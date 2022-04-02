Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
0:1
27' Гол в свои воротаИванов Роберт
0:2
75' ГолИви Лопес
78' Желтая карточкаЛуиш Мигел
87' Желтая карточкаШелонговски Даниэль
Ход матча
27'
0:1
75'
0:2
78'
16
Луиш
Мигел
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
73
Шкурин
Илья
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
73 Шкурин ИльяНападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Варта Познань
Ракув
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|7
|0.26
|Луиш Мигел
|3
|0.11
|Гжесик Ян
|3
|0.11
|Кастаньеда Франк
|3
|0.11
|Коррин Милан
|2
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Тралка Лукаш
|1
|0.04
|Лис Адриан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Кузимски Матеуш
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Konrad Matuszewski
|1
|0.04
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|15 (6)
|0.56
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.26
|Гутковский Владислав
|6
|0.22
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.11
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.07
|Нивулис Анджей
|2
|0.07
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.07
|Папаниколау Яннис
|1
|0.04
|Лидерман Бен
|1
|0.04
|Рундич Милан
|1
|0.04
|Стургеон Фабиу
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Арсенич Зоран
|1
|0.04
|Длугош Виктор
|1
|0.04
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.04
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|6
|0
|Кьельб Якуб
|4
|1
|Иванов Роберт
|5
|0
|Папо Джейсон
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|7
|2
|Петрашек Томаш
|8
|0
|Тудор Фран
|7
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Кун Патрик
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арак Якуб
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
38%
4
21%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
3
23%
3
16%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Забито
14
27
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
2
7%
1-15
5
36%
3
11%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
1
7%
7
26%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
4
29%
9
33%
76-90
Пропущено
14
11
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
27
46
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
1
4%
3
7%
1-15
7
26%
6
13%
16-30
1
4%
4
9%
31-45
6
22%
11
24%
46-60
5
19%
10
22%
61-75
7
26%
12
26%
76-90
Пропущено
30
27
9 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
1
3%
3
11%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
6
20%
8
30%
30%
61-75
8
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2
Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4:0
|27
|16
|8
|3
|53 - 22
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|13.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|14.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|0:4
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|26
|5
|8
|13
|27 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|4:0
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|8.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|16.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|0:4
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|4:0
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|0:4
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7