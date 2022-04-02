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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
2:1
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
29' Гол
Вшолек Павел
45' Желтая карточка
Енджейчик Артур
51' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
52' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
52' Желтая карточка
Куцяк Душан
2:0
65' Гол
Пекхарт Томаш
66' Желтая карточка
Терраццино Марко
2:1
83' Гол
Зволински Лукаш
90'+8
15
Штребингер
Ричард
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
76
Клеменс
Кристиан
88
Калузиньски
Якуб
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
Легия
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Легия
Лехия Гданьск

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

38 матчей

60.5%
15.8%
23.7%
23 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.9%
55.3%
15.8%
11 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

52.6%
23.7%
23.7%
20 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
ЭГА
0:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:2
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:1
Э
1:3
К
4:1
ЭГА
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
2:1
К
4:0
К
0:1
Э
0:3
Э
2:3
Э
2:0
OE
2:3
OE
3:0
К
0:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 7 (1) 0.26
Вшолек Павел 4 0.15
Ветеска Матеуш 4 0.15
Мучи Эрнест 4 0.15
Лопеш Рафаэл 3 0.11
Росолек Мацей 2 0.07
Эмрели Махир 2 0.07
Жозуэ Филипе 1 0.04
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Холовня Матеуш 1 0.04
Навроцкий Майк 1 0.04
Харатин Игорь 1 0.04
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 0.33
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.22
Дурмуш Илкай 4 0.15
Терраццино Марко 4 0.15
Гаёс Мацей 3 0.11
Кубицки Ярослав 2 0.07
Жуковски Матеуш 2 0.07
Конрадо 1 0.04
Kacper Sezonienko 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Калузиньски Якуб 1 0.04
Клеменс Кристиан 1 0.04
Налепа Михал 1 0.04
Filip Koperski 1 0.04
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 9 0
Жозуэ Филипе 6 1
Енджейчик Артур 7 0
Младенович Филип 5 1
Йоханссон Маттиас 6 0
Ветеска Матеуш 6 0
Лопеш Рафаэл 4 1
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Росолек Мацей 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 9 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 6 0
Конрадо 5 0
Kacper Sezonienko 4 0
Терраццино Марко 3 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
7
33%
5
31%
31-45
2
10%
5
31%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
1
6%
8
35%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
8
38%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
3
27%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Забито

32
37
17 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
3%
3
8%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
10
31%
9
24%
31-45
5
16%
8
22%
46-60
5
16%
2
5%
61-75
5
16%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

37
34
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
3
8%
4
12%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
9
24%
6
18%
31-45
8
22%
5
15%
46-60
3
8%
10
29%
29%
61-75
10
27%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0
Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
12. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 26 5 8 13 27 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
16. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Вшолек Павел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Легия 2:1 Лехия Гданьск онлайн

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