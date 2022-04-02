Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
0:1
7' ГолДжаллоу Абли
24' Желтая карточкаКозьелло Венсан
35' Желтая карточкаПоати Морган
1:1
39' Гол в свои воротаСиссе Ибраима
53' Желтая карточкаГейе Махтар
1:2
55' ГолМикаутадзе Жорж
2:2
90' ПенальтиГейе Махтар
Ход матча
7'
0:1
24'
35'
39'
1:1
53'
55'
1:2
90'
2:2
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Elias Spago
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
История личных встреч
Остенде
Серен Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|12 (2)
|0.36
|Амброз Тьерри
|5
|0.15
|Д'Арпино Максим
|3
|0.09
|Якель Фредерик
|3
|0.09
|Бэтцнер Ник
|2
|0.06
|Амаде Альфонс
|2
|0.06
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Квасина Марко
|1
|0.03
|Капон Брехт
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Макгихан Кэмерон
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|9 (2)
|0.27
|Мазиз Юссеф
|8
|0.24
|Джаллоу Абли
|5
|0.15
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.06
|Gerald Kilota
|1
|0.03
|Бернье Антуан
|1
|0.03
|Fabrice Sambu
|1
|0.03
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.03
|Yahya Nadrani
|1
|0.03
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|10
|0
|Амаде Альфонс
|7
|1
|Фортес Стивен
|4
|2
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Козьелло Венсан
|4
|1
|Танье Антон
|5
|0
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Роша Кенни
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Урогиде Осазе
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|9
|0
|Yahya Nadrani
|7
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Бернье Антуан
|3
|0
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Кахбах Матье
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Ali Sanogo
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
3
16%
1
6%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
37
36
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
7
19%
1
3%
1-15
3
8%
7
19%
16-30
8
22%
7
19%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
6
16%
5
14%
61-75
8
22%
12
33%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 24
2
15%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
27
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
6
25%
7
26%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
8
33%
4
15%
76-90
Забито
32
33
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 16
5
16%
4
12%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
3
9%
10
30%
31-45
7
22%
9
27%
46-60
7
22%
2
6%
61-75
6
19%
7
21%
76-90
Пропущено
61
63
24 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
7
11%
5
8%
1-15
6
10%
13
21%
16-30
11
18%
8
13%
31-45
11
18%
11
17%
46-60
10
16%
10
16%
61-75
16
26%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0
Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|33
|20
|9
|4
|70 - 37
|69
|3.
|Антверпен
|1:0
|33
|19
|5
|9
|54 - 37
|62
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Мехелен
|32
|15
|7
|10
|57 - 54
|52
|7.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|8.
|Сент-Трейден
|33
|14
|6
|13
|39 - 40
|48
|9.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|0:1
|32
|9
|11
|12
|42 - 53
|38
|12.
|Кортрейк
|33
|9
|10
|14
|41 - 45
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|33
|9
|7
|17
|32 - 61
|34
|15.
|Зульте-Варегем
|33
|8
|8
|17
|42 - 66
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|33
|8
|4
|21
|30 - 68
|28
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|33
|4
|4
|25
|33 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|17
|10
|4
|3
|36 - 24
|34
|2.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|3.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|4.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|1:0
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|0:1
|16
|6
|4
|6
|20 - 25
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|17
|5
|4
|8
|23 - 32
|19
|14.
|Остенде
|17
|5
|3
|9
|19 - 37
|18
|15.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|4
|1
|12
|16 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|17
|11
|3
|3
|36 - 21
|36
|3.
|Антверпен
|1:0
|17
|10
|2
|5
|25 - 19
|32
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Сент-Трейден
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|7.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|АХ Лёвен
|0:1
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|14.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|1
|13
|14 - 38
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|0
|3
|13
|17 - 38
|3