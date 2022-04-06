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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Велес Москва
0:0
Первый тайм: 2'
СКА-Хабаровск
0' 2'
Прогнозы 110
Велес Москва 24.5% (27)
X 50.9% (56)
СКА-Хабаровск 24.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
2.99
3.05
2.64
Все Коэффициенты
Новости
Велес Москва
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Велес Москва
СКА-Хабаровск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
1:1
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 12 (2) 0.4
Кабахидзе Владимир 4 0.13
Бацуев Аюб 3 0.1
Лопатин Даниил 3 0.1
Кертанов Константин 2 0.07
Саркисян Геворк 2 0.07
Ежков Данила 2 0.07
Тарасов Дмитрий 1 0.03
Смит Ариагнер 1 0.03
Тарасов Николай 1 0.03
Вульфов Александр 1 0.03
Майга Мамаду 1 0.03
Абдуллахи Квари 1 0.03
Стаменкович Филип 1 0.03
Джикия Темур 1 (1) 0.03
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 13 (7) 0.43
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.3
Алиев Камран 3 0.1
Барков Дмитрий 2 0.07
Мануйлов Роман 2 0.07
Фомин Денис 2 0.07
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 8 1
Осипов Александр 6 2
Тарасов Николай 4 2
Кертанов Константин 6 0
Кахидзе Александр 5 0
Абдуллахи Квари 3 1
Смит Ариагнер 4 0
Вульфов Александр 4 0
Майга Мамаду 4 0
Макеев Евгений 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Стаменкович Филип 3 0
Джикия Темур 1 1
Митришев Магомед 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Галоян Артур 2 0
Прищепа Дмитрий 2 0
Ежков Данила 2 0
Мальцев Руслан 2 0
Коротков Александр 1 0
Самылин Алексей 1 0
Денилханов Мурсалин 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 9 0
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Иллой-Айет Эммерсон 5 1
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Мануйлов Роман 6 0
Андямов Валентин 4 1
Барков Дмитрий 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Смирнов Александр 3 0
Гащенков Михаил 3 0
Алиев Камран 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
5
23%
2
13%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
7
41%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
5
33%
4
16%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
20%
10
40%
76-90

Пропущено

14
12
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
6
43%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Забито

37
40
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
9
24%
2
5%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
7
19%
5
13%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
6
16%
13
33%
76-90

Пропущено

36
29
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
4
11%
5
17%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
8
22%
5
17%
46-60
5
14%
1
3%
61-75
6
17%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2
Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 31 21 2 8 51 - 25 65
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 30 14 13 3 54 - 33 55
3. Факел Заявка 30 16 5 9 46 - 29 53
4. Алания Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
5. Енисей Заявка 31 15 5 11 47 - 44 50
6. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 31 14 8 9 39 - 30 50
7. Нефтехимик Заявка 31 14 7 10 47 - 32 49
8. Акрон 0:0 Заявка 31 13 9 9 34 - 31 48
9. Балтика Заявка 31 11 13 7 41 - 26 46
10. Спартак-2 Заявка 31 14 4 13 38 - 46 46
11. Велес Москва 0:0 Заявка 31 13 5 13 37 - 36 44
12. Краснодар-2 Заявка 31 12 6 13 34 - 38 42
13. Томь 0:0 Заявка 31 10 8 13 42 - 50 38
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 31 8 12 11 30 - 36 36
15. ФК Кубань 0:0 Заявка 31 9 7 15 31 - 42 34
16. КАМАЗ 0:1 Заявка 30 8 10 12 25 - 30 34
17. Волгарь Заявка 31 9 6 16 23 - 33 33
18. Ротор 1:0 Заявка 31 6 12 13 28 - 43 30
19. Текстильщик 1:0 Заявка 31 5 8 18 26 - 53 23
20. Металлург Липецк 0:1 Заявка 30 6 3 21 22 - 61 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон 0:0 Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Торпедо Москва 0:0 Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
7. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
8. Велес Москва 0:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 21 28
9. Енисей Заявка 14 8 3 3 24 - 17 27
10. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
11. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
12. Томь 0:0 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
14. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
15. КАМАЗ 0:1 Заявка 16 6 4 6 19 - 17 22
16. Текстильщик 1:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 24 18
17. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
18. ФК Кубань 0:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 28 15
19. Ротор 1:0 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк 0:1 Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
6. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
7. Спартак-2 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
8. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
9. ФК Кубань 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
10. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 17 4 7 6 14 - 18 19
11. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
12. Ротор 1:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
13. Велес Москва 0:0 Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
14. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
15. Акрон 0:0 Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
17. Томь 0:0 Заявка 15 3 4 8 22 - 29 13
18. КАМАЗ 0:1 Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 15 3 0 12 12 - 37 9
20. Текстильщик 1:0 Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 1'
    "Велес" в тёмно-голубой форме, "СКА-Хабаровск" весь в белом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Всем здравствуйте! "Велес" и "СКА-Хабаровск" встретятся в 31-м туре ФНЛ, текстовую онлайн-трансляцию этого матча проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 110
Велес Москва 24.5% (27)
X 50.9% (56)
СКА-Хабаровск 24.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
2.99
3.05
2.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Велес Москва 0:0 СКА-Хабаровск онлайн

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Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 СКА-Хабаровск

Исход игры
Велес Москва
24.8% (27)
Ничья
51.4% (56)
СКА-Хабаровск
23.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
21.57% (22)
Меньше
78.43% (80)
Обе команды забьют
Да
70.59% (72)
Нет
29.41% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (50)
0:1 СКА-Хабаровск
11% (12)
1:0 Велес Москва
11% (12)
2:1 Велес Москва
9.2% (10)
1:2 СКА-Хабаровск
6.4% (7)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:0 Велес Москва
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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СКА-Хабаровск

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