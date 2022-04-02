Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
5' Желтая карточкаКоолс Дион
0:0
9' Не забитый пенальтиБрюлс Кристиан
45' Желтая карточкаДерейк Тимоти
47' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
0:1
52' ГолКонате Мори
62' Вторая желтая карточкаЯнсенс Вольке
90' Желтая карточкаБойя Франк
0:2
90' ГолРайтц Рокко
Ход матча
5'
9'
0:0
45'
47'
52'
0:1
62'
90'
90'
0:2
93
Гано
Зиньо
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бойя ФранкЗащитник
-
22 Сормо БентЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Arnaud Dony
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Зульте-Варегем
Сент-Трейден
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
26 матчей
57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|17 (3)
|0.52
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.39
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.09
|Кутеса Дерек
|3
|0.09
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.06
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Боссут Сэмми
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|7 (4)
|0.21
|Хара Таити
|7
|0.21
|Хаяси Даити
|6
|0.18
|Конате Мори
|3
|0.09
|Койта Абубакари
|3
|0.09
|Судзуки Юма
|2
|0.06
|Райтц Рокко
|2
|0.06
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Хасиока Даики
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|6
|1
|Бойя Франк
|6
|1
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Юбер Давид
|5
|0
|Думбия Идрисса
|5
|0
|Воссен Йелле
|3
|1
|Дерейк Тимоти
|4
|0
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Коолс Дион
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Dion De Neve
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Янсенс Вольке
|4
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Судзуки Юма
|4
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Шмидт Даниэль
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
15
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
8
35%
4
27%
76-90
Пропущено
32
18
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
1
3%
1
6%
1-15
5
16%
3
17%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
8
25%
3
17%
46-60
8
25%
5
28%
61-75
5
16%
3
17%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
29%
6
27%
76-90
Пропущено
32
24
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
7
22%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
7
22%
5
21%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Забито
44
37
17 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
5
11%
7
19%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
14
32%
10
27%
76-90
Пропущено
64
42
25 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 24
8
13%
5
12%
1-15
7
11%
4
10%
16-30
10
16%
6
14%
31-45
13
20%
8
19%
46-60
15
23%
10
24%
61-75
11
17%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|1:1
|32
|14
|8
|10
|55 - 53
|50
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|1:1
|33
|9
|11
|13
|40 - 43
|38
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|0:1
|33
|9
|6
|18
|30 - 60
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|1:0
|33
|9
|3
|21
|29 - 66
|30
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|2.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|3.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|4.
|Мехелен
|1:1
|17
|9
|5
|3
|34 - 23
|32
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|1:1
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Серен Юнайтед
|1:0
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|15.
|Остенде
|0:1
|17
|5
|2
|10
|17 - 36
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|7.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Кортрейк
|1:1
|17
|4
|7
|6
|19 - 22
|19
|11.
|Мехелен
|1:1
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Остенде
|0:1
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|14.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|1:0
|17
|4
|0
|13
|13 - 36
|12
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3