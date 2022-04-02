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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
0:2
Конец матча

Стадион:
Сент-Трейден
0'
5' Желтая карточка
Коолс Дион
0:0
9' Не забитый пенальти
Брюлс Кристиан
45' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
47' Желтая карточка
Янсенс Вольке
0:1
52' Гол
Конате Мори
62' Вторая желтая карточка
Янсенс Вольке
90' Желтая карточка
Бойя Франк
0:2
90' Гол
Райтц Рокко
90'+6
1
Боссут
Сэмми
24
Плетинкс
Эвауд
76
Дерейк
Тимоти
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
6
Юбер
Давид
16
Сиссако
Абдулайе
5
Коолс
Дион
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
17
Жан-Люк
Домпе
21
Шмидт
Даниэль
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
6
Конате
Мори
4
Хасиока
Даики
27
Лавале
Димитри
44
Брюлс
Кристиан
22
Янсенс
Вольке
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
Зульте-Варегем
3-4-3
Сент-Трейден
3-1-4-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Сент-Трейден

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

26 матчей

57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ТМК
2:3
ПДА
5:1
К
3:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
4:1
К
2:0
ЛП
0:2
ЛП
1:2
ЛП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 17 (3) 0.52
Гано Зиньо 13 (1) 0.39
Жан-Люк Домпе 3 0.09
Кутеса Дерек 3 0.09
Сиссако Абдулайе 2 0.06
Dion De Neve 2 0.06
Сиранни Алессандро 1 0.03
Плетинкс Эвауд 1 0.03
Де Бок Лоренс 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Боссут Сэмми 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 7 (4) 0.21
Хара Таити 7 0.21
Хаяси Даити 6 0.18
Конате Мори 3 0.09
Койта Абубакари 3 0.09
Судзуки Юма 2 0.06
Райтц Рокко 2 0.06
Де Риддер Стив 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Номбе Мбойо 1 0.03
Бауэр Роберт 1 0.03
Лавале Димитри 1 0.03
Балонго Нельсон 1 0.03
Хасиока Даики 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 6 1
Бойя Франк 6 1
Хамфриз Кэмерон 5 1
Де Бок Лоренс 6 0
Юбер Давид 5 0
Думбия Идрисса 5 0
Воссен Йелле 3 1
Дерейк Тимоти 4 0
Сиранни Алессандро 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Коолс Дион 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Сормо Бент 1 0
Dion De Neve 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Янсенс Вольке 4 1
Дуркин Кристофер 5 0
Конате Мори 5 0
Судзуки Юма 4 0
Койта Абубакари 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Шмидт Даниэль 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Какаче Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ван Дессел Стан 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
13%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
8
35%
4
27%
76-90

Пропущено

32
18
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
1
3%
1
6%
1-15
5
16%
3
17%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
8
25%
3
17%
46-60
8
25%
5
28%
61-75
5
16%
3
17%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Пропущено

32
24
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
7
22%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
7
22%
5
21%
61-75
6
19%
6
25%
76-90

Забито

44
37
17 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
5
14%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
5
11%
7
19%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
14
32%
10
27%
76-90

Пропущено

64
42
25 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 24
8
13%
5
12%
1-15
7
11%
4
10%
16-30
10
16%
6
14%
31-45
13
20%
8
19%
46-60
15
23%
10
24%
61-75
11
17%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 1:1 32 14 8 10 55 - 53 50
8. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
9. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 1:1 33 9 11 13 40 - 43 38
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 0:1 33 9 6 18 30 - 60 33
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 1:0 33 9 3 21 29 - 66 30
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
2. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
3. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
4. Мехелен 1:1 17 9 5 3 34 - 23 32
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 1:1 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Серен Юнайтед 1:0 16 5 3 8 16 - 30 18
15. Остенде 0:1 17 5 2 10 17 - 36 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
7. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Кортрейк 1:1 17 4 7 6 19 - 22 19
11. Мехелен 1:1 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Остенде 0:1 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 1:0 17 4 0 13 13 - 36 12
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Брюлс Кристиан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    5'
    Коолс Дион получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трейден онлайн

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