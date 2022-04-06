Масловский с левого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Оренбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Фамейе из центра поля выполнил передачу на ход Коряну по центру, Аршак забрался в небольшой офсайд.

Обухов попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, Бевеев грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Окладников!!! Кичин из центра поля выполнил передачу на ход Молтенинову по левому флангу, Илья в свою очередь продвинулся к штрафной площади и выполнил хорошую подачу в центр штрафной, а Окладников головой пробил точно в левый угол ворот, Кеняйкин был бессилен.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Енисей", чтобы наконец-то наладить реализацию своих моментов и попытаться как-минимум отыграться на домашнем поле. "Оренбург" в свою очередь наверняка продолжит по большей часть играть через забросы по флангам и в центр на Фамейе, это работает не очень хорошо, но гол гости таким образом всё же забили, а значит, тактика имеет право на существование.

В составе "Енисея" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Канаплина на поле вышел Илья Молтенинов.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на выезде переигрывает "Енисей" с минимальным счётом. При этом команда Вадима Гаранина временами на своём поле играет даже лучше, но ей никак не удаётся реализовывать свои момент, что как раз и сказывается на счёте.

45' Угловой у ворот "Оренбурга". Иванов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Феррейра головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

44' АВТОГ-О-О-О-Л! 0:1!!! Печенин убежал в штрафную площадь по правому флангу, а затем Кирилл выполнил передачу в центр штрафной на Фамейе, Кичин при попытке прервать передачу сыграл неудачно и срезал мяч точно в левый угол собственных ворот.

43' Зотов при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Канаплиным, далее Александр выполнил подачу к правому углу вратарской, Окладников в прыжке головой не смог попасть в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

42' Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч против "Кубани".

41' Зотов со стандарта выполнил заброс в центр к линии вратарской на Кичина, Кеняйкин прочитал момент и грамотно перехватил мяч за счёт своевременного выхода из ворот.

40' Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Зотова.

39' Эктов из центра поля выполнил заброс на ход Фамейе по центру. Джоэль продолжает залезать в офсайды.

38' Корян получил передачу из центра поля на ход по левой половине поля, Аршак вошёл в штрафную площадь и сам решил пробить в правый угол ворот, а не катить в центр на Фамейе, удар получился не самым лучшим, в итоге Опарин в прыжке спас свою команду.

37' Обухов попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, Кичин очень хорошо отработал в обороне и перехватил мяч.

36' Эктов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Фамейе к радиусу штрафной площади, форвард "Оренбурга" опять оказался в офсайде.

35' Зотов потерял мяч в центре поля, сразу же после этого Корян убежал в штрафную площадь по центру, где его уже нагнал Феррейра, а затем мяч забрал Опарин.

34' Иванов с углового опасно закрутил мяч на ближнюю штангу, Фамейе грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч на левый фланг.

33' Угловой у ворот "Оренбурга". Зотов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Обухов выбил мяч в радиус штрафной площади, оттуда Раздорских в касание пробил по воротам, мяч полетел с отскоком от газона, Гойкович, который был в центре штрафной площади, не стал рисковать и головой отправил мяч на повторный корнер.

32' Эктов прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Александр пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

31' Бевеев подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади и сразу же пробил по воротам, Полуяхтов грамотно бросился под мяч и в итоге он улетел в аут.

30' Шакуро прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Окладников пробил головой в ближний угол ворот, мяч попал в Печенина, который и играл по форварду "Енисея".

29' Эктов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил подачу в центр штрафной площади, Корян головой пробил по воротам на исполнение, Бевеев, который был у линии вратарской, спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.

28' Из глубины поля последовал очередной заброс на ход Фамейе, Джоэль отрывался от Феррейры, но тут уже Опарин удачно сыграл за пределами штрафной площади, Михаил выбил мяч в аут.

27' Эктов и Миронов решили разыграть угловой между собой, затем с правого фланга Алексей выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у игрока "Оренбурга" и ушёл за лицевую линию поля.

26' Из глубины поля последовал хороший заброс на ход Фамейе по правой половине поля, Джоэль вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Феррейрой и Кичиным форвард "Оренбурга" заработал угловой.

25' Обухов в центре поля нарушил правила против Канаплина. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

24' Фамейе слишком активно боролся за мяч на половине поля "Енисея", правила были нарушены против Феррейры.

23' Зотов с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Окладников зацепился за мяч, но под давлением Гойковича Андрей не смог заработать даже угловой в данной ситуации.

22' Корян перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Енисея", правила были нарушены против Бевеева.

21' Шакуро вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Павел немного "завозился" с мячом и в итоге нарушил правила против Миронова.

20' Шакуро с левого фланга попытался выполнить заброс к штрафной площади "Оренбурга", Миронов накрыл Павла, мяч в итоге улетел в аут.

19' Аюпов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, игроки "Енисея" сыграли внимательно и перехватили мяч.

18' Шакуро с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кеняйкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Зотов с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Шакуро в касание отправил мяч к правой штанге, совсем немного не хватило Канаплину, чтобы в падении завершить момент ударом по воротам.

16' Капленко в центре поля нарушил правила против Иванова. Игроки "Енисея" довольно быстро разыграли стандарт.

15' Из центра поля последовал заброс на ход Фамейе по правой половине поля, вновь Джоэль забрался в офсайд.

14' Зотов с левой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Окладников в борьбе с Гойковичем не смог зацепиться за мяч.

13' Поднялся Фамейе после паузы, всё нормально с форвардом "Оренбурга", готов Джоэль продолжить матч.

12' Фамейе при этом по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, Кичин получив мяч от Опарина выбил его в аут.

11' Кичин у линии своей штрафной площади на правой половине поля при игре в подкате зацепил Фамейе, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше.

10' Ланин в центре поля нарушил правила против Аюпова. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Канаплин ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но при обыгрыше Печенина Александр слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем уже правила были нарушены против Полуяхтова.

8' Корян прошёл вперёд по левой половине поля и затем Аршак выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Печенину, Опарин вовремя выбежал из ворот и перехватил мяч.

7' Эктов из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Фамейе, форвард "Оренбурга" оказался в офсайде.

6' Кеняйкин не очень удачно ввёл мяч в игру из штрафной площади, Зотов перехватил мяч на половине поля "Оренбурга", далее Александр выполнил передачу на ход Окладникову по левой половине поля, Андрей пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

5' Зотов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил неплохой заброс на правый угол штрафной площади, игроки "Енисея" не поняли друг друга, в итоге мяч при игре на выходе забрал Кеняйкин.

4' Зотов со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Кеняйкин, мяч пролетел рядом со штангой.

3' Эктов в борьбе за мяч на левой половине поля у своей штрафной площади невольно подыграл себе рукой. "Енисей" заработал очень опасный стандарт.

2' "Енисей" пока ещё играет домашние матчи в манеже, быть этот фактор поможет сегодня красноярскому клубу набрать важные очки в битве с "Оренбургом".