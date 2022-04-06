В предстоящей битве сыграют двое претендентов на повышение в классе. Лидеру будет очень сложно в этой... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.19
|Саная Анзор
|5 (3)
|0.16
|Зотов Александр
|4
|0.13
|Окладников Андрей
|4
|0.13
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.13
|Кичин Валерий
|4 (4)
|0.13
|Раздорских Никита
|3
|0.1
|Иванов Егор
|2
|0.06
|Марков Николай
|2
|0.06
|Лапшов Иван
|2
|0.06
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.06
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Молтенинов Илья
|1
|0.03
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.39
|Сычевой Владимир
|5
|0.16
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.13
|Ковалёв Юрий
|3
|0.1
|Прудников Николай
|3
|0.1
|Титков Николай
|3 (2)
|0.1
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Обухов Владимир
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|6
|2
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Зотов Александр
|7
|0
|Феррейра Херман
|7
|0
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Иванов Егор
|5
|0
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Канаплин Александр
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|10
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|31
|20
|3
|8
|50 - 25
|63
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|54 - 33
|54
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|30
|16
|6
|8
|46 - 27
|54
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|64 - 38
|52
|5.
|Енисей
|1:1 Заявка
|31
|15
|6
|10
|47 - 43
|51
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|7.
|Нефтехимик
|0:2 Заявка
|31
|14
|7
|10
|47 - 32
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|34 - 31
|47
|9.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|31
|13
|5
|13
|36 - 46
|44
|10.
|Балтика
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|38 - 26
|43
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|37 - 36
|43
|12.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|13.
|Томь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 50
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|25 - 29
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|31
|7
|13
|11
|28 - 35
|34
|16.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|31
|9
|7
|15
|22 - 31
|34
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 60
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|25 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Енисей
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 16
|28
|7.
|Нефтехимик
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|10.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|11.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|12.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 17
|23
|13.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 15
|20
|16.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Енисей
|1:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|4.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|5.
|Нефтехимик
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Факел
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 18
|21
|8.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|9.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 16
|19
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|13.
|Краснодар-2
|2:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5