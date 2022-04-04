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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Енисей
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 34
Енисей 35.3% (12)
X 44.1% (15)
Оренбург 20.6% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Оренбург
3.65
3.40
1.99
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
Оренбург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
1:2
ФПД
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ФПД
1:0
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ФПД
1:1
ФПД
1:1
ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
2:2
ПД
1:1
ФПД
0:2
ФПД
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.2
Саная Анзор 5 (3) 0.17
Зотов Александр 4 0.13
Окладников Андрей 4 0.13
Комков Михаил 4 (1) 0.13
Кичин Валерий 4 (4) 0.13
Раздорских Никита 3 0.1
Иванов Егор 2 0.07
Марков Николай 2 0.07
Лапшов Иван 2 0.07
Скворцов Алексей 2 (1) 0.07
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Молтенинов Илья 1 0.03
Глушков Никита Андреевич 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.4
Сычевой Владимир 5 0.17
Миронов Алексей 4 (1) 0.13
Ковалёв Юрий 3 0.1
Прудников Николай 3 0.1
Титков Николай 3 (2) 0.1
Сиваков Михаил 2 0.07
Обухов Владимир 2 0.07
Бреев Сергей 2 0.07
Полуяхтов Владимир 2 0.07
Малых Андрей 2 0.07
Корян Аршак 2 0.07
Гойкович Ренато 2 0.07
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 6 2
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Зотов Александр 7 0
Феррейра Херман 7 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Иванов Егор 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Канаплин Александр 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 10 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 9 0
Бреев Сергей 6 1
Гойкович Ренато 7 0
Аюпов Тимур 6 0
Фамейе Джоэль 6 0
Титков Николай 6 0
Капленко Кирилл 5 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Бидловский Давид 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
7
30%
7
33%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
33%
6
43%
76-90

Забито

23
29
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
16 Не забивали 16
2
9%
6
21%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
5
22%
4
14%
46-60
5
22%
1
3%
61-75
6
26%
7
24%
76-90

Пропущено

27
9
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
22%
16-30
5
19%
3
33%
31-45
4
15%
2
22%
46-60
5
19%
1
11%
61-75
7
26%
1
11%
76-90

Забито

46
50
16 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 21
4 Не забивали 5
3
7%
7
14%
1-15
5
11%
9
18%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
6
13%
8
16%
46-60
11
24%
3
6%
61-75
13
28%
14
28%
76-90

Пропущено

42
23
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
5
12%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
5
12%
2
9%
46-60
5
12%
5
22%
61-75
12
29%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1
Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3
Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Оренбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 30 20 2 8 49 - 24 62
2. Торпедо Москва Заявка 29 14 12 3 54 - 33 54
3. Факел Заявка 29 16 5 8 46 - 27 53
4. Алания Заявка 30 15 7 8 64 - 38 52
5. Енисей Заявка 30 15 5 10 46 - 42 50
6. СКА-Хабаровск Заявка 30 14 7 9 39 - 30 49
7. Нефтехимик Заявка 30 14 7 9 47 - 30 49
8. Акрон Заявка 30 13 8 9 34 - 31 47
9. Балтика Заявка 30 10 13 7 38 - 26 43
10. Велес Москва Заявка 30 13 4 13 37 - 36 43
11. Спартак-2 Заявка 30 13 4 13 36 - 46 43
12. Краснодар-2 Заявка 30 11 6 13 32 - 38 39
13. Томь Заявка 30 10 7 13 42 - 50 37
14. КАМАЗ Заявка 29 8 10 11 25 - 29 34
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 30 7 12 11 28 - 35 33
16. Волгарь Заявка 30 9 6 15 22 - 31 33
17. ФК Кубань Заявка 30 9 6 15 31 - 42 33
18. Ротор Заявка 30 5 12 13 27 - 43 27
19. Металлург Липецк Заявка 29 6 3 20 22 - 60 21
20. Текстильщик Заявка 30 4 8 18 25 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 14 0 2 29 - 9 42
2. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
3. Факел Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 29 - 13 28
7. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 15 5 7 3 16 - 11 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Волгарь Заявка 15 4 3 8 9 - 15 15
17. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
20. Металлург Липецк Заявка 15 3 3 9 10 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
2. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
3. Алания Заявка 16 5 7 4 31 - 23 22
4. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
5. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
6. Спартак-2 Заявка 15 7 0 8 19 - 29 21
7. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
8. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
9. ФК Кубань Заявка 15 5 4 6 17 - 14 19
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
12. Велес Москва Заявка 15 5 1 9 14 - 15 16
13. Краснодар-2 Заявка 16 4 3 9 10 - 21 15
14. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
16. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 16 0 5 11 6 - 29 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Енисей 35.3% (12)
    X 44.1% (15)
    Оренбург 20.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Оренбург
    3.65
    3.40
    1.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Енисей - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Оренбург

    Исход игры
    Енисей
    35.3% (12)
    Ничья
    44.1% (15)
    Оренбург
    20.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (11)
    Меньше
    66.67% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (25)
    Нет
    24.24% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (14)
    2:1 Енисей
    20.6% (7)
    1:2 Оренбург
    11.8% (4)
    1:0 Енисей
    11.8% (4)
    0:1 Оренбург
    8.8% (3)
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    Оренбург

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