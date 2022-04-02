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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
0:1
7' Гол
Джаллоу Абли
24' Желтая карточка
Козьелло Венсан
31'

Ход матча

7'
0:1
Джаллоу Абли
(Диш Гийом)
22'
Козьелло Венсан
Д'Арпино Максим
 
24'
Козьелло Венсан
 
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Серен Юнайтед
2.25
3.36
3.48
Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
5
Урогиде
Осазе
3
Медли
Зех
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
6
Д'Арпино
Максим
8
Макгихан
Кэмерон
18
Сакамото
Тацухиро
68
Амброз
Тьерри
99
Альбанезе
Алессандро
9
Гейе
Махтар
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
6
Дюрестам
Микаэль
13
Дибала
Кауадио
40
Опаре
Даниэль
44
Сиссе
Ибраима
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
12
Бернье
Антуан
9
Микаутадзе
Жорж
Остенде
3-4-2-1
Серен Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Остенде
Серен Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.33
Амброз Тьерри 5 0.15
Д'Арпино Максим 3 0.09
Якель Фредерик 3 0.09
Бэтцнер Ник 2 0.06
Амаде Альфонс 2 0.06
Роша Кенни 1 0.03
Квасина Марко 1 0.03
Капон Брехт 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Матам Тео Ндика 0 0
Макгихан Кэмерон 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 8 0.24
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.24
Джаллоу Абли 5 0.15
Муандилмаджи Мариус 2 0.06
Gerald Kilota 1 0.03
Бернье Антуан 1 0.03
Fabrice Sambu 1 0.03
Дель Фабро Дарио 1 0.03
Yahya Nadrani 1 0.03
Сиссе Ибраима 0 0
Диш Гийом 0 0
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 9 0
Амаде Альфонс 7 1
Фортес Стивен 4 2
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Макгихан Кэмерон 4 0
Амброз Тьерри 4 0
Роша Кенни 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Д'Арпино Максим 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Капон Брехт 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0
Урогиде Осазе 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 9 0
Yahya Nadrani 7 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Диш Гийом 2 1
Бернье Антуан 3 0
Сами Лахссаини 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Кахбах Матье 1 1
Джаллоу Абли 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Ali Sanogo 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Пропущено

34
35
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
6
18%
1
3%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
7
21%
7
20%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
8
24%
11
31%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
2
15%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
27
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
8
33%
4
15%
76-90

Забито

31
30
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
3
10%
9
30%
31-45
7
23%
8
27%
46-60
7
23%
2
7%
61-75
5
16%
7
23%
76-90

Пропущено

58
62
22 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 36
21 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 25
6
10%
5
8%
1-15
6
10%
13
21%
16-30
10
17%
8
13%
31-45
10
17%
11
18%
46-60
10
17%
10
16%
61-75
16
28%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 33 20 9 4 70 - 37 69
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 1:1 32 14 8 10 55 - 53 50
8. Сент-Трейден 33 14 6 13 39 - 40 48
9. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 1:1 33 9 11 13 40 - 43 38
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 0:1 33 9 6 18 30 - 60 33
15. Зульте-Варегем 33 8 8 17 42 - 66 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 1:0 33 9 3 21 29 - 66 30
18. Беерсхот-Вильрейк 33 4 4 25 33 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
2. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
3. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
4. Мехелен 1:1 17 9 5 3 34 - 23 32
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 16 6 3 7 23 - 23 21
12. Кортрейк 1:1 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 17 5 4 8 23 - 32 19
14. Серен Юнайтед 1:0 16 5 3 8 16 - 30 18
15. Остенде 0:1 17 5 2 10 17 - 36 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 17 4 1 12 16 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 17 11 3 3 36 - 21 36
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Сент-Трейден 17 8 3 6 16 - 17 27
6. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
7. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Кортрейк 1:1 17 4 7 6 19 - 22 19
11. Мехелен 1:1 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Остенде 0:1 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 1:0 17 4 0 13 13 - 36 12
18. Беерсхот-Вильрейк 16 0 3 13 17 - 38 3
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Серен Юнайтед
2.25
3.36
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 0:1 Серен Юнайтед онлайн

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Серен Юнайтед

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