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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:2
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
0:1
27' Гол в свои ворота
Иванов Роберт
0:2
75' Гол
Иви Лопес
78' Желтая карточка
Луиш Мигел
87' Желтая карточка
Шелонговски Даниэль
90'+3
1
Лис
Адриан
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
21
Купчак
Матеуш
3
Кьельб
Якуб
16
Луиш
Мигел
7
Кастаньеда
Франк
22
Konrad
Matuszewski
12
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
22
Сореску
Деян
66
Папаниколау
Яннис
88
Гвилия
Валериане
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
73
Шкурин
Илья
11
Иви
Лопес
Варта Познань
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Варта Познань
Ракув

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:2
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 7 0.26
Луиш Мигел 3 0.11
Гжесик Ян 3 0.11
Кастаньеда Франк 3 0.11
Коррин Милан 2 0.07
Иванов Роберт 1 0.04
Тралка Лукаш 1 0.04
Лис Адриан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Кузимски Матеуш 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Konrad Matuszewski 1 0.04
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 15 (6) 0.56
Вдовяк Матеуш 7 0.26
Гутковский Владислав 6 0.22
Цебуля Марчин 3 (1) 0.11
Тудор Фран 2 (1) 0.07
Нивулис Анджей 2 0.07
Мусёлик Себастьян 2 0.07
Папаниколау Яннис 1 0.04
Лидерман Бен 1 0.04
Рундич Милан 1 0.04
Стургеон Фабиу 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Арсенич Зоран 1 0.04
Длугош Виктор 1 0.04
Полетанович Марко 1 (1) 0.04
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 6 0
Кьельб Якуб 4 1
Иванов Роберт 5 0
Папо Джейсон 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Гжесик Ян 3 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Копчински Михал 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Шелонговски Даниэль 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 7 2
Петрашек Томаш 8 0
Тудор Фран 7 0
Нивулис Анджей 5 0
Арсенич Зоран 4 0
Лидерман Бен 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Кун Патрик 3 0
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Арак Якуб 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
38%
4
21%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
3
23%
3
16%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Забито

14
27
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
2
7%
1-15
5
36%
3
11%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
1
7%
7
26%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
4
29%
9
33%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

27
46
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
1
4%
3
7%
1-15
7
26%
6
13%
16-30
1
4%
4
9%
31-45
6
22%
11
24%
46-60
5
19%
10
22%
61-75
7
26%
12
26%
76-90

Пропущено

30
27
9 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
1
3%
3
11%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
6
20%
8
30%
30%
61-75
8
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2
Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4:0 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 0:4 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 26 5 8 13 27 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 4:0 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
16. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 0:4 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 4:0 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 0:4 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Иванов Роберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 0:2 Ракув онлайн

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