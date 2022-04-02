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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
0:4
Второй тайм: 75'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
10' Гол
Форнальчик Мариуш
12' Желтая карточка
Tomasz Midzierski
0:2
19' Гол
Гросицки Камил
0:3
65' Гол
Захович Лука
0:4
69' Гол
Журавски Мачей
75'
33
Гостомски
Мацей
20
Рыманяк
Бартош
32
Де
Амо
Хонатан
2
Tomasz
Midzierski
3
Leandro
VIII
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
6
Гол
Януш
17
Lukasz
Szramowski
22
Serhij
Krykun
77
Гаска
Дамиан
18
Bartosz
Spiaczka
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Пажишек
Пётр
Гурник Ленчна
4-4-1-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Погонь Щецин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:1
Э
4:2
ПЛ
0:1
FL
4:0
FL
3:3
FL
1:3
FL
0:3
FL
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.37
Гаска Дамиан 5 0.19
Гол Януш 3 0.11
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.07
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.04
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 8 0.3
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.22
Гросицки Камил 5 0.19
Кухарчик Михал 5 0.19
Дрыгас Камил 5 (3) 0.19
Салес Жеан Карлос 3 0.11
Козловски Кацпер 3 0.11
Бичахчян Ваан 3 0.11
Триантафиллопулос Константинос 3 0.11
Форнальчик Мариуш 2 0.07
Журавски Мачей 2 0.07
Бартковски Якуб 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.04
Пажишек Пётр 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 7 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Щесняк Криспин 4 1
Szymon Drewniak 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гаска Дамиан 3 0
Serhij Krykun 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 6 0
Дабровски Дамьян 6 0
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
9%
5
31%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Пропущено

23
9
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
3
13%
6
67%
76-90

Забито

13
32
10 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
15%
3
9%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
5
38%
5
16%
31-45
1
8%
8
25%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
2
15%
8
25%
76-90

Пропущено

21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
5
24%
1
7%
76-90

Забито

24
48
15 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
3
13%
8
17%
1-15
4
17%
5
10%
16-30
8
33%
7
15%
31-45
1
4%
11
23%
46-60
2
8%
5
10%
61-75
6
25%
12
25%
76-90

Пропущено

44
23
23 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 17
7
16%
0
0%
1-15
8
18%
4
17%
16-30
8
18%
4
17%
31-45
7
16%
4
17%
46-60
6
14%
4
17%
61-75
8
18%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0
Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4:0 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 0:4 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 26 5 8 13 27 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 4:0 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
16. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 0:4 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 4:0 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 0:4 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Томаш Мидзерски получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Форнальчик Мариуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Погонь Щецин
6.30
3.94
1.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:4 Погонь Щецин онлайн

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Гурник Ленчна
Погонь Щецин

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