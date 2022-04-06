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Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на матч тридцать первого тура ФНЛ, в котором встретятся "Торпедо" и "Акрон". Обе команды продолжают борьбу за повышение в классе, так что будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!