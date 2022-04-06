Матч обещает быть вязким и равным. Команды сейчас находятся в примерно одинаковом турнирном положение,... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|13 (2)
|0.45
|Калмыков Амур
|12
|0.41
|Лебеденко Игорь
|8
|0.28
|Темников Иван
|3
|0.1
|Шумских Алексей
|3
|0.1
|Померко Алексей
|3
|0.1
|Лаптев Денис
|3
|0.1
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.07
|Енин Иван
|2
|0.07
|Евдокимов Андрей
|2
|0.07
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|8 (3)
|0.27
|Делькин Артём
|3
|0.1
|Зуев Илья
|3
|0.1
|Сагуткин Даниил
|3
|0.1
|Ефремов Дмитрий
|3
|0.1
|Палиенко Максим
|2
|0.07
|Азаров Владимир
|2
|0.07
|Бабаев Владлен
|2
|0.07
|Гираев Карим
|2
|0.07
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Газданов Артур
|1
|0.03
|Чудин Иван
|1
|0.03
|Савичев Константин
|1
|0.03
|Рогач Иван
|1
|0.03
|Vladimir Marukhin
|1
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|8
|3
|Темников Иван
|9
|1
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Калмыков Амур
|3
|1
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагуткин Даниил
|6
|2
|Рогач Иван
|7
|1
|Савичев Константин
|7
|0
|Делькин Артём
|6
|0
|Палиенко Максим
|6
|0
|Азаров Владимир
|6
|0
|Geo Ekra
|4
|1
|Килин Антон
|5
|0
|Чудин Иван
|4
|0
|Потапов Андрей
|4
|0
|Босов Александр
|4
|0
|Гираев Карим
|2
|1
|Зуев Илья
|3
|0
|Бабаев Владлен
|3
|0
|Ефремов Дмитрий
|3
|0
|Волков Сергей
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Базелюк Константин
|2
|0
|Нестеров Александр
|2
|0
|Майрович Максим
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Чистяков Никита
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|31
|21
|2
|8
|51 - 25
|65
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|30
|14
|13
|3
|54 - 33
|55
|3.
|Факел
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|46 - 29
|53
|4.
|Алания
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|5.
|Енисей
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|47 - 44
|50
|6.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|39 - 30
|50
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|47 - 32
|49
|8.
|Акрон
|0:0 Заявка
|31
|13
|9
|9
|34 - 31
|48
|9.
|Балтика
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|41 - 26
|46
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|38 - 46
|46
|11.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|31
|13
|5
|13
|37 - 36
|44
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|13.
|Томь
|0:0 Заявка
|31
|10
|8
|13
|42 - 50
|38
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|30 - 36
|36
|15.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|31
|9
|7
|15
|31 - 42
|34
|16.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 30
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|23 - 33
|33
|18.
|Ротор
|1:0 Заявка
|31
|6
|12
|13
|28 - 43
|30
|19.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|31
|5
|8
|18
|26 - 53
|23
|20.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|30
|6
|3
|21
|22 - 61
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|14
|0
|2
|29 - 9
|42
|2.
|Акрон
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|3.
|Факел
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|4.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 21
|28
|9.
|Енисей
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 17
|27
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|12.
|Томь
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|14.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 11
|22
|15.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|16.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 24
|18
|17.
|Волгарь
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 15
|15
|18.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 28
|15
|19.
|Ротор
|1:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|20.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|31 - 23
|22
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|19 - 29
|21
|8.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|9.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 14
|19
|10.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|11.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|12.
|Ротор
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|13.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 15
|16
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|10 - 21
|15
|15.
|Акрон
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|17.
|Томь
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|22 - 29
|13
|18.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 37
|9
|20.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|16
|0
|5
|11
|6 - 29
|5