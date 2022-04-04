РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Енисей
Оренбург
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.2
|Саная Анзор
|5 (3)
|0.17
|Зотов Александр
|4
|0.13
|Окладников Андрей
|4
|0.13
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.13
|Кичин Валерий
|4 (4)
|0.13
|Раздорских Никита
|3
|0.1
|Иванов Егор
|2
|0.07
|Марков Николай
|2
|0.07
|Лапшов Иван
|2
|0.07
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.07
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Молтенинов Илья
|1
|0.03
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.4
|Сычевой Владимир
|5
|0.17
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.13
|Ковалёв Юрий
|3
|0.1
|Прудников Николай
|3
|0.1
|Титков Николай
|3 (2)
|0.1
|Сиваков Михаил
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|2
|0.07
|Бреев Сергей
|2
|0.07
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.07
|Малых Андрей
|2
|0.07
|Корян Аршак
|2
|0.07
|Гойкович Ренато
|2
|0.07
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|6
|2
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Зотов Александр
|7
|0
|Феррейра Херман
|7
|0
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Иванов Егор
|5
|0
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Канаплин Александр
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|10
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Гойкович Ренато
|7
|0
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
7
30%
7
33%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
33%
6
43%
76-90
Забито
23
29
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
16 Не забивали 16
2
9%
6
21%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
5
22%
1
3%
61-75
6
26%
7
24%
76-90
Пропущено
27
9
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
22%
16-30
5
19%
3
33%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
5
19%
1
11%
61-75
7
26%
1
11%
76-90
Забито
46
50
16 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 21
4 Не забивали 5
3
7%
7
14%
1-15
5
11%
9
18%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
6
13%
8
16%
46-60
11
24%
3
6%
61-75
13
28%
14
28%
76-90
Пропущено
42
23
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
5
12%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
5
12%
2
9%
46-60
5
12%
5
22%
61-75
12
29%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1
Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3
Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|49 - 24
|62
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|54 - 33
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|46 - 27
|53
|4.
|Алания
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|64 - 38
|52
|5.
|Енисей
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|46 - 42
|50
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|47 - 30
|49
|8.
|Акрон
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|34 - 31
|47
|9.
|Балтика
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|38 - 26
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|37 - 36
|43
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|36 - 46
|43
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|32 - 38
|39
|13.
|Томь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 50
|37
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|25 - 29
|34
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 35
|33
|16.
|Волгарь
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|22 - 31
|33
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|18.
|Ротор
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|22 - 60
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|25 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|9.
|Енисей
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|10.
|Томь
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|5.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|7.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|8.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|14.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|17.
|Томь
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5
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Прогнозы на матч Енисей - Оренбург
Исход игры
Енисей
35.3% (12)
Ничья
44.1% (15)
Оренбург
20.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (11)
Меньше
66.67% (22)
Обе команды забьют
Да
75.76% (25)
Нет
24.24% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (14)
2:1 Енисей
20.6% (7)
1:2 Оренбург
11.8% (4)
1:0 Енисей
11.8% (4)
0:1 Оренбург
8.8% (3)
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