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РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Енисей
1:1
Второй тайм: 52'
Оренбург
0'
35' Желтая карточка
Гойкович Ренато
0:1
39' Гол в свои ворота
Кичин Валерий
1:1
48' Гол
Окладников Андрей
52'

Ход матча

35'
 
Гойкович Ренато
39'
0:1
Кичин Валерий
46'
Молтенинов Илья
Канаплин Александр
 
46'
Масловский Александр
Шакуро Павел
 
48'
Окладников Андрей
1:1
Прогнозы 111
Енисей 27% (30)
X 40.5% (45)
Оренбург 32.4% (36)
0
выиграет Енисей, со счетом 2:1
В предстоящей битве сыграют двое претендентов на повышение в классе. Лидеру будет очень сложно в этой... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Оренбург
3.31
3.24
2.29
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Енисей
Оренбург

История личных встреч

Енисей
Оренбург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
1:2
ФПД
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ФПД
1:0
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ФПД
1:1
ФПД
1:1
ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
2:2
ПД
1:1
ФПД
0:2
ФПД
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.19
Саная Анзор 5 (3) 0.16
Зотов Александр 4 0.13
Окладников Андрей 4 0.13
Комков Михаил 4 (1) 0.13
Кичин Валерий 4 (4) 0.13
Раздорских Никита 3 0.1
Иванов Егор 2 0.06
Марков Николай 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Молтенинов Илья 1 0.03
Глушков Никита Андреевич 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.39
Сычевой Владимир 5 0.16
Миронов Алексей 4 (1) 0.13
Ковалёв Юрий 3 0.1
Прудников Николай 3 0.1
Титков Николай 3 (2) 0.1
Сиваков Михаил 2 0.06
Обухов Владимир 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 6 2
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Зотов Александр 7 0
Феррейра Херман 7 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Иванов Егор 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Канаплин Александр 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 10 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 6 0
Фамейе Джоэль 6 0
Титков Николай 6 0
Капленко Кирилл 5 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Бидловский Давид 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
7
30%
7
33%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
33%
6
43%
76-90

Забито

23
29
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
16 Не забивали 16
2
9%
6
21%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
5
22%
1
3%
61-75
6
26%
7
24%
76-90

Пропущено

27
9
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
22%
16-30
5
19%
3
33%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
5
19%
1
11%
61-75
7
26%
1
11%
76-90

Забито

46
50
16 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 21
4 Не забивали 5
3
7%
7
14%
1-15
5
11%
9
18%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
6
13%
8
16%
46-60
11
24%
3
6%
61-75
13
28%
14
28%
76-90

Пропущено

42
23
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
5
12%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
5
12%
2
9%
46-60
5
12%
5
22%
61-75
12
29%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1
Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3
Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:1 Заявка 31 20 3 8 50 - 25 63
2. Торпедо Москва Заявка 29 14 12 3 54 - 33 54
3. Факел 0:0 Заявка 30 16 6 8 46 - 27 54
4. Алания Заявка 30 15 7 8 64 - 38 52
5. Енисей 1:1 Заявка 31 15 6 10 47 - 43 51
6. СКА-Хабаровск Заявка 30 14 7 9 39 - 30 49
7. Нефтехимик 0:2 Заявка 31 14 7 10 47 - 32 49
8. Акрон Заявка 30 13 8 9 34 - 31 47
9. Спартак-2 0:0 Заявка 31 13 5 13 36 - 46 44
10. Балтика Заявка 30 10 13 7 38 - 26 43
11. Велес Москва Заявка 30 13 4 13 37 - 36 43
12. Краснодар-2 2:0 Заявка 31 12 6 13 34 - 38 42
13. Томь Заявка 30 10 7 13 42 - 50 37
14. КАМАЗ Заявка 29 8 10 11 25 - 29 34
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 31 7 13 11 28 - 35 34
16. Волгарь 0:0 Заявка 31 9 7 15 22 - 31 34
17. ФК Кубань Заявка 30 9 6 15 31 - 42 33
18. Ротор Заявка 30 5 12 13 27 - 43 27
19. Металлург Липецк Заявка 29 6 3 20 22 - 60 21
20. Текстильщик Заявка 30 4 8 18 25 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:1 Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Енисей 1:1 Заявка 14 8 4 2 24 - 16 28
7. Нефтехимик 0:2 Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
8. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
9. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
10. Краснодар-2 2:0 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
11. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
12. Спартак-2 0:0 Заявка 16 6 5 5 17 - 17 23
13. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
14. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 15 4 8 3 14 - 15 20
16. Волгарь 0:0 Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Енисей 1:1 Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
3. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
4. Оренбург 1:1 Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
5. Нефтехимик 0:2 Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
6. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7. Факел 0:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 18 21
8. Спартак-2 0:0 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
9. Волгарь 0:0 Заявка 16 5 4 7 13 - 16 19
10. ФК Кубань Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
13. Краснодар-2 2:0 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
14. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
16. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • 53'
    Иванов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Окладников!!! Кичин из центра поля выполнил передачу на ход Молтенинову по левому флангу, Илья в свою очередь продвинулся к штрафной площади и выполнил хорошую подачу в центр штрафной, а Окладников головой пробил точно в  левый угол ворот, Кеняйкин был бессилен. 
  • 51'
    Обухов попытался войти в  штрафную площадь по левой половине поля, Бевеев грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    50'
    Фамейе из центра поля выполнил передачу на ход Коряну по центру, Аршак забрался в небольшой офсайд. 
  • 49'
    Масловский с левого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Оренбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Вадим Гаранин. Вместо Павла Шакуро на поле вышел Александр Масловский. 
  • Замена
    47'
    В составе "Енисея" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Канаплина на поле вышел Илья Молтенинов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Енисей", чтобы наконец-то наладить реализацию своих моментов и попытаться как-минимум отыграться на домашнем поле. "Оренбург" в свою очередь наверняка продолжит по большей часть играть через забросы по флангам и в центр на Фамейе, это работает не очень хорошо, но гол гости таким образом всё же забили, а значит, тактика имеет право на существование. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Оренбург" на выезде переигрывает "Енисей" с минимальным счётом. При этом команда Вадима Гаранина временами на своём поле играет даже лучше, но ей никак не удаётся реализовывать свои момент, что как раз и сказывается на счёте. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Оренбурга". Иванов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Феррейра головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Гол в свои ворота
    44'
    АВТОГ-О-О-О-Л! 0:1!!! Печенин убежал в штрафную площадь по правому флангу, а затем Кирилл выполнил передачу в центр штрафной на Фамейе, Кичин при попытке прервать передачу сыграл неудачно и срезал мяч точно в левый угол собственных ворот. 
  • Опасный момент
    43'
    Зотов при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Канаплиным, далее Александр выполнил подачу к правому углу вратарской, Окладников в прыжке головой не смог попасть в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 42'
    Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч против "Кубани". 
  • 41'
    Зотов со стандарта выполнил заброс в центр к линии вратарской на Кичина, Кеняйкин прочитал момент и грамотно перехватил мяч за счёт своевременного выхода из ворот. 
  • Желтая карточка
    40'
    Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Зотова. 
  • Офсайд
    39'
    Эктов из центра поля выполнил заброс на ход Фамейе по центру. Джоэль продолжает залезать в офсайды. 
  • Опасный момент
    38'
    Корян получил передачу из центра поля на ход по левой половине поля, Аршак вошёл в штрафную площадь и сам решил пробить в правый угол ворот, а не катить в центр на Фамейе, удар получился не самым лучшим, в итоге Опарин в прыжке спас свою команду. 
  • 37'
    Обухов попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, Кичин очень хорошо отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    36'
    Эктов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Фамейе к радиусу штрафной площади, форвард "Оренбурга" опять оказался в офсайде. 
  • 35'
    Зотов потерял мяч в центре поля, сразу же после этого Корян убежал в штрафную площадь по центру, где его уже нагнал Феррейра, а затем мяч забрал Опарин. 
  • Угловой
    34'
    Иванов с углового опасно закрутил мяч на ближнюю штангу, Фамейе грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Угловой
    33'
    Угловой у ворот "Оренбурга". Зотов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Обухов выбил мяч в радиус штрафной площади, оттуда Раздорских в касание пробил по воротам, мяч полетел с отскоком от газона, Гойкович, который был в центре штрафной площади, не стал рисковать и головой отправил мяч на повторный корнер.
  • Опасный момент
    32'
    Эктов прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Александр пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 31'
    Бевеев подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади и сразу же пробил по воротам, Полуяхтов грамотно бросился под мяч и в итоге он улетел в аут. 
  • 30'
    Шакуро прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Окладников пробил головой в ближний угол ворот, мяч попал в Печенина, который и играл по форварду "Енисея". 
  • 29'
    Эктов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил подачу в центр штрафной площади, Корян головой пробил по воротам на исполнение, Бевеев, который был у линии вратарской, спокойно выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 28'
    Из глубины поля последовал очередной заброс на ход Фамейе, Джоэль отрывался от Феррейры, но тут уже Опарин удачно сыграл за пределами штрафной площади, Михаил выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    27'
    Эктов и Миронов решили разыграть угловой между собой, затем с правого фланга Алексей выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у игрока "Оренбурга" и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 26'
    Из глубины поля последовал хороший заброс на ход Фамейе по правой половине поля, Джоэль вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Феррейрой и Кичиным форвард "Оренбурга" заработал угловой.  
  • Фол, нарушение
    25'
    Обухов в центре поля нарушил правила против Канаплина. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Фамейе слишком активно боролся за мяч на половине поля "Енисея", правила были нарушены против Феррейры. 
  • 23'
    Зотов с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Окладников зацепился за мяч, но под давлением Гойковича Андрей не смог заработать даже угловой в данной ситуации. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Корян перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Енисея", правила были нарушены против Бевеева. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Шакуро вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Павел немного "завозился" с мячом и в итоге нарушил правила против Миронова. 
  • 20'
    Шакуро с левого фланга попытался выполнить заброс к штрафной площади "Оренбурга", Миронов накрыл Павла, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 19'
    Аюпов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, игроки "Енисея" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 18'
    Шакуро с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кеняйкин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • 17'
    Зотов с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Шакуро в касание отправил мяч к правой штанге, совсем немного не хватило Канаплину, чтобы в падении завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Капленко в центре поля нарушил правила против Иванова. Игроки "Енисея" довольно быстро разыграли стандарт.
  • Офсайд
    15'
    Из центра поля последовал заброс на ход Фамейе по правой половине поля, вновь Джоэль забрался в офсайд. 
  • 14'
    Зотов с левой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Окладников в борьбе с Гойковичем не смог зацепиться за мяч. 
  • 13'
    Поднялся Фамейе после паузы, всё нормально с форвардом "Оренбурга", готов Джоэль продолжить матч. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Фамейе при этом по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, Кичин получив мяч от Опарина выбил его в аут. 
  • Судья
    11'
    Кичин у линии своей штрафной площади на правой половине поля при игре в подкате зацепил Фамейе, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Ланин в центре поля нарушил правила против Аюпова. Игроки "Оренбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Канаплин ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но при обыгрыше Печенина Александр слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем уже правила были нарушены против Полуяхтова. 
  • 8'
    Корян прошёл вперёд по левой половине поля и затем Аршак выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Печенину, Опарин вовремя выбежал из ворот и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    7'
    Эктов из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Фамейе, форвард "Оренбурга" оказался в офсайде. 
  • 6'
    Кеняйкин не очень удачно ввёл мяч в игру из штрафной площади, Зотов перехватил мяч на половине поля "Оренбурга", далее Александр выполнил передачу на ход Окладникову по левой половине поля, Андрей пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 5'
    Зотов прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр выполнил неплохой заброс на правый угол штрафной площади, игроки "Енисея" не поняли друг друга, в итоге мяч при игре на выходе забрал Кеняйкин. 
  • Опасный момент
    4'
    Зотов со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Кеняйкин, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Эктов в борьбе за мяч на левой половине поля у своей штрафной площади невольно подыграл себе рукой. "Енисей" заработал очень опасный стандарт. 
  • 2'
    "Енисей" пока ещё играет домашние матчи в манеже, быть этот фактор поможет сегодня красноярскому клубу набрать важные очки в битве с "Оренбургом". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Красноярске. "Енисею" нужно стараться побеждать, либо как-минимум не проигрывать лидеру ФНЛ, чтобы сохранить полноценные шансы на попадание в топ-4 и попасть в переходные мачи за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Евгений Кукуляк из Калуги.Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Сафьян и Илья Елеференко. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 31-го тура первенства ФНЛ между красноярским "Енисеем" и "оренбургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 111
Енисей 27% (30)
X 40.5% (45)
Оренбург 32.4% (36)
0
выиграет Енисей, со счетом 2:1
В предстоящей битве сыграют двое претендентов на повышение в классе. Лидеру будет очень сложно в этой... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Оренбург
3.31
3.24
2.29
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Где смотреть матч Енисей 1:1 Оренбург онлайн

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Прогнозы на матч Енисей 1:1 Оренбург

Исход игры
Енисей
27% (30)
Ничья
40.5% (45)
Оренбург
32.4% (36)
Тотал 2.5
Больше
34.65% (35)
Меньше
65.35% (66)
Обе команды забьют
Да
72.28% (73)
Нет
27.72% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (38)
2:1 Енисей
15.3% (17)
1:2 Оренбург
13.5% (15)
0:1 Оренбург
12.6% (14)
1:0 Енисей
9% (10)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Енисей
Оренбург

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