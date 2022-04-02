Польша: Экстракласса 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Горник
0:1
10' ГолФорнальчик Мариуш
12' Желтая карточкаTomasz Midzierski
0:2
19' ГолГросицки Камил
0:3
65' ГолЗахович Лука
0:4
69' ГолЖуравски Мачей
77' Желтая карточкаБартковски Якуб
81' Желтая карточкаЩесняк Криспин
Ход матча
10'
19'
0:2
65'
0:3
69'
0:4
77'
81'
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Гурник Ленчна
Погонь Щецин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.37
|Гаска Дамиан
|5
|0.19
|Гол Януш
|3
|0.11
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.07
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.04
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|8
|0.3
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.22
|Гросицки Камил
|5
|0.19
|Кухарчик Михал
|5
|0.19
|Дрыгас Камил
|5 (3)
|0.19
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.11
|Козловски Кацпер
|3
|0.11
|Бичахчян Ваан
|3
|0.11
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.11
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Журавски Мачей
|2
|0.07
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.04
|Пажишек Пётр
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|7
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Гаска Дамиан
|3
|0
|Serhij Krykun
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|6
|0
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
9%
6
30%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
4
36%
4
20%
76-90
Пропущено
27
9
13 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
3
11%
6
67%
76-90
Забито
13
32
10 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
15%
3
9%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
5
38%
5
16%
31-45
1
8%
8
25%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
2
15%
8
25%
76-90
Пропущено
21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
5
24%
1
7%
76-90
Забито
24
52
15 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 21
11 Не забивали 4
3
13%
9
17%
1-15
4
17%
6
12%
16-30
8
33%
7
13%
31-45
1
4%
11
21%
46-60
2
8%
7
13%
61-75
6
25%
12
23%
76-90
Пропущено
48
23
25 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 17
8
17%
0
0%
1-15
9
19%
4
17%
16-30
8
17%
4
17%
31-45
7
15%
4
17%
46-60
8
17%
4
17%
61-75
8
17%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0
Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|27
|16
|8
|3
|53 - 22
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|1:2
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|2:1
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|12.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|13.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|14.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|26
|5
|8
|13
|27 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|1:2
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|2:1
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|16.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|1:2
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|2:1
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7