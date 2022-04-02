Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
1:0
29' ГолВшолек Павел
45' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
51' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
52' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
52' Желтая карточкаКуцяк Душан
2:0
65' ГолПекхарт Томаш
66' Желтая карточкаТерраццино Марко
2:1
83' ГолЗволински Лукаш
Ход матча
29'
1:0
45'
52'
52'
65'
2:0
66'
79'
83'
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Легия
Лехия Гданьск
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
38 матчей
60.5%
15.8%
23.7%
23 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.9%
55.3%
15.8%
11 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
52.6%
23.7%
23.7%
20 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|7 (1)
|0.26
|Вшолек Павел
|4
|0.15
|Ветеска Матеуш
|4
|0.15
|Мучи Эрнест
|4
|0.15
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.11
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Эмрели Махир
|2
|0.07
|Жозуэ Филипе
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Холовня Матеуш
|1
|0.04
|Навроцкий Майк
|1
|0.04
|Харатин Игорь
|1
|0.04
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9
|0.33
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.22
|Дурмуш Илкай
|4
|0.15
|Терраццино Марко
|4
|0.15
|Гаёс Мацей
|3
|0.11
|Кубицки Ярослав
|2
|0.07
|Жуковски Матеуш
|2
|0.07
|Конрадо
|1
|0.04
|Kacper Sezonienko
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Калузиньски Якуб
|1
|0.04
|Клеменс Кристиан
|1
|0.04
|Налепа Михал
|1
|0.04
|Filip Koperski
|1
|0.04
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|9
|0
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Енджейчик Артур
|7
|0
|Младенович Филип
|5
|1
|Йоханссон Маттиас
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|6
|0
|Лопеш Рафаэл
|4
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Росолек Мацей
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|9
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Терраццино Марко
|3
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
7
37%
5
33%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
7
33%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
8
38%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
3
27%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
2
18%
76-90
Забито
30
36
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
3%
3
8%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
10
33%
9
25%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
5
17%
10
28%
76-90
Пропущено
36
32
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
3
8%
4
13%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
9
25%
6
19%
31-45
8
22%
5
16%
46-60
3
8%
9
28%
61-75
9
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|27
|16
|8
|3
|53 - 22
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|1:2
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|2:1
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|12.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|13.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|14.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|26
|5
|8
|13
|27 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|1:2
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|2:1
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|16.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|1:2
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|2:1
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7