15
5
9%
9
21%
16-30
7
13%
5
12%
31-45
13
25%
9
21%
46-60
7
13%
5
12%
61-75
15
28%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 1:0 33 19 5 9 54 - 37 62
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Мехелен 32 15 7 10 57 - 54 52
7. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
8. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
9. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 0:1 32 9 11 12 42 - 53 38
12. Кортрейк 33 9 10 14 41 - 45 37
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 33 9 7 17 32 - 61 34
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 33 8 4 21 30 - 68 28
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 17 10 4 3 36 - 24 34
2. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
3. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
4. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 1:0 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 0:1 16 6 4 6 20 - 25 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Остенде 17 5 3 9 19 - 37 18
15. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 1:0 17 10 2 5 25 - 19 32
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
7. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 17 4 6 7 20 - 24 18
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. АХ Лёвен 0:1 16 3 7 6 22 - 28 16
14. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 17 3 1 13 14 - 38 10
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
  • Желтая карточка
    21'
    Палаверса Анте получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Уолш Сэнди бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Беншаиб Амин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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