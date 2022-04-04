РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Велес Москва
СКА-Хабаровск
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|12 (2)
|0.4
|Кабахидзе Владимир
|4
|0.13
|Бацуев Аюб
|3
|0.1
|Лопатин Даниил
|3
|0.1
|Кертанов Константин
|2
|0.07
|Саркисян Геворк
|2
|0.07
|Ежков Данила
|2
|0.07
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.03
|Смит Ариагнер
|1
|0.03
|Тарасов Николай
|1
|0.03
|Вульфов Александр
|1
|0.03
|Майга Мамаду
|1
|0.03
|Абдуллахи Квари
|1
|0.03
|Стаменкович Филип
|1
|0.03
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.03
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|13 (7)
|0.43
|Гонгадзе Георгий
|9 (1)
|0.3
|Алиев Камран
|3
|0.1
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Мануйлов Роман
|2
|0.07
|Фомин Денис
|2
|0.07
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Булия Эдуард
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|8
|1
|Осипов Александр
|6
|2
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|6
|0
|Кахидзе Александр
|5
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|1
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Вульфов Александр
|4
|0
|Майга Мамаду
|4
|0
|Макеев Евгений
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Стаменкович Филип
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Митришев Магомед
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Прищепа Дмитрий
|2
|0
|Ежков Данила
|2
|0
|Мальцев Руслан
|2
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
|Денилханов Мурсалин
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Денис
|9
|0
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Иллой-Айет Эммерсон
|5
|1
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Мануйлов Роман
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Барков Дмитрий
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Смирнов Александр
|3
|0
|Гащенков Михаил
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Цаллагов Дзамболат
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Левицкий Денис
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
5
23%
2
13%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Пропущено
22
17
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
7
41%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
5
33%
4
16%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
20%
10
40%
76-90
Пропущено
14
12
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
6
43%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Забито
37
40
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
9
24%
2
5%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
7
19%
5
13%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
6
16%
13
33%
76-90
Пропущено
36
29
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
4
11%
5
17%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
6
17%
4
14%
31-45
8
22%
5
17%
46-60
5
14%
1
3%
61-75
6
17%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2
Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|49 - 24
|62
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|54 - 33
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|46 - 27
|53
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|64 - 38
|52
|5.
|Енисей
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|46 - 42
|50
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|47 - 30
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|34 - 31
|47
|9.
|Балтика
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|38 - 26
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|37 - 36
|43
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|36 - 46
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|32 - 38
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 50
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|25 - 29
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 35
|33
|16.
|Волгарь
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|22 - 31
|33
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 60
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|25 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|5.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|7.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|8.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Велес Москва - СКА-Хабаровск
Исход игры
Велес Москва
21.2% (7)
Ничья
60.6% (20)
СКА-Хабаровск
18.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (9)
Меньше
72.73% (24)
Обе команды забьют
Да
78.79% (26)
Нет
21.21% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.5% (17)
1:2 СКА-Хабаровск
12.1% (4)
2:1 Велес Москва
12.1% (4)
1:0 Велес Москва
9.1% (3)
0:0 Ничья
6.1% (2)
0:1 СКА-Хабаровск
6.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!